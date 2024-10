Golazo de Pablo Sabbag con sensacional remate para el 2-0 de Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso por la Liga 1 2024

Alianza Lima enfrentó a Deportivo Garcilaso por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2024

Pablo Sabbag recibió una gran asistencia de Sebastián Rodríguez y definió de manera magistral ante el arco de Miguel Vargas, portero de Deportivo Garcilaso. El delantero nos dejó una emotiva celebración al mostrar la imagen de su abuelo, quien falleció hace unas semanas. Este gol es más que importante para Alianza Lima, pues reduce la diferencia de goles con Universitario a tres y obliga a su clásico rival a ganar este domingo 27 de octubre ante Cienciano en el Estadio Monumental. Es la cuarta anotación del atacante de la selección de Siria en la Liga 1 2024.

Desde su regreso tras su complicada lesión en el tobillo, Pablo Sabbag ha sido clave en el funcionamiento de Alianza Lima durante este Torneo Clausura. De hecho, su entendimiento con Paolo Guerrero en el ataque fue la máxima virtud para ganarse la titularidad, además de las lesiones de Hernán Barcos y Cecilio Waterman.

Finalizado el triunfo de Alianza Lima ante Deportivo Garcilaso, Pablo Sabbag declaró para Liga 1 Max y habló sobre su festejo de gol, así como también se refirió a lo que será el duelo de la ‘U’ ante Cienciano: “Estoy feliz porque teníamos que ganar, no había otra opción. Me encanta ir a la tribuna a celebrar. Es lo primero que se me viene a la cabeza y feliz de poder celebrar con los hinchas. Lo de hoy fue importante e hicimos nuestro trabajo. Mañana veremos el partido haciendo fuerza para que se nos den las cosas. Mejor que Cienciano gane o sino también un empate para llegar líderes a la última fecha y cerrar de locales”.

Alianza Lima venció 2-1 a Deportivo Garcilaso por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2024

Erick Noriega abrió la cuenta en el Garcilaso de la Vega

Corriendo el inicio del segundo tiempo, Erick Noriega ganó de cabeza en un tiro de esquina y logró el primer gol de Alianza Lima ante Deportivo Garcilaso en el duelo correspondiente a la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2024. El defensor central viene cumpliendo una labor tremenda en la defensa junto a Renzo Garcés y Carlos Zambrano. Ya fue convocado por Jorge Fossati y a sus 23 años es uno de los jugadores con mayor proyección en el fútbol peruano.

Carlos Beltrán descontó para los locales

Ya en los minutos finales, un cabezazo de Paolo Guerrero en defensa terminó habilitando a Carlos Beltrán, quien también cabeceó y puso las cosas 1-2 para Alianza Lima sobre Deportivo Garcilaso. Este gol puede ser clave debido a que la diferencia de goles es algo que necesita mejorar el equipo que actualmente dirige Mariano Soso.

Una victoria clave que hace soñar al aliancismo

Alianza Lima viajó a Cusco con una premisa clara: ganarle a Deportivo Garcilaso y continuar en la pelea por ganar el Torneo Clausura. Este resultado los ubica en el primer lugar de la tabla de posiciones con 36 puntos a la espera de lo que pase con Universitario de Deportes ante Cienciano este domingo 27 de octubre en el Estadio Monumental. En este momento, los ‘cremas’ les sacan cuatro goles de distancia, aunque están obligados a vencer al ‘Papá' en condición de local.

El acumulado también es clave

En este momento, Alianza Lima es segundo de la tabla acumulada con 69 puntos a la espera de lo que pueda hacer Sporting Cristal este domingo 27 de octubre ante Unión Comercio. En el escenario de quedar terceros en dicha tabla, probablemente jueguen semifinales ante Sporting Cristal en búsqueda de la gran final del campeonato ante Universitario de Deportes. Sin dudas, se viene un cierre de año espectacular en el fútbol nacional.