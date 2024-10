Oliver Sonne le reclamó y se molestó con Joao Grimaldo por no darle pase cuando ingresaba solo al área rival durante el Perú vs Brasil

Oliver Sonne se molestó con Joao Grimaldo por no darle pase cuando estaba solo durante el Perú vs Brasil.

Van pasando las horas y se revelan más imágenes de la dolorosa derrota de Perú ante Brasil por la fecha 10 de las Eliminatorias Sudamericanas a la Copa del Mundo 2026. Una de ellas fue protagonizada por dos jugadores de la ‘bicolor’: Oliver Sonne y Joao Grimaldo.

Los dos futbolistas en mención hicieron sus ingresos en la etapa complementaria por Edison Flores y Jesús Castillo, respectivamente. La selección de Jorge Fossati buscaba soluciones desde el banquillo ante la superioridad marcada de la ‘verdeamarela’.

Con los cambios de Sonne y Grimaldo, la ‘blanquirroja’ consiguió un refresco y adelantó metros en el estadio Mané Garrincha. Comenzó a presionar en campo contrario y así recuperó el balón muy cerca del área rival en diversas ocasiones.

En uno de esos ‘pressings’, el mediocampista Jorge Murrugarra se barrió y le cedió el esférico a Joao Grimaldo. El exfutbolista de Sporting Cristal condujo unos metros y sacó un disparo sin poca dirección. La redonda terminó en la tribuna.

Las cámaras de Latina TV captaron la escena completa. Mientras que el ahora extremo de Partizán se acomodaba para rematar, por el otro lado aparecía Oliver Sonne libre de marca. El danés había hecho una diagonal e ingresaba solo de cara a portería brasileña.

El joven de 21 años no vio su movimiento y no le dio pase. Esto provocó la molestia del lateral de Silkeborg IF, quien le recriminó haciendo gestos con mucha euforia. Su reclamo se hizo viral en redes sociales de forma rápida.

Sergio Ibarra, comentarista de Latina TV, hizo enfásis en aquella jugada durante la transmisión del encuentro clasificatorio. “No sé en qué idioma Sonne le gritó a Grimaldo porque nunca lo vio, había hecho la diagonal, pero Grimaldo decidió pegarle al arco y le pegó muy mal”.

Oliver Sonne hizo autocrítica sobre rendimiento de Perú ante Brasil

Sonne no solo quedó conforme con la jugada de Grimaldo, sino también mostró su molestia por el rendimiento de la selección peruana tras goleada ante Brasil. El oriundo de Dinamarca, con su español limitado, hizo una autocrítica en zona mixta.

“El equipo malo y yo también malo, todo muy malo. Fue muy difícil hoy, lo sabemos, pero haber acabado con el marcador 4-0 no está nada bien. Obviamente nosotros necesitamos creer y eso es muy importante. Hoy fue un día muy malo, pero necesitamos continuar”, expresó.

Joao Grimaldo volvió a jugar con Perú después de cuatro meses

Grimaldo, por su parte, volvió a vestir la camiseta de la selección peruana luego de cuatro meses. Su último partido se remontaba al empate con Chile por la primera fecha de la Copa América 2024, donde ingresó en el segundo tiempo y jugó 19 minutos.

Después de aquel cotejo, el técnico Jorge Fossati lo siguió convocando, pero no le dio oportunidades para sumar minutos en el campo. No salió en el banco de suplentes ante Colombia y Ecuador en la fecha doble de setiembre, y se quedó en el banco ante Uruguay.

Joao Grimaldo volvió a afrontar un partido oficial con la selección peruana después de cuatro meses.

Próximo partido de Perú

La selección peruana puso a fin a esta jornada doble de Eliminatorias 2026 y ahora tendrá un mes para preparar su siguiente partidos. Este será ante el Chile de Ricardo Gareca el próximo viernes 15 de noviembre a las 20:30 horas. Falta confirmar el estadio.