Histórica armadora de la selección peruana de vóley desiste del retiro y planea su regreso a la Liga Nacional: “Estoy vital”

Elena Keldibekova había anunciado su retiro del vóley profesional tiempo atrás.

Cada vez falta menos para que se inicie una nueva temporada de la Liga Nacional de Vóley y los equipos participantes se vienen reforzando para poder llegar en óptimas condiciones. Uno de los clubes que hará su debut en la competencia será Atlético Atenea, que en 2023 logró ascender tras vencer a Kazoku en la final de la Liga Intermedia.

Una de las protagonistas de aquella definición por el título fue nada más y nada menos que Elena Keldibekova. La recordada armadora fue clave en la obtención del campeonato, sin embargo, su presencia en la primera división del vóley aún no estaría confirmada.

Y es que durante una reciente entrevista, la exseleccionada nacional se refirió a la posibilidad de regresar a las canchas de manera profesional. Su respuesta sorprendió y emocionó a más de uno, pues son varios los que esperan verla nuevamente compitiendo.

“Con Atenea ascendimos el año pasado y la responsabilidad que me dieron aparte de jugar fue dirigir la categoría Sub 15, ya son cuatro o cinco meses trabajando juntos. Me encanta lo que hago, trato de dedicarme al equipo y a su formación”, sostuvo en diálogo con ‘La Cátedra Deportes’.

Asimismo, dio detalles sobre lo que viene siendo su etapa como entrenadora. “Para mí, lo primordial es que el entrenador aprenda a convencer a un atleta que es capaz de hacer todo lo que se propone. Aparte yo también he estado dentro del campo, entonces me puedo imaginar cómo se sienten”.

Elena Keldibekova junto a su equipo Atenea - Créditos: Club Atlético Atenea

¿Volverá a la Liga Nacional de vóley?

Por otro lado, la voleibolista de 50 años dejó en claro que no es nada sencillo cumplir dos roles al mismo tiempo. “Es muy difícil ser jugadora y entrenadora al mismo tiempo, en el Circolo trabajé como cinco años. Ahora que estoy en Atenea sigo aprendiendo”.

Al ser consultada sobre la posibilidad de volver a disputar la Liga Nacional de vóley, Elena respondió lo siguiente: “Yo sigo trabajando, pero aún no tengo la respuesta. Yo participo de los entrenamientos, estoy vital y me mantengo bien físicamente, porque eso es lo que tiene que hacer un deportista”.

“Prefiero no hablar de eso. A mí me gusta formar jugadoras y seguir dedicándome al tema del vóley. Yo entreno, no comento ni doy opinión sobre lo que pasa en la Federación”, señaló cuando le consultaron por el trabajo que viene realizando la Federación Peruana de Vóley (FPV).

Elena Keldibekova durante su etapa en la selección peruana - Créditos: Difusión

La vez que anunció su retiro profesional

Elena Keldibekova, una de las voleibolistas peruanas que siempre será recordada por la peculiar jugada que protagonizó durante la competencia de clasificación al Mundial Japón 2010 en el partido ante Argentina en la que salvó un punto en contra con el pie, que el valió el apelativo de ‘patadita’.

Posteriormente anunció su retiro profesional a inicios del año pasado. Fue ella misma quien compartió la noticia en sus redes sociales. ”Bueno, creo que llegó el momento. Con esta última foto de jugadora profesional en mi última Liga Nacional Superior de Vóleibol 2022-23, quiero agradecer las oportunidades que me ha brindado este maravilloso deporte. ¡No tiene precio! Me siento una persona privilegiada!”..

Además, agregó lo siguiente: “Y como se dice: ‘¡A colgar las zapatillas!’… me siento plenamente satisfecha de los logros que he conquistado en este largo y fructífero camino voleibolista que la vida misma me ha dado! Ahora es momento de dedicar mi tiempo y esfuerzo a orientar y enseñar a nuestras jóvenes la pasión por este hermoso deporte!”.