Universitario vs Melgar EN VIVO HOY: minuto a minuto de la final del Torneo de Reservas 2024

Universitario vs Melgar: ¿el campeón da puntos en el acumulado de la Liga 1?

Anteriormente, el Torneo de Reservas cobraba relevancia en la Primera División, ya que el campeón y el subcampeón otorgaban puntos importantes en la tabla acumulada por su exitosa campaña. No obstante, para esta edición del certamen juvenil no se concederá ninguna unidad en la máxima categoría. Eso sí, Universitario y Melgar pondrán en juego un boleto a la próxima edición de la Copa Libertadores Sub 20, que se realizará el próximo año en Paraguay.