Carla Rueda a solas con Infobae Perú: su regreso a la Liga Nacional de Vóley, la vuelta de Ángela Leyva a la selección peruana y su nueva aventura en ‘El Gran Chef Famosos’

La popular 'Cotito' adelantó si volverá al torneo nacional y contó su experiencia como comentarista deportiva en televisión.

Ella nunca pensó que esa niña de 8 años que tenía que ir de Chincha a Lima para jugar voleibol ahora es toda una mujer que dice que el sueño se cumplió. Carla Rueda supo ganarse un lugar en el vóley nacional y su talento la llevó por diferentes lugares del mundo: España, Portugal, Trinidad y Tobago, Azerbaiyán, Italia, Francia, Grecia, Rumania, Turquía y Tailandia.

La popular ‘Cotito’ siempre le hizo frente a los retos que se le presentaban e incluso llegó a la televisión. Se apartó por un momento de la net y entró al mundo de los realitys en medio de mucha polémica. Siempre fue una chica de retos. Carla estuvo a corazón abierto con Infobae Perú: reveló si volverá a la Liga Nacional de Vóley 2024-25, la influencia de Natalia Málaga en su carrera, su primera vez como comentarista deportiva, si la selección peruana sigue en sus planes, su nueva aventura en ‘El Gran Chef Famosos’, y su lucha contra la depresión.

Carla Rueda se confesó con Infobae Perú en un divertida entrevista. (Infobae Perú: Nicole Cueva)

- ¿En qué está Carla Rueda en estos momentos?

Desde que regresé de Tailandia estuve trabajando en la región Ica porque soy de Chicha. Estudié gerencia deportiva y estaba viendo todo el tema de gestión allá porque tengo un compromiso con mi comunidad, hay mucho talento en provincia. Ahorita me encuentro trabajando en el IPD, muchos saben que me inicié en los talentos deportivos de aquí a los 8 años. En el tema deportivo, lo retomé el año pasado, pero no lo retomé bien porque estuve con temas familiares muy delicados y tenían mi energía metida en ello. También estaba laborando en provincia, entonces se me complicaba mucho el tema de entrenamientos. Saqué mi escuela de voleibol que se llama ‘Cotito Sports’ y también han visto que ando por la tele.

- ¿Volverás a la Liga Nacional de Vóley?

Siempre he dicho que soy profesional, la camiseta que me toque ponerme y en el club que esté daré siempre lo mejor de mí. Se podrán decir muchas cosas: que estoy lesionada o juzgar por la última temporada que en verdad sucedieron cosas delicadas familiares que no me tenían emocionalmente bien, pero tenía un compromiso con el club porque para mí mi palabra vale mucho. Además, estuve laborando en provincia y no tuve preparación para mi retorno a la liga. Ahora he estado en conversaciones con un club pero no se llegó a nada y es una pena pero tendrán noticias mías con respecto a ello porque amo jugar vóley. Es mi pasión y creo que los verdaderos hinchas se alegrarán o quién sabe (risas).

- ¿Qué tal tu experiencia como comentarista en el Mundial Sub 17?

Fue mi primera vez como comentarista. Cuando llega la propuesta para comentar el Mundial Sub 17; tenía vergüenza, pensaba que van a criticar, qué voy a decir y todo eso. El que me conoce sabe que soy muy arriesgada y por eso acepté. Primero empecé como correctita, pero cuando me dicen ‘sé tú’, tomé la confianza y me solté. Lo que más me impactó fue cómo conecté con la gente, personas me decían ‘qué chévere tus comentarios’. Mis seguidores subieron en mi Instagram (risas).

La voleibolista destacó el desempeño de la capitana de la Sub 17 y aplaudió la labor del técnico brasileño.

- ¿Cómo ves el futuro del voleibol peruano?

La Sub 17 nos hizo volver a soñar, no solo a los hinchas sino también a los atletas. El Mundial tuvo mucha acogida, la gente quería entrar al coliseo y no podía. La entrega de las chicas, ver a una Ariana Vásquez sacando con potencia, Liana Torres -la líbero- jugado con una garra y la entrega de todas las chicas fue demasiado con esa edad. Tener a un entrenador como Antonio Rizola que sabe trabajar con las categorías inferiores, es un trabajo a largo tiempo. Todos deberíamos trabajar en recuperar el voleibol.

- ¿Qué voleibolista te llamó más la atención?

Yo siempre digo que es un deporte colectivo y a veces es incómodo destacar solo a una jugadora, pero me encanta Ariana Vásquez. Saca en potencia, tiene mucho coraje, la entrega que tiene. A Liana Torres dámela siempre, está pegada al suelo, te saca todas las bolas y va sin miedo. Es increíble el sentimiento que ellas han causado, me motivó y ayudó para decir ‘mamacita, usted todavía no está para parar’. Yo trabajo aquí y allá, pero qué es lo que te llena, a mí darle a la pelota, estar en un campo de juego; eso me hace sentir viva y ese Mundial me sirvió para eso.

- ¿Te ilusiona el proyecto de Antonio Rizola?

Lo conozco de años, es una persona que ama el voleibol, la cultura deportiva que tiene es muy distinta a la nuestra, él es de Brasil. Terminó el Mundial Sub 17 y ya estaba con la Sub 19 para el evento que tenían en Brasil, que esté comprometido es muy importante. A eso le sumamos a todo el staff de trabajo y a las chicas, y no solo formarlas en el área deportiva sino también como personas.

- ¿La selección peruana sigue en tus planes?

Estamos en el estadio Nacional y a los 13 años yo andaba corriendo haciendo la parte física, yo siempre he dicho que amo los colores de mi país. Tengo cuatro operaciones en mi rodilla, y ni mis lesiones me limitaron para decir no a mi selección. Mientras que yo pueda y esté bien físicamente, también deportivamente, y me convoquen, siempre le voy a decir sí a mi selección. Creo que no merecía ser sacada de selección como lo hicieron y me dolió muchísimo porque yo amo mi selección y siempre he estado dispuesta a todo; lesionada o no siempre me paré en el campo dando lo mejor de mí con alma, corazón y vida; al igual que mis compañeras. Soy lo que soy gracias al vóley, mis formadores deportivos, entrenadores y por supuesto mi madre.

La deportista mostró su felicidad por la vuelta de la experimentada voleibolista después de mucho tiempo y detalló lo importante que fue Natalia en su crecimiento profesional.

- ¿Qué te parece el regreso de Ángela Leyva a la selección peruana?

Me parece fantástico, dicen que los tiempos de Dios son perfectos. En su momento hablé con Ángela y me parece bien que haya regresado, tenía que regresar, es algo que todos esperábamos. Ella está jugando afuera, viene de otro voleibol y está bien preparada, va a sumar muchísimo.

- ¿Cómo fue la influencia de Natalia Málaga en tu carrera?

A Nati le tengo un cariño enorme, podrán decir lo que quieran de ella, pero yo estoy bien agradecida. Cuando entrenábamos en El Olivar de Jesús maría, ella me jalaba y también ha sabido meter la mano en su bolsillo y me daba para mis pasajes. Así como también me ha dado consejos, cuando me ha tenido que carajear lo ha hecho y hasta el día de hoy. Cuando entré por primera vez a la televisión, ella fue la primera en criticarme y decirme mi vida. Comprendí que es entrenadora, que tiene otra mentalidad. En la vida uno debe ser agradecida, y más con la gente que me apoyó durante mi carrera.

La 'Cotito' contó sobre su nuevo proyecto en la pantalla chica y reveló uno de sus peores momentos.

- ¿Cómo fue ese cambio del mundo deportivo al espectáculo?

Al principio fue raro porque pensé que yo era deportista y no soy la televisión. Lo más duro que pasé fue cuando entré a Combate y toda la prensa decía que Natalia (Málaga) dijo que no debía estar ahí y yo dije ahora qué hago, pero me sirvió porque pude ser yo sin necesidad de ver qué van a decir de mí. Llegó en un momento de mi vida que la selección no podía apoyar y cuando eres cabeza de familia, no has nacido en cuna de oro, uno tiene que ver cómo, mi mamá trabajaba en casa y tenía que ver cómo ayudar. Cuando llegó la propuesta de Combate no la pensé, acepté porque me iba a pagar bien, mi familia va estar bien y no pensaba en más. La televisión me abrió muchas puertas, estuve en varios programas, pero siempre tuve claro quién soy, soy deportista y no dejo de serlo porque me pare en una pista de baile o algo.

- También volverás a la televisión...

Es algo nuevo para mí, no sé qué voy hacer, pero algo haré, es lo que hay. Estaré en ‘El Gran Chef Famosos’ y la van a pasar bien conmigo, estoy feliz. Sé comer rico y cocinar, te hago dieta y lo que quieras con receta (risas). La verdad que hoy en día la vida me está poniendo en un lugar donde puedo retribuir todo lo que me dio. Yo salgo de una depresión terrible que nadie lo sabe y hoy en día estoy acá sentada hablándoles, pero se me corta la voz porque la verdad fue un reto grande para mí. A veces la gente me ve sonriendo y feliz, pero nadie sabe lo que llevamos por dentro, lo que hay detrás. Entonces; sean fuertes, no se sientan mal si están deprimidos o están pasando situaciones complicadas porque siempre hay una luz y siempre se puede. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.