Juan Carlos Bazalar elogió convocatoria de Luis Ramos a la selección peruana como solución en el ataque: “Lo veo en corto tiempo en el extranjero”

El extécnico de Los Chankas habló sobre la chance de su exdirigido y qué le aportará a la 'bicolor' en las Eliminatorias 2026. (Video: Jesús Rodríguez)

La selección peruana se viene preparando en la Videna para lo que serán los partidos de las fechas 9 y 10 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, frente a Uruguay en Lima y Brasil en Brasilia, respectivamente. Jorge Fossati ha tenido que reajustar la lista de convocados que anunció en un inicio por lesiones de Renato Tapia y Gianluca Lapadula.

Por tal motivo, el uruguayo llamó a Horacio Calcaterra y Luis Ramos, aunque la presencia del segundo ha sido la más llamativa por ser su primera vez en la ‘bicolor’. En ese sentido, Juan Carlos Bazalar elogió este acontecimiento y ve al delantero en el extranjero en el corto plazo.

“Yo creo que le puede aportar mucho. Estamos urgidos de un ‘9′ de esas características. Necesitamos un jugador más de área, que no salga tanto, aunque seguramente se apoyará como él lo hace muchas veces. Pero es más de juego en el área. Cae para bien su llamado”, fueron sus primeras palabras en entrevista para el periodista Jesús Rodríguez.

De la misma manera, ‘Juanca’ pidió calma con la inclusión de Luis Ramos en los duelos claves por el proceso clasificatorio, dando a entender que lo ve mejor empezando en la banca de suplentes.

“Hay que ser conscientes de que es su primer llamado a nivel de Eliminatorias. Yo creo que va a tener la oportunidad de ingresar, pero vayamos con mucha prudencia. Te he hablado de sus características, pero de ahí a que sea titular, hay que esperar un poco”, comentó el técnico que dirigió al atacante nacional en su etapa en Los Chankas (salieron campeones de la Liga 2 2023 y consiguieron el ansiado ascenso).

Luis Ramos (izquierda) fue uno de los artífices del ascenso de Los Chankas a la Liga 1 este año. - créditos: Los Chankas

Ahí fue cuando Juan Carlos Bazalar hizo hincapié en que Luis Ramos, debido a esta convocatoria a la selección peruana, tiene grandes chances de estar en la mira de clubes del extranjero. En esa línea, no lo ve mucho tiempo disputando la Liga 1.

“Es muy probable que, por ser convocado a las Eliminatorias, más de un equipo del extranjero se debe estar fijando en él. Es un delantero de 24 años con un futuro prometedor. Lo veo en corto tiempo en el extranjero. Si sigue con la regularidad que conocemos, haciendo goles, no pasará mucho tiempo antes de que juegue en el extranjero. Su llamado ha sido muy bueno”, precisó.

Las primeras palabras de Luis Ramos en la selección peruana

Lo primero que se le vino a la mente a Luis Ramos cuando fue convocado, es la memoria de su padre. “Esta convocatoria se la dedico a mi padre que, lamentablemente, no está con nosotros. Él siempre quiso que llegue al fútbol profesional y que pueda representar a la selección. Se lo prometí y hoy en día estoy aquí, y también dedicarle a mi familia que está pendiente”, declaró para los canales de la FPF.

También valoró su regreso a la Videna, donde ya estuvo hace seis años en selecciones menores. “Tuve la oportunidad de estar aquí, pero en menores el 2018. Volver a Videna es muy lindo, me han recibido de la mejor manera. Conversé un poco con el ‘profe’, pero estoy muy feliz”, acotó.

Por último, el ‘9′ agradeció por las muestras de afecto y dejó un mensaje motivacional. “Muy agradecido con la gente, siento el cariño de todos. Tratare de retribuir con lo que me toque si me dan la oportunidad. Decirles a los chicos que no dejen de creer, que persigan sus sueños, con mucha disciplina y perseverancia, la pueden cumplir”, sostuvo.

El delantero de Cusco FC habló sobre el llamado de Jorge Fossati para los duelos con Uruguay y Brasil por Eliminatorias 2026. (Video: FPF)

El balance de Luis Ramos en el 2024

Los 19 goles que anotó en la Liga 2 con Los Chankas el año pasado, le valieron a Luis Ramos para atraer la mirada de clubes de la Liga 1. Cusco FC se hizo con sus servicios y, actualmente, es uno de los goleadores del campeonato con 9 dianas (6 en el Torneo Clausura).

Recopilado de las acciones más destacadas del delantero de 24 años en la Liga 1 2024. (Video: L1 MAX)