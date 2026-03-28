ONPE despliega material electoral bajo estricta seguridad y tecnología de punta en todo el país

FOTO DE ARCHIVO-Un trabajador de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de Perú trabaja en una línea de producción de material para las próximas elecciones generales del 12 de abril, en las oficinas de la ONPE en Lima, Perú. 16 de marzo de 2026. REUTERS/Sebastián Castañeda

Desde primeras horas del sábado 28 de marzo, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) marcó el comienzo de una operación logística que involucra el traslado de material electoral de sufragio hacia las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) del interior del país.

La distribución parte de los almacenes ubicados en el distrito de Lurín, donde 14 unidades de transporte —siete con destino al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y siete hacia diversas ODPE regionales— iniciaron el desplazamiento.

Cada vehículo cuenta con resguardo de la Policía Nacional del Perú (PNP) y sistemas de monitoreo satelital, lo que, según la ONPE, permite asegurar la integridad y la trazabilidad de los insumos.

El material trasladado incluye cajas de sufragio y reserva, paquetes para coordinadores de local, señales y rótulos, ánforas plegadas y cabinas de votación. Como parte de una política de inclusión, se distribuirán 30 mil plantillas Braille que facilitarán el voto de personas con discapacidad visual.

La verificación de la carga electoral se realiza en cada sede de ODPE en regiones, mientras que en Lima Metropolitana y Callao, el control se concentra en la Gerencia de Gestión Electoral en Lurín.

Este proceso cuenta con la presencia de representantes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), quienes supervisan la transparencia y el cumplimiento de los protocolos establecidos.

FOTO DE ARCHIVO-Cajas de material electoral son almacenadas en la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de Perú para las próximas elecciones generales del 12 de abril, en Lima, Perú. 16 de marzo de 2026. REUTERS/Sebastian Castaneda

Tecnología, control y observaciones de la Contraloría

El ensamblaje de la documentación electoral comenzó el 21 de marzo. La ONPE implementó contadoras automáticas para asegurar la cantidad exacta de cédulas de sufragio por mesa, además de un aplicativo propio que utiliza identificación por radiofrecuencia (RFID) para el control y monitoreo de cada paquete electoral.

Los mecanismos automáticos para el cierre de cajas y el sistema de termosellado refuerzan la protección durante el traslado, mientras que los puntos de control a través de códigos QR y etiquetas RFID permiten rastrear la correspondencia y destino de cada paquete.

En paralelo, la Contraloría General de la República reportó más de 400 alertas sobre deficiencias en la implementación y funcionamiento de las oficinas electorales del país.

Los equipos de auditores, desplegados en 44 ODPE, identificaron situaciones adversas vinculadas a la infraestructura y el equipamiento, la capacitación del personal y la seguridad en los almacenes de material electoral.

Entre las observaciones más frecuentes figuran la falta de adecuaciones para personas con discapacidad en 39 oficinas, ausencia de mobiliario o equipos informáticos en 31, y deficiencias en la seguridad de los almacenes en 23 sedes.

También se notificó sobre contratación de personal sin capacitación o sin contrato vigente, así como diferencias en los materiales informáticos entregados y los inventariados en varias oficinas.

La Contraloría resaltó la importancia de corregir estos aspectos antes del 12 de abril, fecha de las próximas Elecciones Generales. El informe señala que el monitoreo y las acciones de control continuarán durante todo el proceso electoral.

La ONPE tiene previsto realizar el 10 de abril el traslado de útiles electorales hacia 2.270 locales de votación de Lima Metropolitana y Callao, utilizando 400 unidades de transporte y manteniendo los mismos estándares de seguridad y control tecnológico.