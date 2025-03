El análisis de Ricardo Gareca tras derrota de Chile ante Paraguay que le dejó al borde de la eliminación: “Todavía estamos vivos”

El 'Tigre' mantiene las esperanzas intactas pese a la caída de la 'roja' en Asunción, que deja al equipo al borde de la eliminación. "Tengo sensaciones buenas", dijo. (Video: DSports)

La selección chilena viajó a Asunción con la intención de dar el batacazo ante Paraguay y aumentar sus chances de clasificar a la próxima Copa del Mundo. Sin embargo, no logró salir airoso de territorio ajeno, sufriendo una dolorosa derrota por 0-1, que le deja al borde de la eliminación. A pesar de ese resultado adverso, el DT de la ‘roja’, Ricardo Gareca, mantiene las esperanzas intactas.

Finalizado el encuentro por la fecha 13 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, el estratega del combinado chileno compareció ante los medios chilenos y ofreció un inesperado análisis de la contienda. El ‘Tigre’ reconoció los errores del equipo en el transcurso del choque y lamentó la caída en la capital paraguaya.

“No fuimos tan precisos. Fue un partido en el que Paraguay ganó de manera justa, pero no hubo una gran diferencia en el juego”, comenzó comentando el argentino en conferencia de prensa. En la misma línea, Gareca destacó: “Chile intentó, pero no estuvimos finos en los últimos metros ni precisos. Cometimos errores, aunque seguimos llegando al área rival, asumiendo ese riesgo”.

Cuando se le preguntó si la derrota en Asunción significaba el fin de las aspiraciones mundialistas de Chile, el técnico enfatizó que aún quedan chances para alcanzar, al menos, la posición de repechaje. Por ello, decidió voltear la página rápidamente y enfocarse en el enfrentamiento del martes 25 de marzo contra Ecuador, que tendrá lugar en Santiago.

Ricardo Gareca en Asunción durante la derrota de Chile ante Paraguay. Crédito: REUTERS/Cesar Olmedo

“Entiendo la frustración de los jugadores y de todos, porque una derrota naturalmente genera pesimismo, más en estas etapas. Pero necesitamos el apoyo de la gente y, sobre todo, ganar el próximo partido (ante Ecuador), que será una final para nosotros. Si logramos eso, nos reacomodamos”, señaló el ‘Tigre’.

No bajará los brazos

La selección de Chile se encuentra en una situación bastante complicada, tras esta derrota. La ‘roja’ se alejó bastante de la zona de clasificación directa y mantiene una distancia de cuatro puntos ante Bolivia, que se encuentra momentáneamente en el puesto de repechaje. Restan cinco jornadas y el equipo de Ricardo Gareca no se cansará de luchar hasta el final. Así lo dejó claro el entrenador argentino en conferencia de prensa.

“De ninguna manera nos vamos a rendir, debemos estar muy enfocados para el partido del martes (...) Aunque perdimos, siento que todavía estamos vivos. El martes va a ser un partido determinante. El ánimo de la gente no debe estar de la mejor manera, pero me gustarían que vayan y hagan un esfuercito más en estos momentos", apuntó el entrenador al respecto.

“Nosotros vamos a hacer el esfuerzo para seguir vigentes y con posibilidades. Estamos en plena Eliminatoria y no hay que bajarse. Mientras que los números den, no hay que rendirse. Creo que nuestras opciones siguen intactas, eso es lo que más me interesa”, añadió.

El 'Tigre' señaló que tiene la "sensación de que todavía estamos vivos" pese a derrota contra Paraguay en Asunción. (Video: DSports)

Ricardo Gareca aún no ha conseguido revertir la crisis de Chile en su etapa como seleccionador. Si bien en noviembre logró cerrar el 2024 con una gran victoria en Santiago por 4-2 sobre Venezuela, ahora volvió a sufrir una nueva derrota ante un rival clave como Paraguay, que le coloca contra las cuerdas con pocas jornadas por delante.

Para mantener sus chances de clasificar, el combinado ‘mapocho’ necesita ganarle a Ecuador. Gareca confía en quedarse con los tres puntos para acercarse a la zona de repechaje de la tabla de posiciones. De conseguir ese resultado, debe mentalizarse para sus últimos desafíos en estas Eliminatorias: en sus partidos restantes se medirá contra Argentina, Bolivia, Brasil y Uruguay.