Hijo de Diego Rebagliati anunció su retiro del fútbol a los 28 años y tendrá programa deportivo con su papá: “No conseguí lo que quería”

Santiago Rebagliati explicó los motivos de su dura decisión. (Canal de Youtube de Jesús Alzamora)

Diego Rebagliati -uno de los mejores comentaristas deportivos del Perú- ha estrenado un nuevo programa en Youtube. Previamente, el exfutbolista había comenzado un desafío de la mano de su colega Talía Azcárate con un podcast en la plataforma más vista del mundo. Ahora, mediante el mismo canal, sorprendió con su proyecto junto a sus dos hijos llamado ‘R3BA’.

El también integrante de Al Ángulo fue presentado uno a uno a sus hijos. Primero, comenzó con Santiago Reblagiati, cuya presencia causó asombro debido a que hasta el año pasado jugaba por Alianza Atlético en la Liga 1. El exdelantero saludó a sus seguidores y de manera rápida abordó las preguntas sobre su nueva faceta y su alejamiento del fútbol profesional.

“De arranque veo que mucha gente me pregunta si sigo jugando, ya tomé la decisión de no seguir jugando, no conseguí lo que quería en términos de propuestas, yo quiero estar en Lima, me toca estar en Lima, y tengo un par de cosas laborales interesantes”, fueron sus palabras del formado en Sporting Cristal.

Su padre Diego Rebagliati lo interrumpió para bromear sobre el tema y mencionar que dos compañeros cuestionaron la decisión de ‘Santi’ cuando se enteraron. El exatacante no dudó en dar los nombres de sus amigos. “Un saludo para Horacio (Benincasa) y Diego (Melián)”. Con los dos deportistas en mención, pudo compartir en el vestuario del cuadro norteño.

Finalmente, Santiago Rebagliati dejó algunas palabras acerca de su nueva faceta. “Espero que les guste, espero aportar con nuestro análisis y opinión, espero les guste esta nueva propuesta”. Sin duda alguna, será un desafío importante, teniendo en consideración que seguirá los pasos de su progenitor, el cual también se dedicó al fútbol para después convertirse en comentarista deportiva.

Hijo de Diego Rebagliati anunció su retiro del fútbol a los 28 años y tendrá programa deportivo con su papá.

La corta carrera de Santiago Rebagliati

El nombre de Santiago Rebagliati se escuchó por primera vez en la máxima categoría del fútbol peruano por allá en el 2016 cuando hizo su ingreso en reemplazo por Carlos Lobatón en el Sporting Cristal vs Real Garcilaso (ahora conocido como Cusco FC).

Su aparición en dicho compromiso generó mucha expectativa, pues venía de ser el goleador del Torneo de Reservas. Lastimosamente, el hijo de Diego no pudo asentarse en el primer equipo producto de la presencia de grandes delanteros extranjeros como es el caso de Santiago Silva.

Por esa razón, ‘Santi’ fue cedido a Deportivo Municipal con el objetivo de sumar minutos. Con la ‘franja’, pudo disputar su primer certamen internacional enfrentándose a Independiente del Valle por la primera ronda de la Copa Libertadores. También marcó su primer gol en Primera División.

Después, Rebagliati volvió a ser prestado a UTC hasta que dio el salto al extranjero, jugando por Atlético Sanluqueño de la tercera categoría de España. Las pocas oportunidades lo obligaron a volver al Perú y fichó por Unión Comercio, donde tampoco pudo destacar.

Su mejor campaña fue con los colores de la Universidad San Martín en el 2020 cuando pudo registrar 18 partidos -su mayor número de compromisos disputados en una misma temporada- y marcó tres goles. En la institución de Santa Anita pasó tres años consecutivos para luego pasar a Ayacucho FC.

Santiago Rebagliati jugó tres temporadas seguidas en la Universidad San Martín.

El último equipo del delantero fue Alianza Atlético -donde llegó en el 2022- y su último gol en el fútbol profesional sucedió en la derrota de los norteños ante ADT el pasado 28 de abril por el Torneo Apertura. Ahora, seguirá ligado al deporte, pero desde otro lugar, como comentarista deportivo.