Jorge Fossati sorprendido por habilitación de Darwin Núñez para el Perú vs Uruguay: “Raro. Estas cosas no me gustan”

El entrenador de la selección peruana se mostró incómodo con dicha decisión. Créditos: ATV Noticias

Jorge Fossati, entrenador de la selección peruana, se mostró incómodo y rechazó la habilitación de Darwin Núñez para disputar los partidos por al fecha 9 y 10 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial del 2026, el cual se disputará en el Estadio Nacional de Lima.

El atacante uruguayo, junto a otros compañeros del combinado charrúa, se encontraba suspendido debido al altercado que tuvo con los hinchas colombianos después de la derrota ante Colombia en las semifinales de la Copa América de Estados Unidos 2024. Si bien la Conmebol fue la entidad que lo sancionó, fue el tribunal de arbitraje deportivo (TAS) el organismo que lo habilitó a través de una medida cautelar, permitiéndole jugar ante Perú.

“Fue sorpresivo para mí. No quiero meterme en el terreno legal, reglamentario o político porque para eso la Federación Peruana tiene a otras personas. Repito, fue sorpresa. Solo de pensar que Uruguay en este caso tenía cuatro suspendidos y qué casualidad que el que tiene más fechas es al que se las sacaron. Raro. No entiendo estas cosas. No me gustan”, aclaró el entrenador del combinado nacional”, aseguró Fossati.

“Como dije, no soy el indicado para hablar de reglamentos o de temas políticos que llevan a este tipo de decisiones. También les dije en algún momento a ustedes (la prensa) que se dediquen a ver si Perú está siendo respetado y si llegan a esa conclusión, toca defender a Perú. Acá estamos todos juntos para defender a Perú. Los que quieran ponerse la camiseta peruana y defenderla tienen que encontrar también su posición”, fueron las tajantes palabras de Jorge Fossati sobre dicha decisión.

¿Cuál era la sanción para Darwin Núñez y otros futbolistas uruguayos?

Finalizada la victoria de Colombia sobre Uruguay por las semifinales de la Copa América 2024, el delantero y un grupo de futbolistas uruguayos tuvieron un altercado con la hinchada colombiana. A raíz de ello, la CONMEBOL decidió aplicar sanciones. Los futbolistas en cuestión fueron los siguientes y estos fueron sus castigos:

Darwin Núñez: suspensión por cinco partidos oficiales y una multa de 20 mil dólares

Rodrigo Bentancur: cuatro partidos suspendido y una multa de 16 mil dólares

Mathías Olivera: tres encuentros de suspensión y una multa de 12 mil dólares

José María Giménez: tres encuentros de suspensión y una multa de 12 mil dólares

Ronald Araujo: tres encuentros de suspensión y una multa de 12 mil dólares

¿Quién será el carrilero izquierdo de Perú ante Uruguay?

Con Marcos López suspendido y la ausencia de futbolistas zurdos en la lista de convocados, la gran duda para el encuentro ante los charrúas es quien ocupará dicho lugar en la cancha. Sobre ello también se pronunció el exentrenador de Universitario: “Cuando un jugador tiene nivel para estar en una selección, no podemos hacer un drama porque juegue 10 metros más para afuera o para adentro, pero hay que entrenarlo”.

Recordemos que los carrileros que están en la lista de convocados son Oliver Sonne, Luis Advíncula y Andy Polo. Asimismo, en la primera semana de entrenamientos, Jorge Fossati probó con la opción de Edison Flores como carrilero izquierdo.

También habló de las ausencias de Perú

Para este partido, la selección peruana cuenta con bajas muy considerables. Jorge Fossati no podrá contar con Renato Tapia y Gianluca Lapadula, dos ausencias durísimas para esta fecha doble de Eliminatorias Sudamericanas. Sobre ello, dijo lo siguiente: “Obviamente que lo lamentamos, yo quisiera tenerlos a todos, pero no podemos quedarnos lamentando por los que no están, sino valorando a los que están, que si están acá es porque tienen las cualidades para hacerlo”.

Jorge Fossati se refirió al reemplazante de Renato Tapia para el duelo de Perú vs Uruguay por las Eliminatorias 2026