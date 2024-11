Aldo Olcese reveló que directivos de Deportivo Municipal aprovecharon fichaje de Egidio Arévalo Ríos para sacar plata al club

En una reciente emisión del programa ‘Palabra de Hincha’, Aldo Olcese, actual presidente de Deportivo Municipal, lanzó duras acusaciones contra la gestión que encabezó al club en el año 2019. El directivo acusó a sus antecesores de haberse aprovechado del fichaje de Egidio Arévalo Ríos, popularmente conocido como ‘Cacha’, para obtener beneficios económicos personales a costa de la institución edil.

Mientras los panelistas del espacio deportivo recordaban a los futbolistas peruanos que brillaron a nivel internacional, Olcese tomó la palabra para referirse al paso de Arévalo Ríos por el fútbol peruano.

“Arévalo Ríos llegó al ‘Muni’ y cuando se fue, los que estaban se quedaron con una plata. Ahí sí no dicen nada los directivos. Al Muni le metieron cabeza porque era una plata para el club y uno de los directivos dijo que era de él, se la agarró y chau”, disparó.

Esta afirmación sorprendió al resto de panelistas, por lo que Olcese explicó lo ocurrido con más detalles. No obstante, también reconoció no conocer tan a profundidad el caso, debido a que por aquel entonces todavía no ejercía como dirigente:

“Yo no estaba como directivo ni nada, recién había terminado de jugar al fútbol, estaba en otras cosas. Vino, jugó bien, se fue, no recuerdo para donde, un préstamo o algo, y la palta que le llegó al ‘Muni’, se la agarró el directivo: ‘Esta plata es mía’”, expresó.

Egidio Arévalo Ríos disputó 19 partidos y marcó un gol en Deportivo Municipal.

Cabe señalar que, durante ese tiempo, el presidente del cuadro ‘edil’ era Renzo Reggiardo, y tenía como vicepresidentes al fallecido José ‘Pepe’ Córdova Solorzano, quien asumiría el mando a finales de ese año tras la renuncia de Reggiardo, y a José Borda Cappelletti.

La situación de Deportivo Municipal

Aldo Olcese se encuentra en el ojo de la tormenta debido al descenso administrativo del club, el cual la próxima temporada disputará la Liga 3 luego de que el Tribunal de Licencias de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) revocó su licencia de participar en la Liga 2 2025. Desde que asumió el mando del club, a mediados del 2023, el conjunto ‘edil’ ya perdió la categoría en dos ocasiones y se encuentra sumergido en una profunda crisis económica, por lo que su panorama a futuro es sombrío.

En este contexto, el directivo reveló la millonaria cifra que adeuda el club en la actualidad. Asimismo, dio a conocer que su etapa al mando de la institución terminará pronto y se arrepiente de haber asumido ese reto, debido a que perjudicó la imagen que dejó como futbolista:

“Ahora deben ser entre 3 a 4 millones de dólares. El 21 de diciembre van a ser las elecciones. Yo perdí todo lo que había ganado como deportista, como persona en el tema de Deportivo Municipal. Si me arrepiento de algo, es de haber tomado la decisión de estar en la presidencia de Deportivo Municipal. Soy hincha a muerte, intenté como futbolista, como hincha, imagino que lo logré. Como directivo lo intenté, pero sé que fracasé. No fue por ser mala persona o sacar provecho”, expresó.

Aldo Olcese fue ídolo de Deportivo Municipal en su época como futbolista.

Olcese también confesó que incluso su vida personal se vio perjudicada por lo vivido desde que asumió como presidente de Deportivo Municipal, y pidió que apoyen a su sucesor:

“Mi condición económica ha empeorado bastante, he tenido amenazas a mí, a mis hijas, esas cosas las he tenido que vivir. Esperen hasta el 21 de diciembre que va a entrar esta nueva directiva y ahí acérquense a conversar con ellos. Si pueden ayudar, encantados de la vida”.