Tiago Nunes respaldó a Joel Raffo con emotivo y enérgico mensaje tras recuperar la libertad: “Las trampas que solo sufren los justos”

Tiago Nunes respaldó a Joel Raffo con emotivo y enérgico mensaje tras recuperar la libertad.

La Federación Peruana de Fútbol viene atravesando un momento delicado y de incertidumbre, no solo por la crítica situación de la selección nacional en las Eliminatorias 2026, sino también por la detención y posterior liberación de varios directivos de la FPF, incluyendo a Agustín Lozano y a Joel Raffo, presidente de Sporting Cristal, por el tema de los derechos televisivos de la Liga 1. En ese sentido, Tiago Nunes mostró su firme respaldo al mandatario del club ‘celeste’.

Si bien el directivo ‘rimense’ se expresó en dos medios tras su puesta en libertad, también lo hizo por su perfil de LinkedIn. “En un inicio fui detractor de una decisión de la Federación Peruana de Fútbol, luego comprendí que la centralización de los derechos de televisión de la Liga 1 era un punto de partida para el desarrollo de nuestro fútbol”, dijo en primera instancia.

De la misma manera, aseguró que las acusaciones han sido por su labor como máximo responsable de la entidad ‘cervecera’, pero descartó que haya participado en hechos ilícitos.

“Apenas tuve la oportunidad de ser escuchado después de la detención, rechazo todas las acusaciones preliminares en mi contra, en mi rol de representante de Sporting Cristal. No he participado en hechos delictivos o ilícitos ni tampoco en hecho contrarios a los principios morales”, contó.

Joel Raffo confesó estar dispuesto a recibir críticas por su trabajo como gestor deportivo, aunque advirtió que “ello no implica aceptar acusaciones sin fundamentos, basadas en especulaciones o intereses personales de terceros, afectando mi honra personal, familiar y profesional”.

Joel Raffo opinó sobre la gestión de Agustín Lozano en la FPF. (Video: RPP Noticias)

El presidente de Sporting Cristal reconoció que no tuvo nada que esconder ante las máximas autoridades y también rechazó ser colaborador eficaz. “He puesto conocimiento los hechos objetivos reales al Ministerio Público porque soy el primer interesado en que se llegue a la verdad y que no se castigue a quienes estamos intentando, desde nuestros clubes, promover un cambio positivo en el fútbol peruano. Sin embargo, mi liberación no ha sido en calidad de colaborador eficaz”, precisó.

Por último, Raffo Olcese se mantuvo seguro de seguir en su cargo de mandatario del club ‘bajopontino’ y dejó un sentido mensaje: “Tengo la certeza que esta situación se resolverá y, mientras esto sucede a pesar del injusto daño causado que ya nada ni nadie reparará, mi compromiso con el club seguirá inquebrantable así como esa convicción que me hizo iniciar este proyecto deportivo hace 15 años: tenemos el potencial como país para trascender a nivel internacional e impactar positivamente en la vida de las personas”.

Tiago Nunes y su respaldo a Joel Raffo

Dentro de la publicación de Joel Raffo, se pudieron leer varios comentarios y destaca el que le dedicó Tiago Nunes, extécnico de Sporting Cristal (2023).

“Todo apoyo y respeto querido amigo. Quien te conoce y sabe cuánto haces por la mejora del club y el fútbol peruano no se deja llevar por las trampas que solo sufren los justos. Sigue fuerte y firme en la búsqueda de los ideales trazados. Te mando un fuerte abrazo”, escribió el DT brasileño.

Tiago Nunes le dejó un mensaje de apoyo a Joel Raffo tras ser liberado por la Fiscalía. - créditos: LinkedIn Joel Raffo

La recomendación de Joel Raffo a Universidad Católica por Tiago Nunes

Tiago Nunes afrontó la temporada 2024 en Universidad Católica de Chile, al que lo llevó al quinto lugar del campeonato local.

Sin embargo, para llegar a la escuadra ‘cruzada’, el mismo estratega brasileño admitió que Joel Raffo tuvo inferencia en su contratación.

“El director deportivo de Católica llamó al presidente Joel Raffo y pidió referencias mías de cómo fue mi paso por Cristal. Joel tuvo una participación importante porque validó y respaldó mi nombre. Le dijo a la gente que había trabajado bien y había dejado una buena herencia en el club, que era un tipo muy exigente y competitivo. Al final el perfil agradó a Católica y acá estoy”, explicó a finales de mayo de este año en diálogo con Infobae Perú.