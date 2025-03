Presidente de la ANFP respondió si Ricardo Gareca será despedido por Chile en caso pierda ante Ecuador: “Es una amargura tremenda”

El presidente de la ANFP fue consultado por la permanecia del 'Tigre' al mando de la selección de Chile. (ESPN)

Desde que Ricardo Gareca se marchó de Perú, no ha podido repetir lo hecho en Videna. Fracasó en su regreso a Vélez Sarsfield y ahora atraviesa un mal presente al mando de la selección de Chile. El ‘Tigre’ y sus dirigidos cayeron por la mínima diferencia ante Paraguay el último jueves 20 de marzo en el duelo valido por la fecha 13 de las Eliminatorias Sudamericanas camino a la Copa del Mundo 2026.

Como si fuera poco, con la derrota ante la ‘albirroja’, el entrenador argentino se convirtió en el colero de las clasificatorias de Conmebol. Esto también se debió al último triunfo de la selección peruana ante Bolivia (3-1) en el Estadio Nacional de Lima con goles de Andy Polo, Paolo Guerrero y Edison Flores.

El ‘Flaco’ -otro de sus apelativos- se encuentra en la cuerda floja en la ‘roja’ luego de tropezar ante Gustavo Alfaro y compañía en Asunción. Los hinchas y la gente de prensa presionan por su salida en medio de su preparación para su segundo compromiso de esta fecha doble, el cual será ante Ecuador en condición de visitante.

Pablo Milad, presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), fue consultado por la permanencia del estratega de 67 años, el cual tiene contrato vigente hasta finales de las Eliminatorias 2026. El directivo respondió si Gareca podría marcharse del conjunto chileno en caso pierda ante la ‘tri’ el próximo martes.

“Siempre lo he dicho que esto se va analizando partido a partido, ningún técnico creo que quiere perder, menos cuando tiene un país detrás esperando un buen resultado, lamentablemente esto hay que analizarlo partido a partido. Eso hay que verlo (sobre el fin de la era Gareca), hay que analizarlo, tenemos que tirar buenas vibras, hay que ganar ese partido, no tenemos otra opción, y si lo ganamos, después empezar con la calculadora y viendo cómo podemos ir a repechaje. Esperemos que hayan resultados que aprieten la tabla y no nos alejen”, expresó en zona mixta.

Si bien Milad evitó dar una respuesta contundente sobre la continuidad de Ricardo, dejó en claro su molestia por la reciente derrota ante los paraguayos: “Es una amargura tremenda, todos queríamos sumar al menos un punto, creo que merecíamos al menos un empate. Paraguay nos complicó por alto, pero quiero felicitar a los chicos por el esfuerzo, tuvimos algunas opciones de gol que no aprovechamos. Nos llevamos una derrota que nos duele en el alma”

Pablo Milad respondió si Ricardo Gareca se irá de Chile en caso pierda ante Ecuador.

¿Qué dijo Ricardo Gareca tras perder con Paraguay?

Ricardo Gareca brindó una conferencia de prensa post caída ante Paraguay y manifestó su ilusión de clasificar a la Copa del Mundo con Chile a pesar del momento adverso. “De ninguna manera nos vamos a rendir, debemos estar muy enfocados para el partido del martes (...) Aunque perdimos, siento que todavía estamos vivos. El martes va a ser un partido determinante. El ánimo de la gente no debe estar de la mejor manera, pero me gustarían que vayan y hagan un esfuercito más en estos momentos”.

Los resultados del ‘Tigre’ al mando de la escuadra ‘mapocha’ no son los mejores y generan poca expectativa en el país sureño: cayó goleado ante Argentina (3-0), perdió sorpresivamente (2-1) ante Chile, no pudo en su visita a Brasil (2-1), volvió a ser aplastado por Colombia (4-0), se repartió los puntos con Perú (0-0) y venció a Venezuela (4-2)

El 'Tigre' señaló que tiene la "sensación de que todavía estamos vivos" pese a derrota contra Paraguay en Asunción. (Video: DSports)

Los partidos que le restan a Chile

- Chile vs Ecuador (martes 25 de marzo / 19:00 horas / estadio Nacional de Santiago)

- Chile vs Argentina (junio)

- Bolivia vs Chile (junio)

- Brasil vs Chile (setiembre)

- Chile vs Uruguay (setiembre)