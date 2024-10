Programación de las Eliminatorias 2026: horarios y canales TV de los partidos por la fecha 10.

Se vienen los últimos encuentros de la fecha doble por las Eliminatorias Sudamericanas 2026, y las diez selecciones buscarán cerrar de la mejor manera la jornada de octubre. Argentina se mantiene en el primer lugar a pesar de que no pudo ganarle a Venezuela en Maturín, solo pudo sumar un punto y llegó a las 19 unidades.

Los ‘albicelestes’ no consiguen una victoria hace dos fechas y necesita reencontrarse con el triunfo frente Bolivia en Buenos Aires. El equipo del DT Lionel Scaloni deberá aprovechar su condición de local para mantener la ventaja del primer cupo al Mundial Canadá, Estados Unidos y México 2026.

Los argentinos se encontrarán con un cuadro ‘verde’ que está en su mejor momento, acumuló tres triunfos consecutivos y se metió a zona de clasificación a la próxima Copa del Mundo: marcha en la sexta ubicación. Su última celebración fue con Colombia en El Alto, venció 1-0 a los ‘cafeteros’ y le quitó el invicto.

Compacto Venezuela 1-1 Argentina

La necesidad de Chile

La ‘roja’ está viviendo uno de sus peores crisis futbolística, lleva seis partidos sin poder ganar y bajó a la última posición con solo cinco puntos en las Eliminatorias Sudamericanas 2026. La selección chilena no pudo con Brasil la jornada anterior a pesar de que arrancó sorprendiendo con gol de Eduardo Vargas, la ‘canarinha’ pudo darle vuelta el marcador y cerró el 2-1.

Ricardo Gareca está obligado a sacar tres puntos contra Colombia en Barranquilla, será un duelo que también podría marcar la continuidad del ‘Tigre’ ya que se especula mucho sobre su salida por malos resultados. El triunfo de Perú ante Uruguay mandó al sótano a los ‘mapochos’ y los presiona a buscar la hazaña fuera de casa.

Al frente tendrán a los ‘cafeteros’ que saldrán a levantarse después de sufrir su primera caída en la competición. Néstor Lorenzo no podrá contar con su delantero Roger Martínez porque presenta un esguince de tobillo, esa baja hará que realice cambios en su alineación.

El resumen del duelo entre Chile y Brasil

El renacer de Perú

La selección peruana logró cortar la mala racha que lo perseguía, le ganó por 1-0 a Uruguay y celebró su primer triunfo en las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Miguel Araujo se convirtió en el héroe de su equipo luego su golazo de cabeza e hizo explotar el estadio Nacional de Lima.

Esos tres puntos le permitió a la ‘blanquirroja’ salir del último lugar de tabla de posiciones y ahora deberá sostener el buen momento ante Brasil en Brasilia. Jorge Fossati contará con las reapariciones de Wilder Cartagena y Marcos López, ambos estaban suspendidos por acumulación de tarjetas y no fueron tomados en cuenta contra los ‘charrúas’.

La ‘canarinha’ también estará motivada luego de la victoria con Chile, pero llegará con varias bajas frente la ‘bicolor’. Vinicius Júnior, Eder Militão, Alisson Becker, Guillherme Arana y Bremer se perdieron la fecha doble por lesión y se sumó Lucas Paquetá, el volante fue suspendido por tarjetas.

Con agónico gol sobre el final, la selección peruana se quedó con el triunfo en el Nacional. (Video: Movistar Deportes)

La obligación de Uruguay

Los ‘charrúas’ no pudieron con Perú de visita y están obligados a sacar un triunfo si o si con Ecuador en Montevideo. El cuadro de Marcelo Bielsa marcha en la tercera posición con 15 puntos y no registra victoria hace tres jornadas consecutivas. El ambiente de la selección uruguaya no es la mejor debido a las reveladoras declaraciones de Luis Suárez contra el técnico.

Por su lado, los norteños igualaron sin goles con Paraguay en Quito, pero ese punto los mantiene en el quinto lugar con 12 puntos. Y aprovecharán el mal momento de Uruguay para conseguir un triunfo de visita.

Los mejores momento del empate sin goles entre Ecuador y Paraguay

Programación de la fecha 10 de Eliminatorias 2026

Martes 15 de octubre

- Colombia vs Chile (15:30 horas / estadio Metropolitano Roberto Meléndez / Movistar Deportes: 3 y 703 en HD)

- Paraguay vs Venezuela (18:00 horas / estadio Defensores del Chaco / Movistar Eventos 1: 514 y 801 en HD)

- Uruguay vs Ecuador (18:30 / estadio Centenario / GOLPERU: 14 y 714 en HD)

- Argentina vs Bolivia (19:00 horas / estadio Monumental / Movistar Eventos 2: 515 y 802 en HD)

- Brasil vs Perú (19:45 horas / estadio Arena BRB Mané Garrincha / Movistar Deportes y Latina Televisión)

