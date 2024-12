No se juega la Liga Peruana de vóley 2024/25: fracasó reunión entre clubes y FPV para el inicio del torneo

Liga Peruana de vóley 2024/25 no se jugará la fecha 1 del torneo nacional.

El inicio de la Liga Peruana de Vóley 2024/25 sigue en suspenso, todavía no hay fecha confirmada para la realización de la primera fecha y se vive un ambiente de incertidumbre. Los clubes y la Federación Peruana de Vóley (FPV) no llegaron a un acuerdo y todo hace indicar que tampoco se desarrollará la competición el próximo fin de semana.

Representantes de los 12 equipos se reunieron con las autoridades del máximo ente del voleibol peruano el pasado jueves 5 de noviembre, y no hubo un consenso entre las partes. Como se sabe, el campeonato nacional no se llegó a realizar, pese a que se había programado para el pasado sábado 30 noviembre y domingo 1 de diciembre debido a que los equipos decidieron no jugar por desacuerdos con la FPV.

Horas antes del primer duelo de la jornada entre Regatas Lima y Olva Latino, la Federación sacó un comunicado anunciando que no habrá ingreso de público, y por lo tanto, los tres duelos de la primera jornada de la competencia sería a puertas cerradas. Inclusive varios hinchas ya se encontraban a las afueras del Polideportivo de Villa El Salvador.

Las jugadoras de ambas escuadras se colocaron su indumentaria deportiva y se mantuvieron al borde del campo de juego. No obstante, decidieron no entrar a la cancha como un acto de protesta contra la entidad que preside Gino Vegas. Lo mismo pasó en los otros encuentros, ningún cuadro disputó su partido programado.

“Son cosas puntuales: primero, transparencia, no sabemos cuanto dinero entra de los auspiciadores. Dos, la imposición meterte los logos de los auspiciadores que tienen ellos, cuando a nosotros no nos dan un sol. Tres, organización, quieren que nosotros asumamos, de la plata de taquillas, todos los gastos operativos como seguridad, ambulancia, limpieza, mantenimiento, árbitros. Cuando antes lo pagaba la FPV del dinero que le entra de los auspiciadores, gracias a que nosotros jugamos, porque ellos no hacen nada”, explicó Cenaida Uribe, jefa de equipo de Alianza Lima.

Se suspendió la primera fecha de la Liga Peruana de Vóley 2024 debido a un desacuerdo de los clubes con la Federación

¿Se jugará la Liga Peruana de vóley 2024/25?

Los clubes se reunieron con la Federación Peruana de Vóley por cuatro horas el jueves 5 de diciembre para tratar de ponerse de acuerdo y así dar inicio al campeonato nacional este sábado 7 y domingo 8 de diciembre, sin embargo eso no pasó y todavía no se jugará la fecha 1.

Se pudo conocer que un punto importante de las tantas irregularidades que habría tenido la FPV es el tema comercial. Las escuadras están exigiendo los detalles de los acuerdos comerciales que firmó la entidad del voleibol peruano con los auspiciadores y venta de publicidad, y hasta el momento no se alcances al respecto, así informó la página ‘Puro Vóley’.

Todo hace indicar de que no habrá fecha este fin de semana, pero esta decisión se confirmará hoy, viernes 6 de diciembre, luego de la última reunión que habrá para definir todo. Es difícil que se juegue la jornada debido a que tienen el tiempo en contra ya que se debe activar la venta de entradas, agilizar todo el tema logístico, entre otros.

Entradas para Liga Peruana de Vóley 2024/25: precios y dónde comprar boletos para fecha 1 de la competencia

Programación definida de la fecha 1

- Regatas Lima vs Olva Latino

- Rebaza Acosta vs Circolo Sportivo Italiano

- Alianza Lima vs Atenea

- Géminis vs Túpac Amaru

- Universidad San Martín vs Deportivo Wanka

- Universitario vs Deportivo Soan