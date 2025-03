Jorge Luna envuelto en polémica por Domingo Dianderas: clubes de Liga de Chincha no quieren su participación por burlarse en transmisión

Directivo señaló que el comediante se burló de todos los integrantes del campeonato. (Tik Tok)

Jorge Luna ha ganado popularidad en los últimos años con su programa de Youtube llamado ‘Hablando Huevadas’. A la par de que el comediante suma nuevos seguidores, también se involucra en polémicas. Recientemente, representantes de los clubes de la Liga de Chincha Alta -donde su club Domingo Dianderas participa- cuestionó el estilo de su transmisión.

El delegado de Deportivo Chorrillos levantó su voz de protesta en la última reunión de escuadras de dicho campeonato. Y es que no le gustó para nada la forma en cómo Luna y su equipo de trabajo comentaron el compromiso ante Dos de Mayo por la fecha 5, inclusive señaló que se burlaron de los jugadores y el fútbol chicnchano.

“Prácticamente nosotros, los equipos y los jugadores, hemos sido actores cómicos, lo dije desde un inicio que esa transmisión no iba a ser seria, porque el que la hace es alguien que habla huevadas. Antes que sacar lo mejor de Chincha, del fútbol chinchano, fuimos objetos de burla”, se pudo escuchar en una video que se ha hecho viral en la plataforma Tik Tok.

El directivo siguió señalando que la inclusión del creador de ‘H&H’ afecta la imagen del torneo. “¿Fue una transmisión seria? para ellos es un chiste, para nosotros no. pero qué hicimos, nos prestamos, nos obligaron a prestarnos para ese show mediático, y terminamos siendo una burla. No dicen ‘vamos a ver el fútbol de Chincha’, dicen ‘vamos a burlarnos del chiste que hace Jorge Luna’”.

Jorge Luna se encuentra involucrado en polémica por la participación de su equipo Domingo Dianderas en la Liga de Chincha.

Jorge Luna señalado por polémico arbitraje

Por otro lado, el delegado de Dos Mayo -equipo que perdió 2-1 ante Domingo Dianderas- compartió su incomodidad por el arbitraje. De acuerdo a sus palabras, el directivo considera que el juez principal favoreció al elenco de Jorge Luna.

“Yo me siento muy molesto porque invertimos dinero, plata que sale de nuestros bolsillos, no un pata que vine de Lima a darnos, para terminar así, perjudicados”, expresó el directivo. Además, contó que se comunicó con las autoridades para consultar quién programó ese referí y no obtuvo respuesta alguna.

El representante del club de la Liga de Chincha Alta también amenazó con dejar el torneo. “Yo no vuelvo a aceptar un arbitraje así de Lima, si los demás quieren aceptar..., y si se trata de no presentarme, no me presento, porque para payasadas no estamos nosotros, a nosotros nos cuesta nuestro dinero, preferimos retirarnos del campeonato”.

Rival del equipo del comediante afirmó que el árbitro los favoreció en su último partido. (Tik Tok)

Domingo Dianderas es líder de la Liga de Chincha

A pesar de los cuestionamientos, el equipo de Jorge Luna marcha en el primer lugar del Grupo A de la Liga de Chincha Alta. Y es que Domingo Dianderas ha logrado mantener un invicto desde que arrancó el torneo, ganando sus cinco partidos disputados y sumando un total de 15 puntos. Su máximo perseguidor es Eleven Boys con 10 unidades, pero con un cotejo menos.

Domingo Dianderas encabeza la tabla de posiciones del Grupo A de la Liga de Chincha Alta.

Domingo Dianderas, el cuarto club del Perú con más seguidores en Instagram

Domingo Dianderas también es el club sensación fuera de las canchas. El equipo de Jorge Luna ha alcanzado los 117 mil seguidores en Instagram, colocándose como el cuarto elenco peruano con más seguidores en dicha red social, solo por detrás de Alianza Lima, Universitario de Deportes y Sporting Cristal.

Domingo Dianderas es el cuarto club peruano con más seguidores en Instagram.