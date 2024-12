Se suspendió el inicio de Liga Peruana de Vóley 2024: clubes decidieron no participar y jugadoras no ingresaron al campo por desacuerdos con la FPV

Se suspendió la primera fecha de la Liga Peruana de Vóley 2024 debido a un desacuerdo de los clubes con la Federación

Nadie imaginó que el inicio de la Liga Peruana de Vóley 2024/2025 iba a ser tan accidentada y en medio de la polémica. Todo empezó cuando la Federación Peruana de Voleibol (FPV) decidió sacar un sorpresivo comunicado anunciando de que la fecha 1 se jugará sin público por problemas logísticos. Eso desconcertó a todos porque muchos hinchas ya estaban listos para alentar al equipo de sus amores y las duras críticas no se hicieron esperar.

Luego se conoció que se jugará a puertas cerradas debido a que la Federación habría gestionado tarde los permisos correspondientes para el acceso del público. El anuncio se dio en último momento, cuando muchos fanáticos ya se encontraban haciendo la fila para ingresar a las afueras del Polideportivo de Villa El Salvador.

Mientras se confirmó que no habrá ingreso del público, Regatas Lima y Olva Latino estaban en la cancha haciendo el calentamiento correspondiente, pero cuando ya estaba todo listo para dar el pitazo final, ambos equipos decidieron no ingresar al campo. Dieron a conocer su determinación de no jugar por desacuerdos contra la FPV generando desconcierto de los comentaristas de Movistar Deportes que estaban transmitiendo en vivo.

“Es obvio que hay reclamo notorio, me siento muy apenada, es una lástima para todos los ‘voleilovers’. La unión hace la fuerza, si las cosas no están bien, los equipos hacen el espectáculo. Es la primera vez que pasa esto, no sé si llorar, me siento mal. Ahora lo importante es conocer la opinión de los clubes por esta decisión”, comentó afectada Sandra Rodríguez.

Después de varios minutos de que los clubes se mantuvieron al borde de la cancha, regresaron a sus camerinos, lo mismo hicieron los cuerpos técnicos.

¿Por qué los equipos decidieron no jugar la fecha 1?

La decisión que tomaron Regatas Lima y Olva Latino de no jugar el encuentro de la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2024/2025 no parte solamente de esos equipos, es una determinación de los 12 clubes que participan de la competición. Se conoció de que es parte de un acto de rechazo a las decisiones de la Federación Peruana de Voleibol (FPV) y todos los presidentes de las escuadras se reunirán a las 15:00 horas para dar a conocer las razones de no participar del arranque del torneo nacional.

También se pudo informar de que los otros equipos que tenía programado sus choques hoy, sábado 30 de noviembre, sí se presentarán en el Polideportivo Villa El Salvador, pero no ingresarán a la cancha para disputar el juego. Es decir, Rebaza Acosta, Circolo Sportivo Italiano, Alianza Lima y Atenea harán acto de presencia y luego se retirarán.

“Es un tema que va por lo económico, ponerse de acuerdo sobre auspiciadores, sobre situaciones con los clubes no se sienten beneficiados como parte del espectáculo, eso es lo que están reclamando y tienen todo el derecho de ser escuchados. La Federación debe tomar cartas en el asunto ya, o sea es para ayer, si ya no se hizo el tema de la autorización a tiempo de qué estamos hablando. Hay dos televisoras listas y la indignación es muy grande”, explicó Sandra Rodríguez, comentarista de Movistar Deportes.