Christian Cueva reveló que sigue en contacto con Jorge Fossati, hizo autocrítica y explicó su ausencia en la selección peruana

Para nadie es un secreto de que la selección peruana viene atravesando un duro momento en las Eliminatorias Sudamericanas. Y es que está en el último puesto y con opciones remotas de clasificar al Mundial de Norteamérica 2026, una situación que supondría el fin del ciclo de varios jugadores experimentados, entre ellos Christian Cueva. Justamente, ‘Aladino’ ha estado fuera de la ‘bicolor’ y no ha podido disputar los últimos seis encuentros del proceso clasificatorio. En ese sentido, el mediocampista nacional reveló que sigue en contacto con Jorge Fossati, hizo autocrítica y explicó su ausencia en el equipo.

“Con la selección es algo que en este último tiempo no se me ha dado, tuve una lesión el año pasado. Este año no tuve mucha continuidad, no tuve mucho fútbol. Entonces creo que es un tema muy pendiente porque yo quiero ayudar a mi selección siempre”, fueron sus primeras palabras en entrevista para Radio Exitosa.

De la misma manera, reconoció que su deseo es volver al ‘equipo de todos’ de cara a marzo. “Quiero regresar, es lo que más amo, jugar por mi selección y defender a mi país. Creo que nadie me puede decir algo con respecto a eso”, comentó.

Cueva Bravo no fue ajeno a la mención de la periodista que lo catalogó como pieza clave en la clasificación de Perú al Mundial de Rusia 2018 y rescató la labor de todo el plantel. “Todos hemos sido piezas clave, pero creo que uno cuando hace las cosas lo tiene que hacer con muchas ganas y con mucho amor, defendiendo todo”, precisó.

Christian Cueva disputó 15 partidos con Perú en las Eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018, anotando 4 goles. - créditos: AFP

Christian Cueva sobre su contacto con Jorge Fossati

Ahí fue cuando Christian Cueva reconoció que sigue en contacto con Jorge Fossati y que los jugadores de la selección peruana tienen que acoplarse a su idea futbolística.

“Sí, siempre (contacto con Fossati). Nosotros somos jugadores que tenemos que estar acoplados a cualquier funcionamiento que pida un entrenador. No he jugado solo en un equipo, sino por muchos, y no todos tienen el mismo pensamiento ni la misma idea de juego. Creo que son temas que, internamente, entre jugador y el comando técnico se hablará, pero no para cambiar nada, sino para fortalecernos”, indicó.

Eso no fue todo, ya que el volante de 33 años, que el segundo semestre del 2024 militó en Cienciano, admitió que no se encuentra en su mejor condición física, pero que su pareja, Pamela Franco, ha tenido un papel fundamental para que pueda buscar volver a su peso ideal.

“No estoy en el peso ideal, pero creo que entrenando (con Pamela). También le gusta a entrenar a ella, así que para mí es más fácil tener a mi lado una persona que entrene y que le guste, que te lleve a eso (una vida saludable). Estoy contento por eso”, declaró.

Jorge Fossati apoyó a Christian Cueva en su lesión de la rodilla derecha y lo llevó a la Copa América 2024. - créditos: FPF

Actualidad de Christian Cueva

En las últimas semanas, Christian Cueva ha estado compartiendo tiempo con Pamela Franco, con quien lanzó un ‘cover’ de la canción ‘El Cervecero’ y que lo ha ido promocionando en diversos programas radiales.

Aprovechando que está de vacaciones, el menudo futbolista reveló que ha venido incursionando en su otra pasión (la música) aparte del fútbol, pero que su foco está en el ‘deporte rey’.

¿Christian Cueva seguirá en Cienciano?

Una de las cuestiones que no se ha esclarecido hasta el momento es si Christian Cueva renovará su contrato con Cienciano. Hace unos días, un directivo del club comentó que es un tema que se sigue tratando, mientras que el jugador no descartó ninguna opción.

“Seguimos en conversaciones con el presidente Sergio (Ludeña). Yo no descarto nada, no le cierro las puertas a nadie, busco lo mejor para mí. Mientras tanto, me mantengo entrenando por mi cuenta y cuando se dé el momento de cerrar con alguien, lo sabrán”, contó para Radio Exitosa.