¿Diego Romero o Carlos Cáceda? Los rendimientos en este 2024 de los dos posibles reemplazantes de Pedro Gallese para Perú vs Chile

Carlos Cáceda o Diego Romero: la duda de Fossati ante Chile

Este viernes 15 de noviembre, la selección peruana de Jorge Fossati recibirá a la selección chilena de Ricardo Gareca en un duelo que podría marcar mucho en la historia del ‘Clásico del Pacífico’. Ambos países saben que están obligados a ganar para mantenerse en la lucha por ubicarse en el séptimo lugar o adelante en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo 2026. Los locales cuentan con bajas muy importantes. Una de ellas la de Pedro Gallese, que no podrá atajar ante los sureños por suspensión. Ante dicha situación, las opciones lógicas son Carlos Cáceda o Diego Romero.

Para un partido tan trascendental, la actualidad o los atributos técnicos de un portero o el otro no basta para tomar una decisión. La experiencia o el número de partidos con la selección también son claves. Por ello, no es para nada una decisión sencilla de tomar para Fossati, quien fue arquero en su época como futbolista. Si bien las pocas actuaciones de Romero fueron importantes con la camiseta de Universitario de Deportes y de la selección peruana Sub 23, Cáceda ya conoce el puesto y ya sabe lo que es representar a Perú en duelos importantes.

Por un lado, el 2024 de Diego Romero no tiene un gran número de partidos, pues en la ‘U’ el titular es Sebastián Britos. Pero sus momentos en particular marcaron la pauta en el equipo que viste de crema. Fueron tan buenas sus apariciones que cuando el uruguayo regresó de su lesión a mitad de temporada, las dudas en los hinchas y el periodismo eran muy grandes. Fabián Bustos cuenta en Ate con dos arqueros que tranquilamente pueden ser titulares. Durante esta temporada, el guardameta de 23 años disputó 11 partidos jugados (7 por Liga 1 y 4 por el Preolímpico Sub 23), en los cuales tuvo cuatro vallas invictas y recibió 10 goles (cuatro por el torneo peruano y seis por el Preolímpico).

Por otro lado, Carlos Cáceda también tiene grandes motivos para hacerse un lugar. Uno de ellos y seguramente el más importante es su experiencia bajo los tres palos del arco de la selección. Recordar a ‘Chani’ es recordar sus actuaciones ante rivales como Ecuador en Quito o Bolivia en Lima. Si bien la mayoría de encuentros que tuvo con la ‘blanquirroja’ fueron amistosos, los duelos mencionados tuvieron una presión similar a la del próximo partido ante Chile. En el 2024, vistiendo la camiseta de FBC Melgar, sumó 33 partidos jugados, 10 vallas invictas y 37 goles en contra.

Finalmente, a pesar de que la prensa no lo ubica como favorito a jugar ante Chile, hay que resaltar el año del otro convocado: Diego Enríquez. El portero de Sporting Cristal logró atajar 17 partidos, generando 8 vallas invictas y 12 goles en contra. Nada mal para su primer año en el arco ‘celeste’. Según información de medios locales, Jorge Fossati ensayó con Carlos Cáceda, pero su decisión final aún no estaría tomada. A quien le toque, tendrá una presión difícil de manejar.

¿Por qué Pedro Gallese no estará ante Chile?

Tras un reclamo al árbitro Esteban Ostojich durante el partido ante Brasil en tierra ‘carioca’, Pedro Gallese vio la tarjeta amarilla y quedó suspendido para enfrentar a la selección chilena por las Eliminatorias Sudamericanas. Esto generó repercusión en el país sureño, pues, por ejemplo, un periodista festejó su ausencia: “Menos mal no juega ante la roja Pedro Gallese, figura en el avance de Orlando City a la semifinal de conferencia en la MLS”, fue lo dicho por el comunicador Rodrigo Arellano. Para muchos, hablamos del mejor portero de la historia peruana. Veremos cuánto afecta su no presencia en este partido clave.

