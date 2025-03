Guillermo Viscarra fue convocado por Bolivia y tapará ante Perú por Eliminatorias 2026: se enfrentaría a seis compañeros de Alianza Lima

Guillermo Viscarra fue convocado por Bolivia y enfrentará a Perú por Eliminatorias 2026.

El regreso de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina, por esa razón, muchas selecciones vienen anunciando sus respectivas convocatorias. Chile de Ricardo Gareca lo hizo el pasado viernes, mientras que Bolivia -rival de Perú- la dio a conocer el sábado 8 de marzo.

El técnico Óscar Villegas ha decidido llamar a muchos jóvenes para afrontar la nueva fecha doble por clasificatorias. Nombres como Marcelo Torrez, Lucas Macazaga, Diego Arroyo, Luis Paz y entre otros más se hicieron presentes en la lista de convocados para los duelos ante la selección peruana y uruguaya.

Pero, también -como era de esperarse- el entrenador echó mano de gente con mucha experiencia, tales como el portero Guillermo Viscarra, quien tiene muchos procesos eliminatorias en su haber y actualmente milita en Alianza Lima de Perú.

El guardameta de 32 años viene haciendo una buena campaña con el equipo ‘blanquiazul’ en la etapa preliminar de la Copa Libertadores 2025, donde eliminó al histórico Boca Juniors atajándole el último penal, y ahora tendrá que enfrentar a muchos de sus compañeros.

Alianza Lima dejó sin Copa Libertadores a los de Fernando Gago. (Video: ESPN)

Con Viscarra, la convocatoria de Bolivia para enfrentar a Perú

Arqueros : Guillermo Viscarra, Rodrigo Banegas, Braulio Uraezaña.

Defensas : Luis Haquin, José Sagredo, Efraín Morales, Diego Arroyo, Marcelo Torrez, Roberto Fernández, Yomar Rocha, Diego Medina, Leonardo Zabala, Lucas Macazaga, Luis Paz.

Mediocampistas : Ramiro Vaca, Miguel Terceros, Robson Matheus, Gabriel Villamil, Héctor Cuéllar, Boris Céspedes, Óscar López.

Delanteros: Carmelo Algarañaz, Moisés Paniagua, Lucas Chávez, Víctor Ábrego, Roler Ferrufino.

La lista de convocados de Bolivia para los partidos contra Perú y Uruguay por Eliminatorias 2026.

Guillermo Viscarra se enfrentará a muchos compañeros de Alianza Lima

Su buena actuación en la Copa Libertadores no solo le sirvió para ser convocado a Guillermo Viscarra a la selección de Bolivia, sino también ayudaría a muchos jugadores de Alianza Lima a ser llamados por el técnico interino Óscar Ibáñez a la selección peruana.

De acuerdo a información del periodista Peter Arévalo de L1 Max, seis futbolistas del cuadro ‘blanquiazul’ serán considerados para los duelos ante la ‘verde’ y Venezuela. Estos serían los siguientes: Carlos Zambrano, Miguel Trauco, Renzo Garcés, Erick Noriega, Kevin Quevedo y Paolo Guerrero.

El ‘Depredador’ -el llamado más sorpresivo- habló sobre su posible inclusión en la nómina, a pesar de anunciar su retiro de la selección hace poco. “Tuve una conversación con Óscar Ibáñez y ese es un tema que lo dejo más a él que a mí. Yo voy a estar cuando mi selección me necesite dentro de la labor que me toque. Si me llaman a la guerra también tendré que ir”.

Los jugadores en mención deberán medirse con su compañero ‘Billy’ en el Perú vs Bolivia por las Eliminatorias 2026. Los hinchas de Alianza estarán pendientes a lo que ocurra en dicho compromiso. Tal vez podría haber un gol de los peruanos contra el arquero boliviano.

Paolo Guerrero y Kevin Quevedo serían convocados por Óscar Ibáñez a la selección peruana.

Perú vs Bolivia será un duelo por el repechaje

Lo cierto es que dentro de la cancha del Estadio Nacional no habrá amigos. Mucho más aún sabiendo la importancia del Perú vs Bolivia, pues ambas escuadras luchan por clasificar al repechaje de la próxima edición de la Copa del Mundo.

Por el momento, la ‘verde’ marcha en dicha posición -séptima casilla- con 13 puntos, mientras que la ‘bicolor’ es última con apenas 7 unidades. Un triunfo de la escuadra ‘incaica’ significaría que se pondría a tres puntos de la repesca a falta de cinco partidos por disputarse.