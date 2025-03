Paolo Guerrero reveló la contundente razón por la que no es capitán en Alianza Lima: “Uno ya está de salida”

Alianza Lima continúa demostrando que está pasando por un gran momento futbolístico, el cual lo tiene tanto en la Copa Libertadores como en la Liga 1. Los ‘blanquiazules’ volvieron a celebrar un triunfo y esta vez fue ante Ayacucho FC tras ganarle con contundencia por 2-0 en Matute, por la fecha 5 del Torneo Apertura el pasado viernes 7 de marzo.

Paolo Guerrero y Ricardo Lagos fueron las figuras de su equipo y sus goles hicieron que los ‘íntimos’ festejen su tercera victoria consecutiva en el campeonato nacional. Muhas cosas pasaron en el cotejo que llamaron la atención: Erick Noriega salió de la lista de convocados a horas del encuentro porque se descompensó, Néstor Gorosito sorprendió a todos porque no se presentó en la conferencia de prensa post duelo.

El técnico argentino estuvo ausente por un insólito motivo, pasa que Edgar Ospina demoró mucho en su rueda de prensa y el DT decidió no esperar más debido a que tenía programado el entrenamiento muy temprano hoy, sábado 8 de marzo.

Y el otro hecho fue de que todo estaba planificado para que el ‘Depredador’ sea el capitán ante los ‘zorros’, pero no fue así y ‘Richi’ Lagos fue quien llevó la cinta dejando a todos asombrados. El histórico delantero reveló el contundente motivo por la que decidió no comandar el cuadro victoriano, y no es la primera vez que toma esa radical determinación.

“Somos tres o cuatro capitanes dentro del equipo; están Carlos Zambrano, Hernán Barcos y yo. Hernán y yo prácticamente estamos de salida, Carlos tiene para un tiempo más, y que los jóvenes que vienen saliendo que vayan asumiendo esa responsabilidad porque tener la cinta de capitán del más grande del Perú es una responsabilidad importante”, apuntó el ‘9′ en conversación con L1 Radio.

El cuadro 'blanquiazul' se impuso 2-0 ante los 'zorros' en Matute. (Video: L1MAX)

“Alianza Lima no es un equipo de moda”

Paolo Guerrero se refirió al gran momento que está viviendo Alianza Lima y dejó en claro que no es casualidad de que se consigan buenos resultados ya que hay mucho trabajo para conseguirlo. Y fue tajante al mencionar que todos los logros se están tomando con humildad porque tienen los pies sobre la tierra.

“Independiente de los goles, feliz por el resultado. Creo que el equipo se va afianzando en los dos torneos, están surgiendo jugadores jóvenes que se están metiendo en el primer equipo. Vamos por el camino indicado con mucha humildad afrontando los partidos. Es muy importante para todos, es un momento importante, pero hay que tener los pies sobre la tierra porque todavía no se ha logrado nada”, declaró el delantero.

También resaltó la incorporación de varios jóvenes que teniendo más oportunidades en el primer equipo. ”Alianza no es un equipo de moda, Alianza retomó el estilo de siempre, por ahí que los últimos años no tuvo esa vigencia y ahora se está viendo que hasta los chicos se están afianzando. Hay muchos jugadores jóvenes que están subiendo al primer equipo, y eso es Alianza, así como ellos que salgan muchos chicos más”.

Paolo Guerrero alcanzó su gol número 300 en su carrera tras marcarle a Ayacucho FC - Créditos: Paloma del Solar.

¿Paolo Guerrero será convocado a la selección peruana?

Óscar Ibáñez dará a conocer la lista de convocados este domingo 9 de marzo tras culminarse los partidos de la fecha 5 del Torneo Apertura 2025, y hay mucha expectativa por conocer si Paolo Guerrero será convocado a pesar de que anunció su retiro de la ‘blanquirroja’.

“Es un tema que yo ya dije, ya me manifesté al respecto. Tuve una conversación con Óscar Ibáñez y ese es un tema que lo dejo más a él que a mí. Como digo siempre, soy muy sincero con esto, yo voy a estar cuando mi selección me necesite dentro de la labor que me toque. Si me llaman a la guerra también tendré que ir”, disparó el ‘Depredador’.