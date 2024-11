Jairo Concha arremetió contra Bruno Marioni tras bicampeonato de Universitario y recordó la final del 2023 con Alianza Lima: “Sé que perdí un título”

El volante de Universitario se mostró eufórico en celebración del bicampeonato.

Universitario de Deportes se consagró bicampeón de la Liga 1 2024 en el marco de su centenario, un hito histórico para el club. Jairo Concha, mediocampista con pasado en Alianza Lima, fue uno de los polémicos fichajes para este 2024. El volante terminó cumpliendo y rindiendo a un nivel bastante bueno durante toda la temporada.

A inicios de año, su continuidad en el club ‘blanquiazul’ fue algo que no terminó dándose, por lo que fichó por el eterno rival, equipo del cual se ha declarado hincha. Según se decía, Bruno Marioni habría estado incluido en dicha decisión. Con ese contexto y también el de la final del 2023, el jugador nacional brindó declaraciones en Andahuaylas.

“Muy contento, no es mi primer título, pero este es mucho más especial. Gracias a Dios se me pudo dar la revancha. Sé que perdió un título el año pasado, pero cómo no voy a perder contra un equipo que se saca la m*** entrenando y que son profesionales todos”, fueron las palabras de Jairo Concha a ras de cancha luego de obtener el bicampeonato nacional de Universitario de Deportes. El volante le dio una clara importancia a lo que significa salir campeón con Universitario de Deportes.

Luego de ello, durante la celebración en el bus con todo el plantel del equipo ‘crema’, el volante palabras arremetió contra el director deportivo con palabras de grueso calibre, que resonaron y se hizo viral en redes sociales. A inicio de temporada, el mismo Bruno Marioni habló sobre la situación del mediocampista que ahora viste la camiseta de Universitario de Deportes.

“Nosotros a Jairo Concha le hicimos muchas ofertas, incluso yo hice una. Pusimos un plazo y no se cumplió. Nadie puede poner a Alianza abajo o postergado. Alianza es demasiado grande como para esperar a alguien”, señaló el directivo ‘íntimo’ en su momento.

El mediocampista se mostró efusivo en la celebración de la 'U'.

Durante el presente año, Jairo Concha sumó un gol y ocho asistencias entre Liga 1 y Copa Libertadores. Números aceptables para lo que implica Universitario de Deportes y la exigencia de sus hinchas y de la propia institución. Si bien alternó mucho con Horacio Calcaterra en el mediocampo que tiene como titulares indiscutibles a Martín Pérez Guedes y Rodrigo Ureña, cada vez que jugó respondió. Su contrato con la ‘U’ es hasta el 2025, por lo que todavía tiene para rato en el club que administra Jean Ferrari y sus dirigentes.

¿Bruno Marioni deja Alianza Lima?

Según las recientes informaciones de RPP Noticias, Bruno Marioni no continuará como director deportivo de Alianza Lima tras no poder cumplir sus objetivos en la Liga 1. Esto todavía no se ha hecho oficial por la institución de La Victoria. Durante su proceso, llegaron Alejandro Restrepo y Mariano Soso como entrenadores del equipo, así como fichajes de la talla de Paolo Guerrero, Sebastián Rodríguez y otros más.

Asimismo, renovó a Carlos Zambrano, quien a inicios de año era cuestionado por su discreta campaña anterior. Su gestión deportiva finalizó con el club en el cuarto lugar de la tabla acumulada, clasificando así como Perú 4 a la Fase 1 de la Copa Libertadores 2025. Sin dudas, para los estándares de los ‘blanquiazules’, esta temporada podría llegar a considerarse como un fracaso total.

No es para menos. Alianza Lima planeó recuperar el trono, tras haberlo perdido en el 2023 a manos de Universitario, pero no logró su cometido y eso repercutirá también en lo económico, ya que los premios monetarios que recibirá, especialmente de la Conmebol, serán muchos menores.