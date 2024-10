Ricardo Gareca pidió continuar en la selección de Chile pese a derrota con Brasil, pero advirtió: “Eso no está a mi alcance”

El argentino señaló que la selección necesita un proceso largo, pero no sabe si él será el elegido para ello. (Video: TNT Sports)

Por primera vez, Ricardo Gareca ha reconocido que se encuentra en una situación muy delicada con Chile, a la que no ha podido levantar en las Eliminatorias Norteamérica 2026. Recientemente, ha sumado una nueva caída -a manos de Brasil- que condena a La Roja entre los últimos lugares de la clasificación alejándola de la zona de repesca intercontinental.

En conferencia de prensa, el Tigre ha dejado al aire su continuidad. “No sé si yo perduraré en cuanto al proceso”, mencionó con un tono demasiado serio mientras los periodistas escuchaban sus descargos. “Las ganas las tengo”, continúo.

”Todo depende de los resultados. A mi me encantaría. Se que el fútbol depende de los resultados, pero estoy preparado para aguantar. Pero más allá de estar preparado, hay otras cosas que los dirigentes deben analizar”, añadió Ricardo.

Más allá de que el presente indica que Chile está muy rezagado de cara al Mundial, Gareca se agarra de la esperanza y el carácter: “Sigo pensando en este Mundial. Reconozco que los tiempos se acortan. Pero todavía tengo fe. Creo en los muchachos, le tengo gran confianza a los jugadores chilenos y podemos ir creciendo con el correr de los partidos”.

Para intentar meterse a la pelea, Ricardo ha admitido que deben reaccionar positivamente encadenando resultados favorables en el arranque de la segunda ronda de las Eliminatorias Sudamericanas. Al cierre de la etapa inicial, conviene mencionar, los sureños solo han obtenido 5 unidades y fueron mérito de Eduardo Berizzo, el extécnico del Equipo de Todos.

”Quedan muchos puntos todavía y necesitamos una buena racha. Siento que todavía queda margen... Más allá de que no me gusta justificar, hemos tenido circunstancia que nos ha costado darle continuidad a una idea o repetir formaciones”, subrayó Gareca.

La tribulación de Gareca

Si bien su futuro es incierto, Ricardo ha querido hacer énfasis que desde su lado cuenta con todas las energías necesarias para seguir en el proyecto de Chile. De tal manera que por su mente no pasa desmarcarse de Juan Pinto Durán.

“No me bajo. Creo que podemos hilvanar rachas de triunfos y creo que el fútbol chileno necesita un proceso donde encuentre jugadores, figuras y roces. No me bajo de ninguna manera”, aseveró Gareca en zona de prensa.

Por otro lado, el Flaco intentó hallar una explicación al contexto convulso que atraviesa. En su entendimiento, cree que su arribo provocó un triunfalismo gigante que sacó de la realidad a los chilenos. “Creo que generamos una expectativa desmedida con la llegada nuestra y los tres primeros partidos”, reflexionó.

“Tuvieron una gran decepción y la gente se siente defraudada, pero creo que estamos en condiciones de volver a mostrar eso. No es un momento para aflojar. Debemos enfrentarlo”, sumó Ricardo.

Ahora, el seleccionador de Chile espera que sus dirigidos, a los que observó bien pese a la caída, den vuelta rápido a la página para afrontar un lance complicado contra Colombia. El Tigre confía en los suyos a muerte pese a las dificultades.

“Todas las derrotas duelen. La fecha pasa y nos obliga a exigirnos más, para sumar de a tres que es el primer objetivo que hay para poder clasificar. Y la otra mirada es que me gustó mucho la actitud del equipo y quedamos conformes por como trabajaron y se brindaron. Creo que anímicamente, el jugador chileno es muy fuerte. No se amilana ante nadie y eso es muy bueno”, zanjó.

