José Bellina reveló que Alianza Lima blindará a Erick Noriega con importante cláusula, pero advirtió: “No creo que se quede mucho tiempo”

El gerente deportivo señaló que están buscando extenderle el vínculo al defensor ante una eventual venta. (R3BA)

Alianza Lima hizo una brillante actuación en las etapas preliminares -donde eliminó a Boca Juniors- y se metió a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025. El nivel mostrado por el cuadro ‘íntimo’ se debe a la incorporación de Néstor Gorosito y cómo potenció a ciertos futbolistas. Prueba de ello, es la convocatoria de seis de sus dirigidos a la selección peruana.

Uno de los jugadores que ha tenido un crecimiento sorprendente fue Erick Noriega. Y es que más allá de tener grandes performances y mostrar mucho carácter, el deportista de 23 años supo adaptarse a una nueva posición dentro del campo de juego solicitada por el propio técnico argentino: pasó de ser defensor central a mediocampista.

El ‘Samurái’ -como lo conocen- cambió las críticas por elogios y actualmente es una pieza indiscutible en el ‘equipo del pueblo’. Hasta la fecha, ha disputado una gran cantidad de partidos como titular (9 en total), a excepción de los que se perdió por suspensión y problemas de salud. Además, anotó un gol en la victoria sobre Cusco FC.

Erick Noriega celebrando su gol ante Cusco FC en el inicio del Torneo Apertura.

Por ese motivo, Alianza Lima buscará blindar a uno de sus mejores elementos en la actualidad. De acuerdo a declaraciones de su gerente deportivo José Bellina en una reciente entrevista con el programa de Youtube llamado ‘R3BA’, se viene negociando un mejor contrato con el volante nacional pensando en una futura venta.

El popular ‘Cote’ también reconoció que Noriega no se quedará mucho tiempo en La Victoria, pues sus condiciones le permitirán emigrar muy pronto. Cabe señalar que el categoría 2001 ya sabe lo que es jugar en otras ligas, ya que lo hizo antes de llegar a Matute paseando su fútbol por Japón -país donde nació- y Alemania.

“Yo estoy ajustando, pronto ya no tanto (no tendrá una cláusula barata), estamos hablando para renovar con números más interesantes, acorde a su actualidad y también no creo que él se quede mucho tiempo en el país, tres meses, seis meses, un año, pero creo que él tiene la capacidad para jugar en otro lado sin duda alguna”, expresó.

Bellina, además, reveló que Néstor Gorosito siempre quiso a Erick Noriega como pivote, a pesar de que venía siendo central con su compatriota Mariano Soso. “Cuando nosotros comenzamos, ‘Pipo’ lo puso a Noriega como volante central, ‘Pipo’ con Noriega dijo ‘él es, él es’”.

José Bellina se encargada de la área deportiva de Alianza Lima junto a Franco Navarro.

¿Noriega puede ser titular en la selección peruana?

Después de que José Bellina anunciara las negociaciones con Erick Noriega para renovar, el comentarista deportivo Diego Rebagliati se animó a señalar que en la selección peruana lo tienen como una alternativa para arrancar en el partido contra Bolivia el próximo jueves 20 de marzo a las 20:30 horas en el Estadio Nacional de Lima.

Eso sí, el ‘Samurái’ tendría que volver a su posición habitual -como central- para que haga pareja con Luis Abram, debido a que los dos defensores se encuentran suspendidos como es el caso de Carlos Zambrano y Miguel Araujo. El entrenador interino Óscar Ibáñez podría apostar por el jugador de Alianza Lima ante la ‘verde’.

Paolo Guerrero junto a sus compañeros de Alianza Lima que fueron convocados a la selección peruana.

El valor de Erick Noriega en el mercado

Sus buenas actuaciones con Alianza Lima en la Copa Libertadores han llevado a Erick Noriega a revalorizarse en el último tiempo. De acuerdo a la destacada plataforma Transfermarkt, tiene una valía de 700 mil euros, siendo la más alta desde que comenzó su carrera profesional.