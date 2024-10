¿Qué dijo Jorge Fossati tras victoria agónica de Perú frente a Uruguay por Eliminatorias 2026?

¿Qué dijo Jorge Fossati tras victoria de Perú vs Uruguay por Eliminatorias Sudamericanas?

Perú logró su primera victoria en las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026, al superar 1-0 a Uruguay en el Estadio Nacional por la jornada 9. Uno de los más contentos tras la victoria fue Jorge Fossati, quien también sumó sus primeros tres puntos oficiales como DT ‘blanquirrrojo’.

Al finalizar el encuentro, el popular ‘Nono’ dio su clásica conferencia de prensa, en la que se mostró bastante contento y dedicó la victoria a los jugadores por el gran esfuerzo que hicieron y a los hinchas peruanos, quienes colmaron el ‘Coloso de José Díaz’ y motivaron a los futbolistas con un emocionante banderazo que siguió al bus del hotel al estadio:

“Lo que siento es, primero una enorme alegría, feliz por los muchachos, por los jugadores y el aficionado peruano. De verdad, es lo primero que quiero resaltar. La salida del hotel para acá, el recorrido, la llegada, con ese apoyo, ese cariño, me parece que los jugadores con mucho gusto van a compartir la alegría. Son los dos grupos que más lo merecían, los jugadores y el aficionado”, declaró.

Con agónico gol sobre el final, la selección peruana se quedó con el triunfo en el Nacional. (Video: Movistar Deportes)

El ‘Flaco’ también resaltó lo importante de derrotar a un rival del calibre de Uruguay, que desde la llegada de Marcelo Bielsa se convirtió en una de las potencias de Conmebol, logrando derrotar incluso a Brasil y Argentina, pero que en su visita a Lima no fue capaz de generar ninguna ocasión clara de gol:

“Felicidad porque le ganamos a uno de los equipos más fuertes de América. Disminuir el potencial ofensivo de Uruguay a prácticamente un par de remates de media distancia y poca cosa más, me parece que fue una tarea muy buena de los jugadores. Hicimos un partido que tal vez no sea el que se quisiera, por ahí buscaríamos tener más protagonismo, pero me parece que se ganó desde el orden, la agresividad y el uso de buenas ideas en ataque. Se hicieron bien las dos cosas más importantes en el fútbol: defender y atacar”, expresó.

La posición de Sonne como interior

Una de las decisiones más sorpresivas de Jorge Fossati fue la de ubicar a Oliver Sonne como volante interior, una posición en la que no jugaba desde su época en divisiones menores. El uruguayo explicó las razones de esta estrategia:

“Hemos probado algunas variantes y a mí me parece que lo de Oliver fue una elección por lo que el mostró que podía hacer y en buena parte lo hizo. Hizo un trabajo en recuperación y subida para tener profundidad. Con respecto a otras posibilidades que teníamos me convencí de Oliver por su dinámica”, añadió.

El debut de Luis Ramos

Otro futbolista que llamó la atención fue Luis Ramos, delantero de Cusco FC convocado de emergencia ante la lesión de Gianluca Lapadula y que tuvo la oportunidad de ingresar, debutando oficialmente con la selección peruana. Fossati señaló que su presencia no es cuestión de sorpresa, ya que lo venían siguiendo desde inicios de año:

“Felices con él de que haya hecho su debut. Primera vez que los convocamos y ya estuvo dentro de la cancha. Precisamente, todo lo que venimos observando de él y lo que nos mostró es que tiene carácter como para meterse en el equipo y rendimiento. Creo que dentro de los minutos que tuvo estuvo bien”.