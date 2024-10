¿Se suspende el Universitario vs Sporting Cristal? Liga 1 y la Policía sostendrán reunión de emergencia previo al paro nacional

El partido más importante de la semana podría posponerse a causa del paro programado para este miércoles 23 de octubre.

Sporting Cristal tiene previsto recibir a Universitario de Deportes en el Estadio Nacional por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2024. Dicho encuentro está programado para el miércoles 23 de octubre desde las 20:30 horas, y existían muchas posibilidades que se suspenda. Y es que el mismo día se llevará a cabo el paro nacional de transportistas, motivo por el cual, desde la Policía Nacional del Perú (PNP) aún no han brindado las garantías necesarias para que el decisivo compromiso pueda desarrollarse con normalidad, algo que se pudo confirmar hoy martes 22 con la información del mismo club ‘celeste’.

Hasta el lunes 21, no hubo comunicación de parte de la organización del campeonato. De hecho, el periodista Gustavo Peralta reveló en L1 Radio que “hasta este momento, no hay garantías para el Cristal vs ‘U’ que está programado para este miércoles. Mañana (martes 22) hay una reunión que va a darse entre los directivos de los clubes de la Liga 1 y la Policía Nacional del Perú (PNP) para ver si las garantías pueden darse o también podrían decidir esperar hasta el miércoles en la mañana para ver si el tema del paro termina complicando el desarrollo del partido”.

Asimismo, dejó en claro que jugar a puertas cerradas no sería una alternativa, ya que no le favorecía económicamente al conjunto local, Sporting Cristal, pero una reprogramación para el miércoles de la próxima semana sí estaba contemplada.

Finalmente, reveló que ambos equipos se encuentran concentrando como corresponde. “De igual forma, tanto Universitario como Cristal están haciendo su planificación como corresponde pensando en que el partido se va a jugar. Si el paro se complica, tengan por seguro que el partido no se juega”.

No obstante, luego de varios momentos de incertidumbre, Sporting Cristal confirmó que el partido ante Universitario recibió las garantías de seguridad y sí se llevará a cabo, sin inconvenientes, en el Estadio Nacional de Lima. “El partido se juega. Garantías concedidas”, escribió la entidad del Rímac.

La postura del IPD

Manuel Meléndez, director de la Dirección de Seguridad Deportiva del IPD (Disede), confirmó el pasado lunes 21 que tendrán una reunión con la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio del Interior para saber si se ratifican los permisos otorgados inicialmente.

“Disede ya recibió los pronunciamientos de la Municipalidad de Lima y de la PNP, hasta el momento esos pronunciamientos han sido favorables por tal razón que mi dirección aprobó el plan”, contó en diálogo con radio Exitosa.

Ahora, las condiciones podrían variar luego de confirmarse la realización del paro general. “Todo se ha remitido al Ministerio del Interior y ellos están trabajando en la emisión de las garantías que marcha favorable. Sin embargo, se ha programado una reunión de coordinación con todas las autoridades, donde la PNP va informar sobre el tema del orden interno y qué riesgos hay y si existe la posibilidad de que el partido se pueda cancelar“, agregó.

¿Cómo llegan ambos equipos?

Claro está que Universitario y Sporting Cristal atraviesan realidades bastante diferentes. El cuadro ‘rimense’ viene de caer 1-0 ante Alianza Atlético de Sullana y con este resultado, prácticamente se despidió de la posibilidad de quedarse con el Torneo Clausura 2024. Por su parte, los ‘merengues’ consiguieron un valioso triunfo por 2-1 frente a ADT de Tarma en el estadio Monumental y se mantuvieron en la punta de la tabla.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga 1 2024 - Créditos: Infobae Perú

No obstante, el equipo dirigido por Guillermo Farré se encuentra en la obligación de sumar de a tres para continuar entre los primeros puestos del Acumulado y así, clasificar de manera directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025. Mientras que, los de Ate esperan mantener la racha positiva y que Alianza Lima caiga para acariciar el bicampeonato en el año de su centenario.