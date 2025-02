Alejandro Restrepo recordó con severa autocrítica su experiencia en Alianza Lima: “En lo deportivo me pongo un 3”

Alejandro Restrepo nunca pudo mantener una idea de juego firme en Alianza Lima. - Crédito: Andina

La historia reciente de Alianza Lima cuenta con una retahíla de entrenadores. Un buen número de ellos no pudo salir bien librado de la dinámica vertiginosa de la Liga 1. Un caso muy singular fue el protagonizado por Alejandro Restrepo, quien si bien logró plasmar —en algunos tramos del Apertura 2024— su idea de juego, fue incapaz de sacar resultados favorables en situaciones cumbres. En respuesta a su gestión tambaleante, la Dirección Deportiva resolvió su vínculo dando por terminada su primera etapa en el extranjero.

A pesar de aquella salida anticipada, Restrepo recuerda con alegría su paso por La Victoria, tal y como lo expresó en el programa Un Break: “La verdad fue una experiencia espectacular, siempre como club y como grupo, estando en Copa Libertadores, nos queda esa sensación de recorrer estadios y competir a ese nivel siempre lo había buscado”.

Alejandro Restrepo, entrenador de Alianza Lima a inicios del 2024 - Créditos: AFP.

El destino le permitió al técnico colombiano cruzar caminos con Alianza Lima cuando su situación era preocupante, dado que se encontraba sin empleo y las oportunidades en su país natal eran más que escasas. Por esa razón, la institución Blanquiazul cuenta con una amplia valoración en su carrera deportiva.

“Ir al fútbol internacional era algo que quería, lo tenía como un objetivo, pero no sé, quizás si llegaba otro equipo en Colombia no iba tan rápido. Tomamos la decisión de no continuar en Pereira, algo que no fue fácil, y al menos de ocho días apareció la chance de Alianza, empezamos a conocer al club y llegar ahí fue algo espectacular”, subrayó Restrepo.

El estratega colombiano compartió palabras cargadas de emoción tras su experiencia en La Victoria. | VIDEO: Telemedellín

Sincera autocrítica

Alejandro Restrepo, al día de hoy, mantiene consciencia de su fallida aventura por Matute. Por más que su relación con la afición y directivos fue más que buena, la realidad dicta que su etapa en el banquillo careció de brillantez. Y no lo niega. Es más, reconoció que su experiencia fue significativamente un descalabro como proyecto.

En lo personal y profesional le pongo un 5 por todo lo que acabo de comentar, pero en lo deportivo le pongo un 3 o 4. Uno sabe que cuando está en un equipo grande, el deber es ser campeón”, detalló añadiendo que “el club tenía esa ilusión y en el tiempo que estuvimos, no pudimos lograrlo”.

Alejandro Restrepo dejó de ser técnico de Alianza Lima tras perder clásico con Universitario - Crédito: AFP

Asimismo, Restrepo no ocultó su frustración por su cese cuando, desde su óptica, la escuadra comenzaba a afianzar su libreto de juego: “Obviamente que uno hubiese querido tener un poco más de tiempo, porque el equipo venía bien encaminado, mostraba un funcionamiento muy aceitado”.

Y zanjó: “Me llevo una imagen del fútbol peruano, el futbolista, la gente, la hinchada. Ojalá que tenga la oportunidad de competir en Copa Libertadores y seguir llenando mi vida, mi cerebro como entrenador”.