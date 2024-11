La dura crítica de Diego Latorre contra Luis Advíncula: “Un jugador de selección no puede pegar una patada así”

La dura crítica de Diego Latorre contra Luis Advíncula

Boca Juniors cayó derrotado 4-3 ante Vélez Sarsfield en el duelo correspondiente a la semifinal de la Copa Argentina 2024. El gran señalado del ‘xeneize’ fue Luis Advíncula. El peruano sufrió una expulsión tras una doble amarilla y ello despertó la furia no solo de la hinchada de uno de los clubes más grandes del planeta, sino también del periodismo gaucho. A pesar de sus notorias lágrimas luego de que se ganó la tarjeta roja y quedó fuera del encuentro, el ‘Rayo’ atraviesa uno de los peores momentos en el equipo en mucho tiempo.

Diego Latorre, exfutbolista y reconocido comentarista ESPN, habló sobre la tarjeta roja que recibió por Luis Advíncula y criticó duramente su accionar: “Un tipo de selección, con una gran trayectoria, nadie va a discutir sus cualidades, no puede pegar una patada así con amarilla encima. Más cuando antes tendría que haber sido echado. No puede pegar una patada así. Por eso a mí me da mucha bronca cuando un entrenador castiga a un jugador de fútbol por llegar diez minutos tarde a una conferencia o a una charla técnica, o está todo el día con la balancita”.

“Yo le diría, ya que tanta tecnología usan: ‘escúchame, vení. Mira el video: ¿cómo podes meter una patada de atrás que va en contra de todos los fundamentos del fútbol?’. Yo entiendo el frenesí del partido. Lo entiendo. ¿Pero como puede pegar esa patada? Estas son las cuestiones sustanciales en el fútbol. No si juega con cuatro o con cinco. Estas. Después le agregamos todo lo demás”, sentenció Latorre en F90.

Diego no fue el único comunicador argentino que criticó a Luis Advíncula. A través de sus redes sociales, Daniel Avellaneda, periodista reconocido también, fue igual de duro con el peruano: “Qué tipo sonso Advíncula. Otra vez deja a Boca a gamba. Se había salvado en el primer tiempo y lo baja de atrás a Pellegrini, que lo volvió loco. Toda de Gago. Debió salir antes el peruano. Es Fabra 2.0″. Asimismo, Pablo Giralt de DSports tampoco tuvo piedad: “Insólita patada de Luis Advíncula que merecía ser roja directa. Boca deberá buscar la remontada ante Vélez con un hombre menos”.

Sin dudas, este 2024 de Luis Advíncula no ha sido lo que se esperaba. En el 2023, el ‘Rayo’ fue el gran héroe de Boca Juniors en aquella Copa Libertadores en la que les tocó perder la gran final ante Fluminense. El defensor derecho fue clave en aquel equipo de Almirón, pues anotó cuatro goles que repercutieron en la buena campaña realizada. Incluso apareciendo en la gran final. De hecho, fue conmovedor verlo llorar cuando el duelo definitorio había finalizado. Así, se ganó la ovación y el cariño de los hinchas ‘xeneizes’. Así es el fútbol, a veces eres superhéroe, a veces eres villano.

Una patada innecesaria

Durante el segundo tiempo del duelo entre Boca Juniors y Vélez, Advíncula vio la segunda tarjeta amarilla tras una falta totalmente evitable por atrás contra el jugador rival. A pesar de sus reclamos, hubo consenso en que debió irse de la cancha. Incluso Fernando Gago, entrenador del ‘xeneize’, reconoció su fallo: “Luis Advíncula cometió un error y esperamos no cometer más errores”.

No es la primera vez

Si hay algo que es irrefutable es que en los dos partidos más importantes de la temporada de Boca Juniors, Luis Advíncula se fue expulsado. Ante Cruzeiro por los octavos de final de la Copa Sudamericana, en menos de un minuto de juego, el ‘Rayo’ entró fuerte ante un jugador del equipo brasileño y Wilmar Roldán decidió expulsarlo. Entre lágrimas una vez más, ‘Lucho’ se dio cuenta de que con 10 sería una tarea titánica. Finalmente, quedaron fuera del torneo sudamericano.

