‘Pollo’ Vignolo señaló que Erick Noriega debió ser expulsado en Alianza Lima y recordó roja a Luis Advíncula: “Boca Juniors fue perjudicado en Matute”

El periodista argentino se pronunció por el resultado adverso del cuadro 'xeneize' ante los 'íntimos' en Matute. (Video: ESPN Argentina)

Alianza Lima obtuvo un triunfo histórico en condición de local el martes 18 de febrero cuando venció por la mínima diferencia a Boca Juniors en el marco de la ida por la fase 2 de la Copa Libertadores 2025. Fue un tremendo resultado para los ‘blanquiazules’, que se ilusionan con eliminar a uno de los favoritos para hacerse con el principal certamen de clubes de la Conmebol. Sin embargo, para los ‘xeneizes’ significó un remezón y lo hunde en una profunda crisis futbolística. En ese sentido, Sebastián Vignolo señaló que Erick Noriega debió haber sido expulsado, comparando su caso con el de Luis Advíncula el año pasado.

“Boca tiene un gran plantel y un muy buen entrenador. Boca llegó a este partido bajo un contexto muy particular que no se puede dejar de lado: las lesiones, casi un equipo lesionado. El tema es que cuando la mayoría estaba sano, nunca se pudo ver el equipo titular”, fueron sus primeras palabras en su editorial del programa ‘F90′ de ESPN Argentina.

De la misma manera, aseguró que el elenco ‘azul y oro’ tiene todos los condimentos a su favor para sacar adelante el encuentro de vuelta en La Bombonera.

“Hoy, más que nunca, Boca le tiene fe a su cancha, a La Bombonera, a sus hinchas, al espíritu, a lo que genera, y a lo que puede ver dentro del campo de juego. Lo mejor que se trajo Boca anoche, es el resultado. Haber perdido contra Alianza Lima por cómo se dio el partido tan solo 1-0, es el aliciente de saber que, con su gente, en La Bombonera, esta historia está obligada a revertir y tiene que hacerlo. Uno cree que Boca, en ese ambiente, a Alianza Lima lo tiene que superar categóricamente. Al equipo lo veo confundido, como lo verá su entrenador y aquellos que están cerca”, precisó.

Boca Juniors no encontró respuestas individuales para imponerse a Alianza Lima en Matute. - créditos: REUTERS/Sebastian Castaneda

El ‘Pollo’ Vignolo dejó en claro que Boca Juniors no encontró respuestas de sus jugadores y que solo el portero Agustín Marchesín evitó que el resultado sea más amplio.

“El equipo no gustó y sería muy injusto no analizar cómo llega, la cantidad de lesionados es un problema. Hablo de que Boca jugó mal y que si no fuese por Marchesín la pregunta sería ¿lo revierte? La respuesta la tengo ‘es fútbol, pero creo que sí'. A ver, haría un papelón y creo que Boca, en su cancha”, comentó.

‘Pollo’ Vignolo y su comparación sobre los casos de Erick Noriega con Luis Advíncula

Ahí fue cuando el periodista argentino resaltó que Erick Noriega tuvo que recibir la tarjeta roja a los 15 segundos y no la amarilla, recordando que Luis Advíncula vivió una situación similar ante Cruzeiro en la Copa Sudamericana de 2024, cuando lo expulsaron a los 30 segundos.

“‘Pipo’ vivo, de los 90′s, declaró ‘el árbitro’. Para mí, era expulsión para el jugador de Alianza Lima, Noriega, como lo hicieron en su momento con Advíncula a los pocos segundos y Boca se quedó afuera de la Sudamericana. Boca fue perjudicado por el arbitraje anoche, por lo menos en esa jugada. Si no te expulsan un jugador a los 10 segundos, después te pueden sacar un lateral o dar un córner. Después un equipo con 10 y otro con 11, yo siempre digo que me dejen con 11. Y si es al principio, mejor, después lo tengo que resolver”, acotó.

Falta, expulsión y llanto de Luis Advíncula en el duelo Boca vs Cruzeiro por Copa Sudamericana 2024. ESPN

Eso no fue todo, ya que Vignolo también que un factor clave para que Boca Juniors pueda remontar es que se recupere la mayoría de futbolistas que no pudieron jugar en Lima.

“La fe de Boca está basada, fundamentalmente, en su gente y en su cancha. Hoy es así. Hay que recuperar a los lesionados, tiene muchos y buenos, y en sostener la vela de esa manera. ¿El técnico tiene responsabilidad? Sí, seguro, en la mezcla de jugadores. Yo vi jugadores jugar de otra cosa, jugando en un lugar donde no se sienten cómodos”, sostuvo.

Los 'blanquiazules' se impusieron 1-0 con un gol de Pablo Ceppelini en el partido de ida de la fase 2 de la Copa Libertadores 2025. (Conmebol)