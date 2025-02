Autogol de Miguel Trauco provocó efusiva celebración de Fernando Gago en Alianza Lima vs Boca Juniors por Copa Libertadores 2025

El lateral peruano marcó en propia puerta. (Video: ESPN)

Alianza Lima se medía en condición de visitante ante Boca Juniors en un duelo correspondiente a la vuelta por la fase 2 de la Copa Libertadores 2025. Desde el comienzo, los dueños de casa se volcaron en campo contrario y ejercieron una intensa presión que provocaron los errores en salida por parte de los ‘blanquiazules’, que no tuvieron reacción y apenas pasaron la mitad de la cancha. Fue así como los ‘xeneizes’ lograron abrir el marcador por intermedio de un autogol de Miguel Trauco luego de un centro peligroso de Marcelo Saracchi que provocó la efusiva celebración de Fernando Gago.

Esta acción se llevó a cabo apenas a los cinco minutos de la primera mitad. El conjunto argentino, necesitado del gol para mantenerse con vida en la serie, adelantó sus líneas y buscó de todos modos inquietar el arco de Guillermo Viscarra. Marcos Rojo tocó con Ander Herrera, quien de un taco jugó con el lateral izquierdo, que lanzó un centro hacia el medio, aunque Erick Noriega estuvo atento y despejó el balón.

Rojo se hizo con la posesión y se apoyó en Luis Advíncula, que jugó con Herrera y este combinó con Milton Delgado. La pelota cayó en Rodrigo Battaglia y este se la cedió al exdefensa de Manchester United, quien metió un pase para Carlos Palacios. El atacante chileno retrocedió y luego descargó por el flanco zurdo con Saracchi, que nuevamente participó, pero esta vez mandó un centro a media altura que pasó de largo por toda la zaga del elenco ‘íntimo’.

El lanzamiento de ‘Chelo’ fue con tanto veneno que Miguel Trauco apenas pudo acomodarse para alejar el peligro y terminó insertando el esférico en su propia valla. El portero Viscarra no pudo evitar que Boca Juniors se pusiera adelante en el ‘score’, lo cual desató la algarabía de los hinchas de Boca Juniors en La Bombonera.

Efusiva reacción de Fernando Gago

Esta anotación no solo hizo estallar a los fanáticos de la escuadra ‘xeneize’ en el recinto deportivo Alberto José Armando de Buenos Aires, sino también a Fernando Gago. El ‘Pintita’ no ocultó su emoción y celebró moviendo los brazos junto a miembros de su comanto técnico, entre ellos, Fabricio Coloccini, exseleccionado argentino.

De hecho, el entrenador de 38 años viene siendo cuestionado por no poder plasmar una idea de juego en el equipo, por rotar mucho a los jugadores y no tener claro un once titular.

Por su parte, Miguel Trauco lamentó esta situación y soltó algunas palabras de grueso calibre, evidentemente, triste porque Alianza Lima se ponía abajo en el marcador en este partido y Boca Juniors igualaba la serie.

Y ¿Néstor Gorosito? Se quedó tranquilo y solo atinó a observar la escena de efusividad en el campo de parte de los futbolistas del equipo argentino.

Miguel Trauco y su llegada a Alianza Lima

Uno de los golpes del mercado local en 2025 lo dio Alianza Lima, cuando decidió fichar a Miguel Trauco, que había quedado libre tras su etapa en Criciúma de Brasil.

El lateral peruano, confeso hincha de Universitario de Deportes, equipo que lo acogió en 2016, buscaba una nueva aventura en su carrera deportiva y los ‘victorianos’ le tendieron la manos. Y aunque descartó que vaya a dejar de ser hincha de la ‘U’, el hecho de ponese la camiseta del clásico rival lo ha puesto en una situación controversial con los hinchas de este equipo.

No obstante, el ‘Mago’ se asentó en el once titular para el DT Néstor Gorosito y ya acumula seis presentaciones entre Liga 1 y Copa Libertadores. Su exquisita técnica con la zurda es su aval para servir a los atacantes.