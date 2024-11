Edison Flores sobre Universitario de Deportes vs Los Chankas: “Queremos darle un homenaje a ‘Zapatito’”

Edison Flores quiere homenajear a 'Zapatito' Vega este fin de semana.

Universitario de Deportes enfrentará este domingo 3 de noviembre, a las 15:00 horas, ante Los Chankas, en Andahuaylas, por la última jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2024. Edison Flores, referente del equipo que sueña con el bicampeonato, brindó declaraciones en la previa de lo que será este choque que paralizará a todo el país.

El ‘Orejas’ no solo habló de la importancia de este encuentro, sino también de César Vega, utilero que perdió la vida en la noche del día en el que vencieron a Cienciano en el Monumental. Una pérdida dolorosa para el plantel, cuerpo técnico, dirigentes e hinchas.

“Estamos enfocados en hacer nuestro partido, con mucha ilusión y en dar lo mejor de nosotros de principio a fin. La semana fue difícil, pero ahora tenemos que dar lo mejor y hacerle un homenaje a ‘Zapatito’”, fueron las palabras de Edison Flores en la previa de su llegada a Andahuaylas para los medios de comunicación.

Sin dudas, el adiós de ‘Zapatito’ afectó al plantel, quien lo acompañó en su velatorio en el estadio ‘Lolo’ Fernández, y a la institución en general. Seguramente, de ganar, le dediquen la victoria al buen César Vega y a su familia, la principal afectada por toda esta situación.

El duelo ante Chankas puede ser uno de los más importantes en la historia de Universitario de Deportes. No solo están decidiendo el Torneo Clausura ante Alianza Lima, sino también saben que pueden lograr el ser campeones en el centenario del club. 100 años después de fundación, coronarse con una nueva estrella termina siendo hasta casi una obligación en un club grande y Edison Flores lo sabe.

Si bien el atacante ‘crema’ no tuvo uno de sus mejores campeonatos en esta segunda parte del año, anotó dos goles claves, por ejemplo, ante Comerciantes Unidos en Cajabamba y ante Cienciano en el Monumental. Uno significó ganar en la altura por primera vez en toda la temporada y el otro signifcó llegar a la última fecha con la primera opción de título.

¿Qué necesita Universitario de Deportes para ser bicampeón nacional en la ciudad de Andahuaylas?

Para consagrarse como bicampeones peruanos, deben vencer a Chankas y esperar a que Alianza, al menos, no sume mejor diferencia de gol que ellos. Si ganan y Alianza empate o pierde, serán campeones también. Si bien la diferencia en la tabla de posiciones debería marcar alguna diferencia, es cierto también que la altura no fue nada fácil para los de Fabián Bustos en todo el año, por lo que se espera un choque que deje más de una emoción. En el triunfo ante Comerciantes Unidos en Cajabamba, los autores de los goles fueron Horacio Calcaterra y Edison Flores. Ambos se perfilan para ser titulares en Andahuaylas ante Los Chankas. La ‘U’ no logra un bicampeonato nacional desde el año 1999, donde fueron campeones después del año 1998. Aquel bicampeonato se convertiría después en un tricampeonato, pues también lograron festejar como monarcas del fútbol peruano en el año 2000.

¿Edison Flores se iría del país después de este 2024?

El vínculo del ‘Orejas’ con Universitario finalizaría a fines de este 2024, pero aún no es confirmada su continuidad en Ate. Según Horacio Zimmermann, su futuro podría no estar en el Perú: “Cuando lo entrevisté en mayo de este junio, hablamos de su vida personal, de sus hijos, saliendo un poco del fútbol, contando anécdotas de chico, me dijo abiertamente que su plan de vida era volver a vivir en Virginia, donde lo había cuando defendió la camiseta del DC United, porque allá hay tranquilidad absoluta, le gustó mucho vivir ahí, por la seguridad, la educación, por todo”, dijo en ‘Doble Punta’.

