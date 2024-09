Carlos Galván despotricó contra Mariano Soso por llegar a clubes importantes de Sudamérica y no conseguir los objetivos: “Tiene un buen representante”

El 'Negro' cuestionó al técnico argentino a pesar de su buen momento en Alianza Lima. (Video: A Presión)

Alianza Lima se encuentra en la lucha por el Torneo Clausura. De hecho, la salida de Alejandro Restrepo tras la derrota en el clásico ante Universitario de Deportes hizo replantear los planes de una directiva, que buscó un entrenador con experiencia en el medio y que sea capaz de reconducir el rumbo del equipo. Fue así como ficharon a Mariano Soso y con el que han logrado mantenerse en la pelea por el segundo certamen del año.

A pesar de ello, Carlos Galván despotricó contra el DT argentino, argumentando que tiene buen representante para haber llegado a clubes importantes del continente y no haber podido conseguir los objetivos.

“Es que tiene buen representante. Agarró Recife, mal. Agarró San Lorenzo, mal. Agarró Gimnasia, mal. Todo lo que agarró, lo hizo mier... Es la verdad, lo digo nada más”, fueron sus primeras palabras en el programa de YouTube, ‘A Presión’.

De la misma manera, comparó el agente del joven entrenador con Christian Bragarnik, quien es uno de los más poderosos de Argentina. “Tiene un buen representante como Christian Bragarnik. Ese agarra y dice ‘voy a poner a Ciurlizza en la ‘U’ y lo pone’. ¡Olvídate! Ese pone a todo, tiene todo, maneja todo. Así como Tinelli tenía a Badajoz en España, fueron todos ‘muertos’. Un desastre fue”, precisó.

Mariano Soso dirigió a San Lorenzo de Argentina el 2020, en los que dirigió en 11 partidos con 4 triunfos, 4 empates y 3 derrotas. - créditos: San Lorenzo

Experiencia de Mariano Soso

Mariano Soso empezó su carrera como técnico en Perú. Primero trabajo como asistente en varios equipos, incluyendo a Sporting Cristal con el que ganó el título del 2014 colaborando con Daniel Ahmed. Pero un año después se independizó e inició como DT en Real Garcilaso (ahora Cusco FC). Su siguiente parada fue el conjunto ‘cervecero’, con el que salió campeón nacional el 2016.

Posterior a ello, el argentino tuvo pasos por Gimnasia y Esgrima La Plata, Emelec de Ecuador, Defensa y Justicia, San Lorenzo, O’Higgins de Chile, Melgar, Sport Recife de Brasil y, actualmente, Alianza Lima. En casi ninguno pudo coronarse, con la excepción del Campeonato Pernambucano con el conjunto brasileño.

El último equipo de Mariano Soso fue Sport Recife de la Segunda División de Brasil. - créditos: Paulo Paiva

Otras críticas contra Mariano Soso

Carlos Galván no fue el único en criticar a Mariano Soso. Reimond Manco también se pronunció, aunque sus palabras estuvieron dirigidas al cuestionamiento contra la dirigencia de Alianza Lima por no seguir apostando por Diego Ortiz, joven técnico que venía de trabajar en la sub 17 del club y que tomó las riendas del primer equipo luego de la partida de Alejandro Restrepo.

“No entiendo por qué sacan de entrenador a un joven DT de la casa, habiendo ganado dos partidos y demostrando capacidad de replanteo, y traen a un extranjero que, por cierto, empezó su carrera como DT principal acá en Perú (para variar) ¡Ahora lo traen como un DT de categoría!”, expresó en un principio.

Asimismo, descartó que tenga algo en contra del entrenador argentino, pero que hubiera preferido una opción más identificada con la institución ‘íntima’: “No dudo de la capacidad del nuevo entrenador, pero la pregunta es ¿por qué no darle oportunidad a un DT identificado con la casa, con futuro, capacidad y proyección?”.

Por último, el ‘Rei’ puso como ejemplo a Guillermo Salas, quien salió campeón nacional con Alianza Lima el 2022 y ganó el Torneo Apertura 2023. “Ahora saldrán a decir que que no tiene experiencia, que muy joven, etc. Entonces, ¿hay una edad específica para que puedan empezar a dirigir profesionalmente? ¿O van a esperar que el equipo esté grave para confiar en alguien de la casa así como lo hicieron con ‘Chicho’? Que por cierto, luego sacó campeón al club”, añadió.

Reimond Manco y su mensaje en Instagram sobre Alianza Lima y la decisión de apostar en Mariano Soso sobre Diego Ortiz.

Próximo partido de Alianza Lima

Alianza Lima jugará de local contra Melgar de Arequipa el sábado 28 de setiembre en el marco de la jornada 13 del Torneo Clausura. Será un duelo clave para los ‘blanquiazules’ para pelear con Universitario en la punta del campeonato.