Coraima Gómez recordó su abrupta salida de Alianza Lima tras injusto despido: “Ahora estoy contenta en Universitario”

Coraima Gómez inició su aventura voleibolística en Alianza Lima, el equipo de sus amores. Con las ‘blanquiazules’ vivió muchos momentos positivos y llegó a ser una de las principales figuras; sin embargo, después de varios años representando los colores de este club, salió por la puerta trasera. En medio de una complicada lesión, la jugadora nacional fue despedida injustamente.

Así lo recordó recientemente en una entrevista para el podcast de YouTube ‘Se Formaron Las Parejas’ con el periodista Gino Bonatti. Gómez dio detalles de su marcha de la institución de La Victoria en el 2019, al ser operada por un edema óseo que padeció jugando para la selección peruana de vóley, lo cual le impidió estar en el campo con las ‘íntimas’. Además, contó cómo ello afectó a su vida personal y profesional.

“Me faltaban dos o tres semanas para que me den el alta y volver, pero en Alianza me dijeron que tenía que jugar porque necesitaban que yo esté en la cancha”, comentó. A pesar de su deseo de regresar, Coraima explicó que se negó a jugar, ya que temía una recaída que podría llevarla de nuevo a una operación. “Si yo me arriesgo, corro el riesgo de que vuelva a una sala de operaciones, y obviamente no quiero”, afirmó.

Tras la negativa de la voleibolista, la respuesta de la institución ‘blanquiazul’ fue tajante: “Bueno, si no quieres jugar, te vas”, lo que la dejó fuera del equipo. La receptora tenía planeado asistir al último entrenamiento, pero se lo imposibilitaron. “Pensé que al menos me iban a dejar entrenar, pero me sacaron del entrenamiento y no me dejaron. Fue bastante duro”, rememoró.

Coraima Gómez jugó muchos años en Alianza Lima

El dolor que sintió Coraima Gómez por ese despido se extendió hasta su familia, principalmente con su madre. “Mi mamá, aparte de estar molesta, estaba triste, porque yo jamás me porté mal con la institución”, compartió.

La difícil etapa antes de llegar a Universitario

Después de su salida de Alianza Lima, Coraima Gómez llegó a Jaamsa -hoy llamado Deportivo Wanka- gracias a Zaira Manzo, quien fue la intermediaria de ese fichaje. Sin embargo, también se fue de este club por la puerta trasera y, tras ello, enfrentó un periodo difícil de depresión. De hecho, relató que canceló un viaje a Francia y que planeaba hacer lo mismo con destino a España, pero finalmente no pudo hacerlo.

“Antes de llegar a la ‘U’, yo me había quedado sin equipo. Jaamsa me sacó también y yo me deprimí, no quería saber nada de nadie relacionado al vóley, no quería ver la Liga. Hablaba con mis amigas, pero nada sobre el vóley. Me deprimí tanto que cancelé un viaje que tenía pactado a Francia. Mi viaje a España no lo pude cancelar, porque no me devolvían el dinero. Al final fui y fue uno de los mejores viajes de mi vida, volví con otra mentalidad y energía, me ayudó bastante. Al volver se me presentó la oferta de Universitario", contó.

Coraima Gómez recordó su abrupta salida de Alianza Lima y resaltó su positivo presente en Universitario. (Video: Prensa U)

Su presente en Universitario

Poco después de su regreso al país, Coraima Gómez recibió una propuesta inesperada de Universitario de Deportes, clásico rival de Alianza Lima. El profesor Walter Lung fue quien la animó a considerar la oferta de jugar por las ‘pumas’ en la Liga Intermedia y buscar el ascenso a la máxima categoría, la cual finalmente terminó aceptando.

“Mi presente está bien, estoy contenta de estar en Universitario. Cuando me invitaron a pertenecer al equipo, fue una decisión un poco fuerte, porque yo estaba entrenando en Circolo. Walter Lung llegó al gimnasio y me comentó: ‘Universitario está en Segunda, quiere subir y necesitan gente’. Yo le dije ‘oh tío, ¿sabes de qué equipo soy yo?'. Me dijo que lo evalúe, que no perdía nada haciéndolo porque no tenía equipo y necesitaba un ingreso", mencionó.

“Me dejó pensando, llegué a casa y le comenté a mis padres. Mi mamá se ríe y mi papá me dice ‘¿qué cosa?‘. Yo vivía del vóley y ese era el ingreso más fuerte que teníamos en casa. Le dije a mi papá que no hay (dinero) y que no me queda de otra, él me mira, se ríe y me dijo que acepte. Y acepté. No quería que nadie se entere, porque era muy extraño al estar muy identificada con Alianza“, agregó.

La jugadora de las 'pumas' confesó que fue difícil pasar de Alianza Lima al clásico rival, pero tenía la necesidad de hacerlo. (Video: Se Formaron Las Parejas)

Coraima Gómez logró ascender a la Liga Peruana de Vóley con la ‘U’ en el 2023, siendo una de las mejores jugadoras del plantel. Aún sigue formando parte de las ‘pumas’ y hoy pelea por el título nacional. El haber ganado la primera fase de la competencia es un buen indicativo para ella y sus compañeras.