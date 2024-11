Perú vs Argentina se jugará en La Bombonera: el buen registro de la ‘bicolor’ visitando la mítica cancha de Boca Juniors

La AFA (Asociación del Fútbol Argentino) y la Conmebol confirmaron que el choque entre la selección peruana y su similar de Argentina, a disputarse el próximo martes 19 de noviembre por la fecha 12 de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026, se disputará en el estadio Alberto J. Armando, propiedad de Boca Juniors y conocido popularmente como La Bombonera.

El cotejo inicialmente iba a disputarse en el Estadio Monumental de Núñez, el cual pertenece a River Plate y donde la ‘albiceleste’ viene disputando la mayoría de sus encuentros en condición de local. No obstante, dicho escenario fue designado por la Conmebol para albergar la final de la Copa Libertadores, que se llevará a cabo entre Botafogo y Atlético Mineiro el sábado 30 de noviembre. Si bien hay 11 días entre ambos encuentros, el ente regidor del fútbol sudamericano requiere disponer del recinto con anticipación.

Será la segunda ocasión en estas clasificatorias que la selección argentina juegue en La Bombonera. La anterior fue hace un año, el 16 de noviembre del 2023, cuando recibieron a Uruguay. En dicha oportunidad el Monumental no se encontraba en buenas condiciones debido a que había albergado varios conciertos. El resultado de aquel enfrentamiento fue una sorpresiva victoria ‘celeste’ por 2-0.

Fotografía aérea que muestra este viernes el estadio la Bombonera, que acogerá el 21 de septiembre el superclásico del fútbol argentino entre Boca Juniors y River Plate. EFE/Juan Ignacio Roncoroni

La buena racha de la selección peruana en La Bombonera

La Bombonera es conocida mundialmente por ser el estadio de Boca Juniors, quizá el equipo más popular del planeta, y cuya hinchada genera desde sus tribunas, un ambiente espectacular, capaz de motivar a sus jugadores e intimidar a los rivales. Por este motivo, a este estadio siempre se la ha atribuido una mística especial. De hecho, en momentos en los que Argentina anduvo en mal nivel y complicó sus chances de clasificar a la Copa del Mundo, se tomó la decisión de mudar la localía al barrio de La Boca.

No obstante, para la selección peruana nunca fue un problema ser visitante en aquella mítica cancha. Las dos ocasiones en las que tocó enfrentar a la ‘albiceleste’ en dicho recinto, obtuvo buenos resultados, que a la postre la ayudarían a asegurar un cupo al Mundial.

- Argentina 2-2 Perú (Eliminatorias México 1970): La primera vez que la ‘blanquirroja’ visitó La Bombonera fue el 31 de agosto de 1969 por la última fecha de las clasificatorias al Mundial. Los dirigidos por Didí llegaban como líderes y solo les bastaba el empate para asegurar su boleto, aunque al frente tenían a una de las grandes potencias del continente, que si bien estaba en un momento de crisis, no dejaba de ser favorita. La figura peruana fue Oswaldo Ramírez, quien convirtió dos goles que silenciaron el estadio e hicieron inútiles los tantos de José Albrecht y Alberto Rendo. Luego del cotejo, ‘Cachito’ y Teófilo Cubillas manifestaron no sentir nada en particular por jugar en el Alberto J. Armando: “¿Presión en la Bombonera? No, nada de eso. No sentimos nada”, señaló el ‘Nene’; y “no cambia nada jugar en una cancha u otra, la Bombonera o el Monumental. Al fin y al cabo, son once contra once”, expresó el delantero.

Perú empató 2-2 con Argentina en La Bombonera por las Eliminatorias para el Mundial México 1970 (El Gráfico)

- Argentina 0-0 Perú (Eliminatorias Rusia 2018): La segunda fue 48 años después. La ‘albiceleste’ pasaba por un muy mal momento, mientras que la ‘bicolor’ venía en crecimiento. Por este motivo, con la intención de hacer sentir más su localía, la AFA decidió cambiar la localía del Monumental a La Bombonera, pocos días antes del encuentro. A pesar de ello, aquel 5 de octubre de 2017 los dirigidos por Ricardo Gareca hicieron un gran partido, y en el arco tuvieron a un Pedro Gallese espectacular, quien logró mantener su valla invicta y sacar un punto de oro.

(Foto: Andina)