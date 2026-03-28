Gobierno libera más de 470 millones de dólares y reconfigura el futuro de los aeropuertos del sur

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El presidente de Perú, José María Balcázar, anunció el destrabe de más de 470 millones de dólares para renovar la infraestructura aeroportuaria en el sur del país.

El mensaje fue comunicado desde Juliaca, en la región de Puno, en una ceremonia en la que el mandatario estuvo acompañado por ministros de Estado y autoridades locales. Según la administración de Balcázar, la decisión permitirá modernizar los aeropuertos de Juliaca, Arequipa, Tacna, Puerto Maldonado y Ayacucho.

La iniciativa fue presentada como parte de una adenda contractual que, según el propio jefe de Estado, permitirá transformar el aeropuerto de Juliaca con una inversión de 250 millones de dólares.

“Se trata de una infraestructura moderna, segura y preparada para el crecimiento futuro”, expresó Balcázar durante el evento, de acuerdo con información difundida por la propia Presidencia.

El gobierno detalló que la modernización de los aeropuertos busca fortalecer la conectividad aérea, lo que impactará directamente en el turismo, el comercio regional y la integración de distintas zonas del país.

Esta medida, según la gestión de Balcázar, responde a años de postergaciones y demandas no atendidas por parte de las regiones del sur, que durante décadas reclamaron mejoras en sus terminales aéreas y mayor presencia del Estado.

Uno de los elementos centrales de la adenda es la incorporación de una cláusula anticorrupción. Balcázar subrayó ante los asistentes que todos los contratos y adendas deberán incluir una penalidad automática en caso de detectarse actos ilícitos.

De acuerdo al mandatario, “la corrupción es el primer cáncer que retrasa la sociedad hacia su desarrollo”, por lo que la nueva política busca garantizar transparencia en el uso de los fondos públicos.

Cusco - Aeropuerto Velasco Astete

Agua, salud y gas

Tras el anuncio sobre los aeropuertos, Balcázar lideró la puesta en marcha de la segunda etapa del Proyecto Integral de Agua Potable y Saneamiento (PIAA) de Juliaca, con el objetivo de beneficiar a más de 370.000 habitantes.

Según datos oficiales, esta obra responde a una de las demandas más urgentes de la población local, que durante años solicitó acceso a servicios básicos de calidad.

El presidente agradeció el trabajo conjunto con las autoridades municipales y regionales, y aseguró que la administración central continuará priorizando iniciativas relacionadas con la salud, la infraestructura hospitalaria y el abastecimiento de gas natural.

“El Gobierno seguirá atendiendo proyectos indispensables para la región”, afirmó Balcázar durante la ceremonia, según el registro oficial.

El mandatario también hizo referencia al contexto histórico y social de Puno, mencionando la importancia de reconocer el legado andino y la necesidad de revertir la situación de postergación que han enfrentado los habitantes de la zona.

Balcázar prometió regresar a la región las veces que sean necesarias para supervisar el avance de las obras y mantener el diálogo con los líderes locales, subrayando el carácter prioritario de la inversión pública en regiones tradicionalmente relegadas.

La presencia del presidente en Juliaca fue destacada como un hecho poco frecuente en la historia reciente, marcando el inicio de una etapa en la que el Ejecutivo busca destrabar proyectos paralizados y acercar la gestión pública a las comunidades del interior del país.