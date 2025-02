‘Checho’ Ibarra explotó contra Fernando Egúsquiza por decir que arbitraje favorecerá a Boca Juniors ante Alianza Lima: “No jod..”

Exjugador y periodista intercambiaron palabras por el arbitraje en Alianza Lima vs Boca Juniors por la Copa Libertadores 2025. (Latina Digital)

Alianza Lima sorprendió a Boca Juniors y lo derrotó por la mínima diferencia con gol de Pablo Ceppelini en el duelo de ida de la segunda fase de la Copa Libertadores 2025. Con este resultado, los ‘blanquiazules’ parten con ventaja para la vuelta que se realizará el próximo martes en La Bombonera.

El técnico Néstor Gorosito comenzó a jugar su partido aparte y realizó un fuerte reclamo en conferencia de prensa, pese a la victoria en el estadio Alejandro Villanueva. El argentino manifestó su enorme temor por ser perjudicado por el arbitraje en la casa de los ‘xeneizes’.

Su dirigido y capitán Hernán Barcos continuó con la misma postura en una entrevista con ESPN. “Nosotros lo que siempre pedimos es que sean justos, que no nos regalen nada, pero que tampoco nos maten. Ya nos pasó en Copa Libertadores situaciones que nos quitaran cosas, no sé si por ser peruanos, por ser Alianza o por no tener tanta fuerza en Conmebol”.

El 'Pirata' evaluó el desempeñó de los réferis en el duelo disputado en Matute y pidió mayor lealtad para la revancha en La Bombonera. (Video: ESPN)

La tensa discusión entre ‘Checho’ Ibarra y Fernando Egúsquiza

Este tema se ha convertido en tema de debate de los principales programas deportivos tanto peruanos como argentinos. Por ejemplo, en ‘Pase a las redes’ de Latina Digital, Sergio Ibarra y Fernando Egúsquiza protagonizaron una acalorada discusión el pasado miércoles 19 de febrero.

Todo comenzó cuando el periodista deportivo manifestó que “ojalá no le metan la mano y si Boca termina superando a Alianza sea por juego y no por alguna influencia o fallo arbitral que vaya a inclinar la balanza a favor de Boca”. Esto molestó a su compañero.

‘Checho’ explotó y respondió en defensa del equipo del cual es hincha: “No jodas, a Boca lo han hecho mierd.. todo el campeonato y me hablas del árbitro. En todo el campeonato lo han hecho mierd... a Boca, le han cobrado penales, le han cobrado un montón de cosas, no le han dado la mano”.

De inmediato, Egúsquiza e Ibarra intercambiaron palabras. El comunicador le manifestó por qué se hace el sorprendido si a los equipos grandes siempre los favorecen porque existe un interés por parte de la Conmebol, mientras que el exdelantero le exigió que diera un ejemplo sobre los fallos arbitrales a favor de los ‘bosteros’.

El ambiente se calmó en el set del programa cuando Sergio le hizo una pregunta a Fernando para aclarar lo que había dicho y ambos llegaron a la conclusión de que el árbitro a veces toma decisiones dependiendo del club que tiene al frente. Además, dejaron en claro que no le dan la mano a Boca Juniors en la Copa Libertadores.

‘Checho’ Ibarra explotó contra Fernando Egúsquiza por decir que arbitraje favorecerá a Boca Juniors ante Alianza Lima.

Alianza Lima vs Boca Juniors: día, hora y canal TV de la vuelta por Copa Libertadores 2025

La vuelta entre Alianza Lima y Boca Juniors se llevará a cabo el próximo martes 25 de febrero a las 19:30 horas (horario peruano) en el estadio Alberto J. Armando, más conocido como La Bombonera. Esta será transmitida por la señal de ESPN, Fox Sports y Telefe. Infobae Perú, por su parte, hará la cobertura total en su página web.

Cabe señalar que el ganador de esta llave se enfrentará al vencedor del Deportes Iquique vs Independiente Santa Fe en la fase 3 de la Copa Libertadores 2025. El cuadro chileno sacó una leve ventaja al ganar 2-1 y todo se resolverá en tierras colombianas.