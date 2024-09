Gran asistencia de Kevin Serna para gol de Jhon Arias en Fluminense vs Juventude por el Brasileirao 2024

Habilitación del extremo colombiano-peruano con 'flu' para el gol de Jhon Arias. (Video: Premiere)

La carrera de Kevin Serna ha tenido un notable ascenso en los últimos años. Y es que de la Segunda División de Perú pasó por un camino que, en la actualidad, le ha permitido defender la camiseta del poderoso Fluminense. De hecho, sus grandes actuaciones en Alianza Lima en Copa Libertadores terminaron siendo los avales para dar ese salto. Y no ha tardado en estar a la altura de las expectativas, no solo haciéndose con un lugar en el once titular, sino también aportando directamente en el juego. Justamente, en el último choque por el Brasileirao 2024 de visita de ‘flu’ contra Juventude, dio una asistencia para el gol de Jhon Arias.

Esta acción se llevó a cabo a los 27 minutos de la primera mitad. Hasta ese momento, los dos equipos habían tenido algunas opciones, pero no pudieron romper la paridad.

NOTICIA EN DESARROLLO...