“Me gritoneó peor que hija”: Jessenia Uceda se defendió de las críticas por fuerte discusión con árbitro en la Liga Peruana de Vóley

La destacada jugadora nacional protagonizó una polémica discusión con el réferi de la Liga Peruana de Vóley. (Video: Latina)

En las últimas horas, Jessenia Uceda ha sido el blanco de críticas por una fuerte discusión que protagonizó con un árbitro en la Liga Peruana de Vóley 2024/25. La destacada jugadora nacional, que volvió del retiro para disputar esta temporada con Deportivo Wanka, se pronunció en redes sociales y decidió aclarar lo sucedido, tras recibir varios cuestionamientos.

El tenso cruce ocurrió antes de disputarse el quinto set del partido disputado entre el equipo de la exseleccionada peruana y Olva Latino por la segunda fase de la competencia. En medio de ese contexto, Uceda -evidentemente molesta por los comentarios negativos que vio en el video publicado por Latina Deportes- explicó su versión de los hechos en sus ‘stories’ de Instagram y abordó los reproches de diversos seguidores del vóley peruano.

“Me he levantado con unos mensajes de varias personas por un video que colgó Latina. Los comentarios están a flor de piel, diciendo que soy una malcriada. Lo voy a aclarar solo una vez y después no le voy a dar importancia. Yo no hablaba con el señor, yo estaba hablando con el árbitro principal y el señor se mete a la conversación. Todos hemos sido criados en un hogar con disciplina, donde te dicen que no interrumpas cuando una persona está hablando y eso fue lo que le dije al árbitro: ‘con usted no estoy hablando’. ¿Entonces por qué soy mal criada?“, expresó.

Jessenia Uceda volvió del retiro para jugar por Deportivo Wanka. Crédito: Instagram

La experimentada jugadora del Deportivo Wanka también reconoció que su tono de voz en ese momento no fue el adecuado, pero explicó que esto se debió a la frustración por una decisión que consideraba incorrecta. Además que previamente, según asegura, el mismo réferi no se expresó correctamente con ella durante el juego, llegando a gritarla durante un reclamo.

“Acepto lo de mi tono de voz, yo ya estaba caliente. Ese señor me cobró mala rotación y él estaba equivocado, pero eso no fue el punto principal, sino la forma en el que me lo dijo. Me gritoneó peor que hija, mi entrenador se tuvo que meter. Me encantaría que Latina también publicara eso. Aquí, no porque sean autoridad, significa que una se tenga que quedar callada”, apuntó.

El símil con la política peruana

Para seguir explicando lo sucedido, Jessenia Uceda hizo un símil con la política peruana, cuestionando el papel del arbitraje en el vóley nacional. “Vivimos en un país donde estamos siendo gobernados por gente inútil y ciertamente no estamos haciendo nada. Están haciendo mal uso de la constitución. Tenemos árbitros que cada vez arbitran peor y si tú reclamas, se ponen agresivos. El partido contra Latino tuvo muchos errores de arbitraje, por ambos lados, pero en cuanto a este señor en específico ya hubo un roce. Él como árbitro tampoco puede tratar a una jugadora como se le dé la gana. No señores, yo no lo permito”, indicó.

Por último, Jessenia Uceda recapituló lo sucedido con mucho detalle. “Cuando fui para el sorteo del quinto set, la árbitra principal dijo ‘déjenos a nosotros hacer nuestro trabajo’. Ahí le dije ‘pero, por favor, hagan bien su trabajo, no puede ser que en puntos importantes cometan errores’. Ahí es cuando el señor empieza a hablar y le dije ‘yo con usted no estoy hablando’, porque no quería hablar con él, ya sabía en qué iba a terminar eso”, finalizó.

La voleibolista de Deportivo Wanka tuvo un tenso cruce con uno de los árbitros de la Liga Peruana de Vóley, por lo que decidió aclarar lo sucedido. (Video: Instagram)

Cabe mencionar que Deportivo Wanka está disputando el cuadrangular por la permanencia de la Liga Peruana de Vóley 2024/25. El partido contra Olva Latino lo perdió en el ‘tie break’ (2-3), pero espera recomponerse en las siguientes jornadas del torneo. Aún este club tiene que enfrentar a Géminis y Túpac Amaru para intentar salvar la categoría.