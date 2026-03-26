Perú

Hot Wheels Monster Trucks llega a Lima con show explosivo: fecha, lugar y entradas para Glow-N-Fire 2026

Por primera vez en Perú, el show sobre ruedas llega al Estadio San Marcos con dos funciones llenas de adrenalina, acrobacias y un espectáculo para toda la familia.

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Los camiones gigantes de Hot Wheels Monster Trucks Live llegarán al Estadio San Marcos con su espectáculo Glow-N-Fire 2026.

La adrenalina está a punto de desbordar Lima. Por primera vez en el país, Hot Wheels Monster Trucks Live Glow-N-Fire 2026 aterriza con un espectáculo internacional que promete ser el evento familiar más impactante del año.

El show, conocido por sus acrobacias, camiones gigantes y efectos especiales, se presentará en el Estadio San Marcos como una nueva alternativa de entretenimiento para los limeños.

Hot Wheels Monster Trucks Live: la emoción sobre ruedas llega a Perú

El público peruano podrá disfrutar de una experiencia única, cargada de efectos pirotécnicos mejorados, iluminación de alto impacto y acrobacias impresionantes. El show Glow-N-Fire 2026 supera todo lo visto hasta ahora en la franquicia, elevando las emociones y el rugido de motores a un nuevo nivel.

Los asistentes podrán alentar en vivo a sus monstruosos favoritos: Mega Wrex, Tiger Shark, Gunkster, Bone Shaker, Bigfoot, Skelesaurus y el explosivo Rhinomite, un camión con temática de rinoceronte que promete ser una de las grandes atracciones de la jornada.

Los camiones gigantes de Hot Wheels Monster Trucks Live llegarán al Estadio San Marcos con su espectáculo Glow-N-Fire 2026.
Los camiones gigantes de Hot Wheels Monster Trucks Live llegarán al Estadio San Marcos con su espectáculo Glow-N-Fire 2026.

Espectáculo para todas las edades: acrobacias y sorpresas

El evento no solo contará con los clásicos duelos de Monster Trucks, sino que sorprenderá con acrobacias nunca antes vistas, incluidos el esperado salto mortal frontal sin manos de los pilotos de FMX (motocross freestyle). Además, los fanáticos podrán disfrutar de la aparición de un dinosaurio robot gigante, capaz de escupir fuego, aplastar autos y dejar boquiabiertos a grandes y chicos.

La puesta en escena incluye tecnología de última generación en luces, sonido y pirotecnia, asegurando una experiencia inmersiva y llena de acción.

¿Cuándo y dónde es el show?

Hot Wheels Monster Trucks Live Glow-N-Fire 2026 se presentará en el Estadio San Marcos en Lima, con dos funciones espectaculares:

  • Sábado 13 de junio – 18:00 horas
  • Domingo 14 de junio – 18:00 horas

El Estadio San Marcos ha sido elegido por su capacidad y ubicación estratégica, garantizando accesibilidad y comodidad para todos los asistentes.

Entradas a la venta en Joinnus, con preventa exclusiva desde el 27 de marzo y descuentos con tarjetas BCP.
Entradas a la venta en Joinnus, con preventa exclusiva desde el 27 de marzo y descuentos con tarjetas BCP.

Venta de entradas: preventa, descuentos y condiciones

Las entradas estarán disponibles a través de www.joinnus.com:

  • Preventa Exclusiva: Desde el viernes 27 de marzo al mediodía, por 24 horas o hasta agotar stock. 15% de descuento exclusivo con tarjetas de crédito y débito del BCP.
  • Venta General: Inicia el sábado 28 de marzo al mediodía.

Condiciones generales para la venta de entradas

  • Máximo 10 entradas por transacción.
  • Todos los asistentes deben contar con entrada, incluidos niños.
  • Descuentos no acumulables y aplican solo al valor del ticket, no al cargo por servicio.
  • Menores de 18 años deben ingresar acompañados de un adulto responsable.

Para más información y detalles del tour internacional, los fans pueden visitar www.hotwheelsmonstertruckslive.com.

El evento en Lima es producido por Vortex Entertainment Group, Horizont Entertainment y Ministerio de Sonido, en colaboración con Mattel, Inc. y Raycom-Legacy Content Company, LLC, subsidiaria de Family Entertainment Holdings, LLC. Esta alianza garantiza el estándar internacional y la espectacularidad del show, replicando la experiencia que ha conquistado escenarios en todo el mundo.

Entradas a la venta en Joinnus, con preventa exclusiva desde el 27 de marzo y descuentos con tarjetas BCP.
Entradas a la venta en Joinnus, con preventa exclusiva desde el 27 de marzo y descuentos con tarjetas BCP.

Un espectáculo imperdible para toda la familia

Hot Wheels Monster Trucks Live Glow-N-Fire 2026 se perfila como el plan familiar del año. Luces, fuego, motores, monstruos de acero y acrobacias de alto octanaje harán vibrar a chicos y grandes en un espectáculo pensado para todos los públicos.

No dejes pasar la oportunidad de vivir la emoción de los Monster Trucks en vivo, compartir con tus hijos y revivir la magia de los clásicos Hot Wheels ahora en tamaño real.

El show contará con efectos pirotécnicos, tecnología de alto impacto y la aparición de un dinosaurio robot gigante.
El show contará con efectos pirotécnicos, tecnología de alto impacto y la aparición de un dinosaurio robot gigante.

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