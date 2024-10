Oliver Sonne hizo dura autocrítica tras goleada en Perú vs Brasil por Eliminatorias 2026: “Todo muy malo”

El lateral nacional se mostró incómodo luego de la goleada que recibió Perú en Brasilia.

La selección peruana sufrió una dura derrota y cayó goleada 4-0 ante la siempre complicada Brasil por la fecha 10 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Y es que luego de conseguir un valioso triunfo frente a Uruguay, la ‘bicolor’ tenía en mente sumar sus primeros tres puntos de visita, sin embargo, el objetivo no se cumplió.

Finalizado el encuentro, algunos jugadores conversaron con los medios de comunicación en zona mixta y no pudieron evitar mostrar su molestia luego del resultado obtenido. Uno de los que no tuvo muchos minutos, pero de igual forma hizo mea culpa fue Oliver Sonne.

Si bien el lateral peruano-danés no fue de la partida en esta ocasión, sí tuvo la oportunidad de ingresar al campo de juego en reemplazo de Jesús Castillo cuando se jugaba el minuto 57. Pese a los intentos, no logró ser muy participativo en el ataque.

“El equipo malo y yo también malo, todo muy malo. Fue muy difícil hoy, lo sabemos, pero haber acabado con el marcador 4-0 no está nada bien. Obviamente nosotros necesitamos creer y eso es muy importante. Hoy fue un día muy malo, pero necesitamos continuar”, sostuvo en un inicio.

Al ser consultado por si aún mantiene la ilusión de clasificar a la próxima cita mundialista, el ‘Vikingo’ respondió lo siguiente: “Sí, claro que sí. Ese es nuestro objetivo, pero tenemos que empezar a crear juego. Aún tenemos muchos partidos por delante, entonces ahora solo toca seguir”.

A pesar de que aún no es titular indiscutible en el equipo de todos, el jugador del Silkeborg IF de la Superliga de Dinamarca continúa sumando minutos con el combinado nacional, incluso Jorge Fossati lo ha utilizado en diferentes posiciones.

Desde que defiende los colores de la ‘blanquirroja’, Sonne ha disputado un total de siete compromisos, entre amistosos, Copa América y Eliminatorias. Hasta el momento, no registra goles ni asistencias, pero ya acumula 281 minutos en el terreno de juego.

¿Puede jugar en diferentes posiciones?

Por otro lado, el futbolista de 23 años aseguró que no tiene problema alguno en jugar en posiciones diferentes a las que está acostumbrado. Además, dejó en claro que siempre va a estar disponible para la selección peruana, pues su objetivo es seguir sumando minutos.

“Obvio es diferente, pero si el ‘profe’ quiere hacerme jugar en una posición que no es la mía yo igual voy a hacerlo, más aún si el partido lo necesita. Contra Uruguay, me pusieron de volante y me sentí muy bien. Hoy el grupo me necesitaba en otra posición y eso también es muy confortable para mí”, expresó.

Próximo partido de Perú en Eliminatorias 2026

Tras caer ante Brasil, la selección peruana volverá a la acción en el certamen continental en menos de un mes. El equipo dirigido por Jorge Fossati deberá medirse con Chile en Lima, donde buscará imponer su localía y volver a sumar de a tres.

El choque entre ambas escuadras está programado para el próximo viernes 15 de noviembre desde las 20:30 horas de Perú y el lugar donde se llevará a cabo aún está por definirse, ya que el Estadio Nacional no estará disponible para esa fecha. En ese sentido, lo más probable es que se realice en el estadio Monumental de Ate.