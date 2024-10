Ricardo Gareca se molestó con periodista chileno que le recordó cuál fue su objetivo inicial: “Yo no cambio mi discurso, no me bajo del Mundial”

El técnico argentino le recalcó que jamás cambia su discurso y que se mantiene con el sueño intacto del Mundial. (Video: TNT Sports)

Una nueva derrota para Ricardo Gareca con Chile en las Eliminatorias 2026. Esta vez, comenzó ganando, pero su rival de turno, Brasil, le dio vuelta al marcador sobre el final del compromiso, alejándolo aún más de la clasificación a la próxima Copa del Mundo.

Post caída, el ‘Tigre’ ofreció una conferencia en las instalaciones del Estadio Nacional y pasó incomodo momento al recibir pregunta de un periodista chileno. El técnico argentino se molestó luego de que le recordaran sus declaraciones en su presentación.

El hombre de prensa señaló que había dicho que su máximo objetivo era conseguir el boleto a este Mundial, pero que ahora manifiesta que necesita de otro proceso más para lograrlo. Gareca, extrañado de su pregunta, no dudó en hacer la aclaración.

“No dije que me bajo de la meta principal, no cambio el discurso, en ningún momento usted me escuchó decir que me bajo, quedan nueve fechas todavía, creo que estamos en condiciones de hilvanar rachas de triunfos”, contestó.

Ricardo continuó con su postura, manifestando que en ningún momento desechó el sueño de volver a asistir a una cita mundialista. Todo lo contrario, se mantiene firme y le dejó tajante mensaje al periodista. “Eso corre por un comentario suyo, no por un comentario mío”.

El comunicador no quedó contento con la respuesta y volvió a consultarle. El seleccionador chileno insistió que de ninguna manera cambió de pensamiento y que él lo interpretó mal. “Está latente. Perder me aleja de la posibilidad, no soy un inconsciente, pero mientras que los números me den, sigo teniendo fe”.

Ricardo Gareca no piensa a renunciar a la selección de Chile

Una de las preguntas más esperadas en la rueda de prensa era saber si Ricardo Gareca pensaba dejar la selección de Chile tras la crisis de resultados. El ‘Tigre’ no tuvo problemas en contestar y dejó en claro que se mantendrá en su cargo por el momento.

“Todo depende de los resultados. A mi me encantaría. Se que el fútbol depende de los resultados, pero estoy preparado para aguantar”, fueron sus palabras. Eso sí, como en su época como jugador, le cedió la pelota a los directivos chilenos.

“Pero más allá de estar preparado, hay otras cosas que los dirigentes deben analizar”, añadió poniendo énfasis que Pablo Milad -presidente de la ANFP- y compañía podría tomar la resolución de romper su vínculo, que se extiende hasta el final de las Eliminatorias 2026.

Lo cierto es que Gareca deberá replantear muchas cosas en su escuadra para comenzar a sumar y no quedar fuera de la pelea por clasificar al Mundial de forma temprana. Actualmente, marcha en la penúltima casilla con 5 puntos de la tabla de posiciones.

Próximo partido de Chile

Luego de la derrota ante Brasil, la selección chilena sostendrá un nuevo desafío complicado al enfrentarse a Colombia en el sofocante calor de Barranquilla. El encuentro está programado para el martes 15 de octubre a las 15:30 horas en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Los ‘cafeteros’ llegarán luego de caer con Bolivia en El Alto y con la misma necesidad de sumar puntos.