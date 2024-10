A qué hora juegan Universitario vs Melgar HOY: partido por la final del Torneo de Reservas 2024

Melgar y Universitario se enfrentarán en la final del Torneo de Reservas 2024.

Hoy, viernes 25 de octubre, se disputará la final del Torneo de Reservas entre Universitario de Deportes y FBC Melgar. El encuentro se disputará en el estadio Iván Elías Moreno de Villa El Salvador, sin presencia de público.

Ambos equipos llegaron al último partido tras imponerse con contundencia a sus rivales en las semifinales. Los ‘merengues’ superaron a Alianza Lima por un global de 4-1, tras derrotarlos 2-1 en el Alejandro Villanueva y 2-0 en Campo Mar, en un cotejo que levantó mucha polémica por la presencia de una gran cantidad de hinchas muy cerca de la cancha. Por su parte, el ‘dominó' eliminó a ADT al superarlos 2-1 en Tarma y golear 4-0 en Arequipa, configurándose un resultado global de 6-1.

Universitario derrotó a Alianza Lima, en semifinales del Torneo de Reservas 2024, con un marcador global de 4-1. | VIDEO: Nativa

La previa de este encuentro estuvo lleno de polémica, debido a que Marco Valencia, DT de los ‘rojinegros’, expresó que no había igualdad de condiciones al organizar la final en Lima, ciudad en la que reside la ‘U’. El estratega nacional llegó a barajar la posibilidad de no presentarse al encuentro. No obstante, finalmente se llegó a un acuerdo y el cotejo se disputará.

Cabe mencionar que, en esta ocasión, el campeón de la Reserva no otorgará puntos al plantel principal en la Tabla Acumulada. La última vez que se dio este suceso fue el 2022. En aquella ocasión, Alianza Lima se proclamó campeón, y los dos puntos que les otorgaron fueron fueron claves para que estos clasifiquen a la final directa. Recordemos que aquel cuadro que logre alzarse con el trofeo, también clasificará a la Copa Libertadores Sub 20 del 2025.

El DT del primer equipo 'rojinegro' declaró que se presentarán al duelo decisivo con Universitario pese a no cambiar la sede. (Rudy Estremadoyro)

A qué hora juega Universitario vs Melgar, final de Reservas 2024

El duelo entre las reservas de Universitario y Melgar fue programado para las 14:00 horas peruanas. Quienes se encuentren en el exterior y deseen sintonizar el cotejo, deben tener en cuenta que Colombia y Ecuador cuentan con la misma franja horaria que Perú. Por su parte, en Chile, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Miami), el cotejo irá a las 15:00 horas, mientras que en Argentina, Uruguay y Brasil a las 16:00 horas. Asimismo en México va a las 13:00 horas y en España a las 21:00 horas.

Dónde ver Universitario vs Melgar, final de Reservas 2024

El choque entre Universitario de Deportes y FBC Melgar por la final del Torneo de Reservas 2024 será transmitido mediante Nativa, en su canal de televisión y su cuenta de YouTube, así como la aplicación FPF Play. Asimismo, Infobae Perú realizará una cobertura en vivo con el seguimiento minuto a minuto, incidencias, goles, declaraciones, resumen y mucho más.

Universitario va por su primer título del Torneo de Reservas

Desde que comenzó a disputarse el Torneo de Promoción y Reservas en el año 2010, Universitario de Deportes, a pesar de contar con una de las mejores divisiones menores del Perú, nunca logró proclamarse campeón. Sus mejores participaciones fueron las del 2014 y 2016. En la primera perdió la final ante Melgar, mientras que en la segunda cayeron ante Sporting Cristal.

Por su parte, el ‘dominó' sí logró levantar el título de forma consecutiva en los años 2014 y 2015. En el primero se impusieron 4-0 en la final contra ‘cremas’, mientras que en la segunda se alzaron por ser los mejores de la tabla acumulada. Aquel equipo bicampeón contaba con elementos que forjaron carrera en primera división como Alexis Arias, Nilson Loyola, Patricio Arce, Kevin Ruiz y Jonathan Medina.