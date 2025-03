Juan Cruz Bolado en Infobae Perú: la “locura” del penal final ante ADT en Copa Sudamericana, un entrenamiento clave y su resiliencia en Cienciano

El emergente portero argentino rememora su exhibición consagratoria ante ADT, por la fase previa de la CONMEBOL Sudamericana 2025. | VIDEO: Paula Elizalde / Infobae Perú

Todo es felicidad para Juan Cruz Bolado, el nuevo héroe de la ciudad del Cusco, en Perú. Entre semana, se hizo grande al consumar la clasificación de Cienciano a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2025, tras atajar dos disparos desde los 12 pasos en una atrapante ronda de penales contra ADT y confirmar el último con un remate cargado de fuerza y locura. El ‘1’ ha demostrado que cuenta con los galones que le demandaban y se ha trazado propuestas grandes. “Seguramente enmarcaré la camiseta para tenerla de recuerdo”, mencionó en diálogo con Infobae Perú.

- ¿Anteriormente había escuchado de Cienciano?

Sí, sí. Obviamente, en Argentina es el equipo más conocido internacionalmente.

- ¿Y en qué momento apareció esa propuesta?

Bueno, comenzamos a hablar en septiembre del año pasado. Después se enfrió un poquito y se terminó de dar a fines de diciembre la contratación.

- ¿Qué le sedujo más, el proyecto o la historia?

Ambos realmente. Me pareció un club serio y con historia. Hay también un cuerpo técnico acorde al equipo.

- Pero sobre el papel era el portero suplente. ¿Eso no le preocupó?

No. Hoy en día nadie tiene ganado un lugar y menos antes de empezar la temporada. Esto es el día a día, es una competencia constante. ¿Qué me voy a preocupar si la he luchado siempre en toda mi vida? Entonces eso no es una preocupación. Siempre iba a sumar desde donde me toque, no importaba si era dentro o en el banco de suplentes.

- Diego Armando Maradona decía que no había presión en el fútbol a diferencia de la presión que hay en la vida. Planteó el ejemplo de que presión tiene aquel que se levanta a las 05:00 horas para llevar dinero al final del día a su hogar. Y ahora usted nos confía que toda su vida ha sido una lucha constante.

Realmente estoy muy de acuerdo con la frase del Diego. Sí, es así como lo dice. Sí, presiones son otras cosas. Gracias a Dios, yo tuve una familia de clase media y siempre tuve un plato en la mesa por mis padres. Pero en cuanto al fútbol, ¿vos sabes lo que es Argentina? Es un país hiper competitivo donde miles de chicos juegan con ser jugadores de fútbol. Y aparte de eso, elegí ser arquero, que es mucho más difícil, porque de los 11 futbolistas, 10 son de campo y solo hay un portero. Entonces a eso me refiero. Pero de igual manera, sí estoy de acuerdo con lo que dice el Diego.

Juan Cruz Bolado destacó como el héroe del Papá al conjurar dos penales y anotar el último contra ADT. - Crédito: Cienciano

- ¿Recuerda cómo el entrenador Cristian Díaz le confió el puesto?

Sí. Me acuerdo que en el partido de presentación [contra Jorge Wilstermann] arranqué jugando. Después en otro partido amistoso jugó Nacho [Barrios] y luego venía otro encuentro, pero me lesioné el hombro. Entonces por una cuestión de física o ciencia no podía llegar, estaba desgarrado. Por eso jugó Denzel [Caña] ante la falta de papeles [peruanos] de Nacho y me tocó ir al banco. De hecho, jugué 2 partidos lesionado. Así se fueron dando las cosas.

- Cómo son las cosas, Juan. Pasaste de jugar lesionado a convertirte en el héroe de Cienciano retribuyendo ese respaldo con una exhibición memorable contra ADT por el inicio de la CONMEBOL Sudamericana 2025.

Sí. Ellos me respaldaron a mí cuando no estaba al 100%, pero uno siempre quiere estar dentro de la cancha. Quiero agradecer esa confianza al cuerpo técnico y a los compañeros. Bueno, lo que ha pasado contra Tarma no es solo mío, sino de todo el equipo. Ellos patearon los penales e hicieron los goles. Esto es de todos.

- ¿Pensó que todo estaba perdido hasta la aparición milagrosa de Leonel Galeano?

Sí, realmente sí. No te voy a mentir, sentía que el partido estaba perdido, porque no hicimos un buen juego. En otros matices sí hicimos un buen partido para mi gusto. No es solo jugar bien esta clase de partidos, porque era único y diferente al resto que hemos jugado [en Apertura 2025]. Por eso te digo que en otro aspecto lo hicimos de gran manera. Estuvimos todo el tiempo abajo. Por eso es que todo terminó siendo tan épico, porque hasta en los penales estábamos abajo. Si yo no atajaba ese quinto remate, ellos pasaban.

- Ya en la tanda de penales, ¿no sintió una carga extra para sacar adelante la definición?

[Sonríe] Sí, la ayuda de la Virgen, de Dios, de la fuerza de la vida y de la fuerza de mi familia junto con la de mis compañeros. Eso sentí. Fue muy bueno lo que se vivió. Desde la mitad de cancha al arco se veía todo. Fue clave toda esa vibra positiva que sentí de ellos.

- ¿Se había preparado un día antes para esa resolución? Porque adivinó varias trayectorias y neutralizó dos tiros a su palo derecho.

Sí, sí, es verdad. Estuvimos 2 horas. Si bien fui la cara visible, pero detrás de esto estuvieron Javi Campanal (preparador de arqueros) y Nacho Barrios. Nosotros estuvimos analizando eso. Así que esto es realmente del grupo de trabajo de todos los porteros, porque sin ellos no hubiera sido posible. Y sí, con los 2 primeros penales me quedé con un sabor amargo, porque los remates justo fueron al medio. Después fue reconfortante, porque estuve cerca [de parar los disparos]. Si los penales se ejecutan bien, es muy difícil atajarlos. Pero elegí el lugar y se dio. Todo ese trabajo previo se vio reflejado.

El '1' se refiere a la experiencia de los más veteranos y se rinde a la humildad de Christian Cueva. | VIDEO: Paula Elizalde / Infobae Perú

- ¿Cómo se decidió a lanzar el penal de la clasificación?

[Sonríe] Fue así como se vio en la transmisión por televisión. Fue en ese momento en el que me señalé, ahí decidí patear. Fue una locura por así decirlo, porque no estaba armado. De hecho, Gaspar Gentille era quien iba a pegarle, pero me sentí con confianza porque había atajado 2 penales y dije, “ya está, si entra, entra; y si lo erro, tengo que atajar el otro y que mi compañero venga y lo haga”. Así fue, solo fluyó.

- ¿Qué tal los festejos en Huancayo y a la llegada a Cusco?

Uff, fue bueno. Era un partido muy pesado, era una final por así decirlo. Más que festejos, fue una sensación de haber cumplido. No se puede festejar mucho si recién estamos en fase de grupos. Ahora jugamos el domingo y sabes cómo es la vida del futbolista. Hay que dar vuelta a la página y pensar en lo que viene. Sí, estamos contentos por haber logrado el gran objetivo de entrar en Copa Sudamericana, pero pensamos en lo que sigue.

- ¿La familia también se comunicó con usted?

Sí, obviamente que sí. Hicimos videollamada desde Argentina. Allá son 2 horas más. Nosotros terminamos de jugar a las 11:00 pm y allá era la 01:00 am. Todos estaban despiertos y no pudieron dormir hasta las 03:00 am por todo lo que fue el partido. Estuvieron haciendo el aguante desde lejos. Mi novia está acá en Cusco y lo estuvo sufriendo por la televisión. Apenas acabó el juego también nos comunicamos.

- Cuéntenos, ¿quién es el líder del plantel?

No todos los jugadores somos iguales por una cuestión de recorrido, trayectoria y edad. Los que siempre van marcando el camino son la gente más grande, la gente que lleva más tiempo como Christian Cueva, Chapu Ramúa, Juan Romagnoli, Leo Galeano, Carlos Garcés y Claudio Torrejón. Ellos están siempre ahí. Pero realmente es un grupo que va paso a paso y siempre cumpliendo las normas que nos imponemos cada uno.

- ¿Qué nos puedes decir de Christian Cueva? ¿Ilusiona jugar a su lado?

Es importante para todos nosotros en el plantel. Christian es un futbolista consagrado. Imagínate que ha jugado un Mundial. Se disfruta y se disfruta el día a día. Christian tiene una humildad que se le ve a pocos, es algo para rescatar. Así que estoy contento de que esté con nosotros, porque él lo decidió así.

Juan Cruz Bolado, en exclusiva con Infobae Perú. - Crédito: Renzo Galiano

- Aunque, anteriormente, había compartido vestuario con otro peruano como Wilder Cartagena. ¿Cómo surgió esa amistad?

Con Wilder compartimos espacio en Godoy Cruz por 2 años, fue bastante. Es un crack, es un buen pibe. Hasta el día de hoy hablamos. Es una buena persona. Los peruanos nos llevamos bien con los argentinos.

- ¿Es de enmarcar camisetas? Quizás se anime a conservar la indumentaria de la clasificación.

Sí, en todos los clubes en los que he estado he enmarcado una camiseta. Seguramente esta la voy a enmarcar para tenerla de recuerdo, porque al final lo que queda es la imagen. Seguramente irá a casa. Y los guantes no, esos los voy a usar en el próximo partido.

- Una duda, ¿por qué lleva el apellido Bolado y no Cruz en el dorsal?

Es que hay un problema y eso también me pasaba en Ecuador. Cruz es mi nombre. Juan Cruz es un nombre compuesto, en Argentina se usa mucho. Es por eso. Bolado es mi primer apellido y Morici es mi segundo apellido. Tranquilo, es común que eso pase.

- ¿Hacia dónde apuntan en la Sudamericana 2025?

Primero hay que ver contra quiénes jugamos y a que países tenemos que ir. Luego, hay que ir paso a paso. Una vez que tengamos el panorama del grupo, iremos partido a partido. Nosotros queremos pasar de grupo. Apuntamos a hacer historia.

- ¿Y Juan Cruz Bolado hacia donde apunta?

A seguir creciendo, a seguir sumando partidos, a seguir disfrutando del fútbol. Soy feliz dentro de una cancha y quiero seguir siéndolo por muchos años más.

El arquero de Cienciano se refiere a las metas propuestas y lo que hará con la camiseta del debut en la Sudamericana 2025. | VIDEO: Paula Elizalde / Infobae Perú