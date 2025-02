¿Qué resultados necesita Universitario para ganar la fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025 y obtener puntos extra para el octogonal?

¿Paolo Guerrero podrá jugar el Alianza Lima vs Boca Juniors tras recibir su segunda amarilla en la Copa Libertadores 2025? El atacante peruano fue amonestado en los dos partidos ante Nacional de Paraguay por la fase 1 del torneo de Conmebol

Luis Advíncula no jugará el Alianza Lima vs Boca Juniors por Copa Libertadores 2025: el motivo de su ausencia en el duelo de ida en Matute El técnico Fernando Gago no podrá utilizar al lateral peruano para el primer choque contra los ‘blanquiazules’ por la fase 2 del certamen Conmebol. Los ‘xeneizes’ tendrán tres bajas de consideración