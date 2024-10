“Imagínate el equipo de Seúl 88 con la tecnología actual… olvídate”: Jessenia Uceda, la campeona que vuelve a la Liga para retirarse como merece

La exselecionada peruana se refirió a comparaciones del equipo actual de la 'bicolor' con el que ganó una medalla en los Juegos Olímpicos 1988. (Video: Infobae Perú)

Quien le ha regalado muchas alegrías al Perú merece irse por la puerta más grande y Jessenia Uceda se ha dado la oportunidad de ponerle punto final a su carrera como realmente lo amerita. La auténtica referente del vóley peruano, recordada por sus efectivos mates con la ‘bicolor’, disputará la próxima temporada de la Liga Nacional de vóley con Deportivo Wanka y su ilusión está a tope a un mes de que se levante el telón.

Con 43 años encima, la ‘Tumbao’ -como se le conoce con cariño- se encuentra con un físico envidiable que no cualquier persona podría presumir a esa edad y por ello, tiene la garantía de que está apta para volver al máximo nivel deportivo. Sus seguidores ya están a la espera de verla de vuelta dentro de las canchas.

En esta entrevista para Infobae Perú, Uceda nos cuenta todos los detalles de su decisión de volver del retiro y, además, analiza el presente complejo de la selección peruana, así como de la Federación Peruana de vóley.

- ¿Cómo te aventuraste en el vóley?

Yo no quise jugar vóley en un principio, fue mi madre la que tuvo la visión. A mí me encantaba el básquet. En el colegio siempre estaba inscrita en básquet, atletismo, en todo menos vóley, hasta que un día la monja llamó a mi mamá a decirle que no se olvide de traer mi almuerzo para una competencia de básquet. Mi mamá le dijo sorprendida ‘¿cómo que de básquet? ¿No está jugando vóley?’ La monja respondió que no y desde ahí mi madre se aseguró de que mis clases en deporte sean de vóley. Al principio renegaba en los entrenamientos, pero así empecé yendo a jugar con mi hermana para el Reserclub, mi primer equipo.

Jessenia Uceda volverá a disputar la Liga Nacional de vóley. Crédito: Instagram

- ¿Le agarraste el ritmo al vóley fácilmente?

Claro. En mi casa siempre se practicó deporte por mi papá, que a su edad sigue saliendo a correr. Nosotras veíamos eso y, aunque empecé haciendo otros deportes, para el vóley ya tenía esa coordinación física, pero no los fundamentos y eso es lo que más cuesta. Al principio yo me aburría y renegaba, pero luego empecé a notar que al competir era chévere. Empezó poco a poco a gustarme y lo hice mi carrera.

- Ahora es tu pasión…

El vóley no solamente lo amo, es mi vida. Incluso, ahora a mis 43 años, volver a considerar jugar demuestra que es mi pasión.

- Has estado entrenando con Deportivo Wanka, ¿vuelves a la Liga?

Este año voy a jugar por Wanka, ya firmé. Yo salí básicamente de Wanka cuando ellos eran Juventus y después pasaron a ser Sipesa. Volver este año a las canchas es muy emotivo y simbólico para mí. He dicho que este año quiero retirarme, pero jugando. Yo inicié mi trayecto profesional en este equipo y se me está dando la oportunidad de cerrar mi carrera. Lo tomé como una señal y decidí que lo voy a hacer.

- ¿Por qué volver del retiro a tus 43 años? ¿Qué ha cambiado?

El retiro que tuve no fue real para mí. Cuando tomé la decisión pensé en el tema de mi hijo, que es autista, además de los tiempos para organizarse y muchas otras cosas personales de ese momento. Lo que cambia hoy es que mi hijo ya está en otra etapa, y me siento un poco más tranquila. Siento que mi hijo va a estar bien mientras yo me ausente por los entrenamientos. Voy a hacer el sacrificio de un año.

La 'Tumbao' habla sobre los motivos que la llevaran a volver a jugar con 43 años en la máxima categoría del vóley peruano. (Video: Infobae Perú)

- ¿Sientes la necesidad de terminar tu carrera de una manera distinta?

Sí. Yo salí de la Universidad San Martín sin terminar la temporada y siempre me quedé con ese bichito de retirarme en el campo de vóley, jugando un último partido (por su voluntad) y cerrando bien esa puerta. Creo que todo deportista, después de que le ha dedicado 30 años de su vida a un deporte, merece un buen cierre y yo me lo merezco definitivamente. Lo que piensa el resto no me importa, yo lo hago por mí, por mi hijo y porque es lo que me hace feliz. Si puedo hacer el sacrificio y físicamente todavía me da el cuerpo, ¿por qué no hacerlo?

- ¿Cómo te sientes físicamente para volver a competir? ¿Ha sido difícil retomar el ritmo?

Me siento bien. La verdad sí fue difícil retomar los entrenamientos, porque ha sido un año en que le bajé la intensidad completamente. Yo puedo hacer deporte por mi lado, pero no es lo mismo que hacer el trabajo físico y cumplir con un programa. El cuerpo tiene memoria, pero cuesta.

- ¿Cómo es jugar en el alto nivel después de ser madre y experimentar muchos cambios en lo físico y lo mental?

Es difícil. Yo recomendaría tener un acompañamiento psicológico, porque tu cuerpo cambia, todo cambia. Te sientes agotada no solamente físicamente, sino también mentalmente. Recuerdo que cuando volví a la selección, mi hijo ya tenía casi dos años, y entrenar a ese nivel y tener que corretear llevando a mi hijo al nido, cuesta muchísimo. Pero creo que con un buen acompañamiento psicológico y físico, con los entrenadores apoyando, eso ayuda mucho.

- ¿Qué tan difícil es para una voleibolista peruana jugar en el extranjero?

Primero el hecho que te escojan entre miles de deportistas para que tú vayas a jugar a otro país es porque ven en ti cualidades que se van a acoplar a lo que el entrenador está buscando. Eso se compensa con lo que te ofrecen, porque estás jugando de manera profesional con un contrato y por esa parte tienes estabilidad. Ahora, la responsabilidad de estar a la altura y al nivel de las demás jugadoras locales es grande, por eso hay que tener mucha disciplina y sobre todo responsabilidad, porque si tú vas a jugar fuera, tienes que cumplir y allá se manejan con estadísticas. Entonces llega un punto en que si tú no te esfuerzas y no haces los sacrificios de un deportista profesional, no avanzas.

- ¿Qué opinas del presente de la liga peruana?

Perú no pasa por un buen momento en el tema de formación de jugadoras. Eso siempre se ha criticado, que nos descuidemos en la parte de tener jugadoras que nos representen a futuro, pero tiene que ver con el plan de trabajo de la Federación y del Instituto Peruano del Deporte. Cuando los proyectos no concluyen y los cortan cada año, las consecuencias son estas que no tienes jugadoras locales y recurres a jugadores internacionales, que también está bien porque eso sucede en todo el mundo; el tema es que se nota la diferencia entre una jugadora extranjera con una local. Debemos trabajar muchísimo más en formar jugadoras locales para no sentir que cada año tenemos menos y recurrimos más a las internacionales. Luego la gente dice que no hay oportunidades. Luego tienes una Federación que no funciona a veces como debe, no pueden traer jugadores de otras regiones, porque no hay como mantenerlas aquí en Lima. Es todo un conjunto de cosas que siento que tienen que ir acoplándose.

- De alguna forma, ¿ha mejorado el nivel?

Las comparaciones son odiosas. Pero cuando estuve en Regatas y salí campeona, sentía que el nivel era mucho más alto y más competitivo. Teníamos jugadoras locales, la San Martín contaba con muchas chicas jóvenes que ahora ya no están en Perú o ya casi ni se sabe de ellas. La continuidad en este deporte es necesaria. Yo creo que mientras que el vóley no sea profesional en Perú no vamos a poder llegar a ese nivel que tanto anhelamos.

La experimentada voleibolista se refiere al apoyo en el campeonato local. (Video: Infobae Perú)

- ¿Qué opinas sobre la polémica que surgió con Esmeralda Sánchez y Cecilia Tait sobre representar a la selección?

A Cecilia todos la quieren y la respetan. De cierto modo, también entiendo el comentario que ella hizo, que en su época no tenían nada, pero la actualidad es otra y nosotras no podemos seguir viviendo o dependiendo del pasado. Actualmente, en el vóley y cualquier deporte a nivel mundial, se necesita dinero y tecnología. Hoy en día para jugar un partido se necesita estadística, la data es tecnología. Antiguamente no existía eso. Entonces, si todos los equipos a nivel del mundo están evolucionando, ¿por qué saldrías a decir “en mi época no teníamos nada y conseguíamos más”? Me pareció un poquito mezquino, porque en su época y, sin desmerecerlo, no había tecnología. Ahora imagínate el equipo de Seúl 88 con la tecnología actual… olvídate. ¿Tener que decir “tráeme una medalla y de ahí hablamos”? Entonces los demás deportistas que han venido quejándose públicamente del poco apoyo que les da el IPD, que después de conseguir una medalla recién los apoyan, ¿qué les decimos a esa gente que se dedica a representar al país? Hay procesos y se tiene que invertir. Cuando Esmeralda habló, no dijo mentiras; el vóley peruano no es profesional, no hay un sueldo fijo, se nos pagaba con el concepto de movilidad. Pero estar en la selección demanda tiempo y disciplina. Si eres una jugadora que ha representado a tu país y no te da tiempo de estudiar, ¿qué te queda cuando te retiras? La gente no entiende eso, entonces no podemos atacar a la jugadora y tampoco a Cecilia. Ambos puntos son válidos, pero creo que también hay que adaptarse a la realidad y la realidad es que el deporte hoy en día necesita dinero y tecnología.

- ¿Qué te genera el mal momento de la selección peruana?

Lo que me molesta es que no se actualice el personal de la Federación. Hay personas de hace 40 años trabajando. Si no te actualizas y no estás al tanto, ¿cómo sabes lo que necesita el vóley? ¿Cuál es ese aporte que tienes? Seguimos trabajando a la antigua, no hay un sistema adecuado y modernizado. Estamos tan atrasados en tantas cosas, que creo a mí lo que más me molesta es que el sistema no se actualice en la Federación. Lo que hace la gente es culpar a las jugadoras, pero no puedes culparlas si no hay un proyecto deportivo a largo plazo, si cada año se cambia de entrenador a corto tiempo. Si seguimos así de desorganizados, el vóley peruano no va a resurgir. Tenemos que cambiar muchas cosas, sobre todo la mentalidad. Tenemos que ser más ambiciosos y ver en grande. Empecemos por un orden interno en la Federación para exteriorizar eso a los equipos, exigirles a que tengan un presupuesto que les permita darles movilidad o sueldo, o como lo quieran llamar, a sus jugadoras. Porque si no, entonces no avanzamos.

- ¿Sientes que Gino Vegas, que ha sido reelegido, podrá encontrar una solución?

Gino ha tenido ya cuatro años para mejorar la situación en la que dejó la Federación la señora Pilar Gonzáles (expresidenta de la FPV). En mi opinión personal, ella fue una de las personas que básicamente provocó que nuestro deporte se vaya a pique con muchas denuncias y deudas por pagar. Siento que Gino al principio hizo lo que pudo. Cuando hablo de que la Federación tiene que actualizarse, me refiero también a que Gino necesita rodearse de personas capaces de poder hacer una mejor gestión, porque muchas cosas se dicen por fuera y ciertamente nadie sabe lo que pasa por dentro. Yo espero de corazón que estos cuatro años que él va a seguir se haga una mejor gestión, se busquen más sponsors y se invierta en las categoría menores, que se forme. Espero que ya no haya más excusas y sí más acciones.

Jessenia Uceda fue parte de la última generación de Perú que disputó Mundial y Juegos Olímpicos. Crédito: Getty Images

- ¿Dolió la histórica derrota contra Chile en mayores?

No me puede doler algo así si ya sabemos que internamente las cosas no están funcionando aquí. Valgan verdades, Chile ya lleva varios años mostrándonos que están avanzando. Si estás viendo que su selección ya empieza a hacerte la guerra y ya no le ganas un 3 a 0 o un 3 a 1 y te estás yendo a un quinto set, eso te dice que el otro equipo se está esforzando. ¿Por qué eso me va a dar cólera? Chile está haciendo bien las cosas, con una misma gestión o un mismo entrenador trabajando, están dejando que ese proyecto continúe. Aquí no se hace eso. Entonces no debería sorprendernos. Chile nos ganó porque está haciendo su trabajo a diferencia de nosotros.

- Se criticó mucho a Francisco Hervás, ¿qué opinas sobre su proceso dentro de la selección? Te entrenó en Regatas…

En el deporte te manejas con resultados. Si no hay resultados, era obvio que iban a retirar a Paco. Estuvo en una etapa crítica de la Federación económicamente hablando, incluso las chicas tuvieron que hacer rifas para sus pasajes. Es un poco complejo hablar de él, porque me ha entrenado en Regatas, pero siendo lo más neutral posible las cosas pudieron manejarse de una forma diferente. A Paco le faltó un poco más de organización o apoyo, que también es válido decirlo. No podemos responsabilizar solo a una persona de los malos resultados, porque esto es un trabajo en conjunto.

- Con tu experiencia siendo entrenada por varios técnicos de nombre, ¿cuál crees que es la escuela más adecuada para Perú?

La que más le ha funcionado a Perú en una época fue la escuela asiática, porque Perú no tiene jugadoras tan altas, entonces se manejaba la hipótesis de jugar más rápido. Sin embargo, tuvimos una una etapa con entrenadores brasileños que también nos fue bien, pero el punto es que si se acortan los proyectos, ¿qué resultado puedes exigir? Ninguno. Mientras que al entrenador no se le deje trabajar el tiempo prudente, no van a haber resultados.

- ¿Qué opinas de Antonio Rizola como entrenador?

Fue muy acertada su contratación. Yo tuve la oportunidad de ver su trabajo con la selección de Colombia. Hay que recordar que nosotras a Colombia también ganábamos con tranquilidad antes, pero en los últimos años Colombia nos ha dado tanda. ¿Cómo? Jugábamos un primer partido y lo ganábamos, pero cuando teníamos que jugar un segundo partido, estábamos estudiadas. Es ahí donde tú te das cuenta el trabajo que hace un entrenador junto con su equipo. Colombia hoy en día es lo que es gracias al profesor Rizola. También hemos visto su trabajo con San Martín, entonces sabemos que el profesor es capaz de ahora poder lograr algo aquí. Ya es responsabilidad de la Federación de brindarle todo lo que él necesita.

- Fuiste parte de la última selección que disputó Juegos Olímpicos y Mundial, ¿hoy qué representa eso para ti?

Soy parte de esa historia y me siento muy orgullosa. Obviamente, me siento feliz, aunque sí me causa nostalgia no volver a ver a mi país nuevamente en un evento como ese. Cada vez que juega la selección es bonito verlo. Yo de verdad espero que se logre formar por lo menos una categoría en la que se trabaje bien y que lleguemos a clasificar -empezando- a un Mundial. La realidad es que, a comparación con otros equipos, hay mucha diferencia y es principalmente por la inversión que hoy en día se le da al deporte. Mientras que Perú no lo haga y no crea que es importante invertir, vamos a seguir teniendo este tipo de problemas.

Jessenia Uceda y lo que necesita la selección peruana de vóley para volver a competir en grandes eventos. (Video: Infobae Perú)

- En la FPV han puesto en marcha un proyecto rumbo al 2032, buscando jóvenes talentos y niñas altas en todo el país, ¿te parece una buena idea?

Me parece muy buena idea, pero el tema es ¿qué vas a hacer con todas esas niñas después de que las seleccionas? ¿Ese proyecto va a ser netamente para la selección o luego se va a volver una forma de cazar talentos para que los equipos se lleven a las jugadoras y ahí queden? Si tú como Federación estás haciendo este proyecto, significa que te vas a hacer cargo de la formación de cada jugadora durante todo su trayecto. ¿Dónde la vas a albergar? ¿Dónde la vas a poner a estudiar? Porque si son jugadoras que vienen de otras regiones, hay que brindarles educación y hogar. Si no les das un sueldo, por lo menos asegúrate que estudie. Yo estoy hablando aquí sin saber muy bien en qué se basa todo este proyecto que la Federación está haciendo, hablo en general, porque si en un proyecto deportivo también se debe respaldar la parte educativa de la deportista.

- ¿Qué esperas lograr en esta campaña con Wanka?

Esperamos salir de las posiciones en las que últimamente ha acabado el club, salir de ese momento un poco crítico en el que ha estado. ¿Por qué no quedar entre los ocho primeros y luego disputar estar entre los cuatro? Este es un proceso largo, hay muchas chicas en el equipo que no te voy a negar que tienen mucho futuro. Estoy muy positiva, con esa ilusión de poder salir de cada partido feliz celebrando. Yo pretendo jugar un año más por un tema personal, pero claro que quiero aportar todo lo que yo pueda al equipo. Me encantaría al punto de celebrar con Wanka y quedar dentro de los cuatro. Sí podemos hacerlo, es cuestión de trabajar y ser constante.

- ¿Después del retiro qué viene?

Nunca he sido una persona de tener planes a largo tiempo, pero principalmente mi enfoque siempre va a ser mi hijo. En el plano laboral, siempre hay proyectos. Siempre estoy involucrándome no solamente en el deporte, sino también en lo que es tecnología, en algo totalmente diferente a mí. Estoy abierta a explorar los diferentes caminos que existen.