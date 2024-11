Kaj van Houwelingen, el neerlandés que aceptó representar a la selección peruana: “Es una gran oportunidad, quiero llevar el fútbol a un nivel superior”

Kaj van Houwelingen lleva 3 temporadas integrando categorías superiores a su edad en ADO Den Haag. - Crédito: Haaglanden Voetbal

La vida de Kaj van Houwelingen (19 años) se ha construido en los Países Bajos. Allí tuvo su primer contacto con el mundo y con el fútbol, deporte del que se enamoró siendo apenas un niño. De ahí dio un paso lúdico uniéndose al DSO Zoetermeer, para luego asumir una ruta seria con el ADO Den Haag llegando a establecerse en las canteras.

Un día, con pleno conocimiento de sus raíces, se planteó un reto superior: representar a Perú, país elegible por el lazo materno. Su plan pasó por esforzarse cada fin de semana en la Divisie 1 Najaar para atraer la atención de la Blanquirroja. Tras más de tres temporadas en un escenario superior a su edad, llegó el llamado soñado desde la Villa Deportiva Nacional.

Antes de subirse al avión, desde el aeropuerto Ámsterdam-Schiphol con destino al Jorge Chávez, Kaj habló en exclusiva con Infobae Perú, con una actitud madura, de sus inicios, de sus logros y también de sus sueños. Uno de ellos es emular la carrera de Renato Tapia, fuente de inspiración en el inicio de su carrera.

Kaj van Houwelingen suele alternar con el plantel principal del ADO Den Haag en las pretemporadas. - Crédito: Photography Byrick

- Déjame preguntarte sobre tus comienzos. ¿Cómo empezaste en el fútbol, Kaj?

Creo que tenía 6 años cuando me uní a mi club de la infancia antes de que me vean con la pelota y jugar al fútbol.

- ¿Siempre te posicionaste como centrocampista defensivo?

Cuando era pequeño jugaba de delantero pero luego jugué de centrocampista ofensivo y ahora juego como un mediocampista más controlado

- ¿Tus padres siempre apoyaron tu decisión de convertirte en futbolista profesional?

Mis padres me dijeron que siempre apoyarían mi sueño de convertirme en futbolista profesional, así que siempre me han respaldado.

Kaj van Houwelingen fue llamado para los amistosos de la categoría U20 contra Uruguay. - Crédito: ADO Den Haag

- ¿Cuándo se interesó por ti el club ADO Den Haag?

Caminé hacia el escenario cuando tenía 9/10 años de edad y en ese momento ellos pensaron que no era lo suficientemente bueno, pero cuando tenía 12 años vine a entrenar de nuevo y después de un entrenamiento me dijeron que realmente me quieren. En ese momento, yo también estaba con otro club.

- Llevas bastante tiempo jugando en la Divisie 1 Najaar U21. ¿Cómo evalúas tu desempeño?

Sí, es mi tercer año en la categoría U21. Mi primer año fue muy bueno, jugué todo y sólo tenía 17 años. Tengo mucha experiencia y trato de llevar al equipo hacia donde puedo. Espero y creo que voy a jugar en el primer equipo.

- ¿Qué te motivó a representar a la selección peruana?

La selección peruana es una gran oportunidad para mostrarme en un escenario diferente. Quiero ayudar al país llevando el fútbol a un nivel superior.

De 19 años, el joven mediocentro ha llamado la atención de la dirección técnica de la selección nacional. | VIDEO: ATV

- Ahora eres convocado por primera vez con Perú U20. ¿Es muy especial para ti?

Por supuesto, es especial que te llamen para tu país y que toda la familia se alegre por ti, es un gran paso hacia la dirección correcta.

- ¿Qué futbolistas peruanos son tu fuente de inspiración?

Renato Tapia jugó en mi club favorito de los Países Bajos, el Feyenoord. Juega en la misma posición que yo. Puedo aprender de él.

- ¿Te imaginas trascendiendo en Perú y logrando una carrera exitosa en Países Bajos?

Ese es el objetivo, por supuesto y si me miro a mi mismo y a mis cualidades debería ser capaz de conseguir una carrera exitosa.

Kaj van Houwelingen habló con Infobae Perú de sus inicios, sus logros y también de sus sueños. - Crédito: Renzo Galiano