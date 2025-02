Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025 mientras se juega la fecha 4 del Torneo Apertura

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025. (Infobae Perú)

Hoy, jueves 27 de febrero, arrancó una fecha más del Torneo Apertura 2025. Sport Boys y ADT abrieron el telón con un emocionante encuentro disputado en la altura de Tarma. Los ‘rosados’, que iban perdiendo 2-0, lograron el empate con mucho esfuerzo y se llevaron un punto clave fuera de casa.

La cuarta presentación del campeonato nacional traerá uno de los choques más esperados: Sporting Cristal estará cara a cara con Alianza Lima en el estadio Nacional. El clásico vivirá una edición más y será como una final adelantada debido a la necesidad que tienen ambos de alcanzar el título.

Los ‘blanquiazules’ llegarán recontra motivados después de haber alcanzado la histórica clasificación a la fase 3 de la Copa Libertadores 2025. El equipo de Néstor Gorosito logró la hazaña de eliminar a Boca Juniors en La Bombonera, pero no tendrá mucho tiempo para celebrar porque tendrá poco días para prepararse para medirse con los de La Florida.

Por su lado, los de Guillermo Farré iniciaron con pie derecho el torneo y no conocen de derrotas hasta el momento: le ganó a Sport Boys y Sport Huancayo, y empató con Alianza Universidad. Sin Gustavo Cazonatti y Fernando Pacheco por lesión, pero con la reaparición de Christofer Gonzales, el DT armará su alineación para sorprender a los ‘grones’.

Universitario hará lo suyo en casa

Los ‘cremas’ volverán a la competencia después de que su partido con Atlético Grau de la fecha pasada fue suspendido por la tragedia en Real Plaza Trujillo. Universitario de Deportes viene ajustando los últimos detalles para recibir a Alianza Universidad en el estadio Monumental.

Los de Fabián Bustos buscará festejar su segundo triunfo consecutivo en su casa, donde lleva más de una temporada sin perder. Edison Flores será la novedad del cuadro ‘merengue’, reaparecerá en la lista de convocados del técnico tras superar su lesión muscular.

Mientras que los ‘azulgranas’ no están pasando por un buen momento, los recién ascendidos no han podido sacar buenos resultados en el arranque de la competición: llevan dos derrotas consecutivas. Esperan sorprender al vigente bicampeón para poder sumar sus primeros tres puntos en el torneo para no complicarse con el tema de la baja más adelante.

Tabla de posiciones de la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025

Tabla de posiciones del Torneo Apertura de la Liga 1 2025 mientras se juega la fecha 4 - Crédito: Infobae Perú.

Programación de la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025

Jueves 27 de febrero

- Los Chankas vs Cienciano (Suspendido)

- ADT 2-2 Sport Boys (Finalizado)

Viernes 28 de febrero

- Deportivo Garcilaso 2-0 Atlético Grau (Finalizado)

Sábado 1 de marzo

- Cusco FC vs UTC (13:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / Liga 1 Max)

- Alianza Atlético vs Deportivo Binacional (15:30 horas / estadio Campeones del 36 / Liga 1 Max)

- Sporting Cristal vs Alianza Lima (20:00 horas / estadio Nacional / Liga 1 Max)

Domingo 2 de marzo

- Ayacucho FC vs Sport Huancayo (13:00 horas / estadio Municipal de Huanta / Liga 1 Max)

- Juan Pablo II vs Melgar (15:30 horas / estadio Mansiche / Liga 1 Max)

- Universitario de Deportes vs Alianza Universidad (18:00 horas / estadio Monumental / GOLPERU)

*Descansa: Comerciantes Unidos

