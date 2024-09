La bronca y sorpresiva reacción de Alexander Callens por el gol del empate de Colombia vs Perú por las Eliminatorias 2026

Alexander Callens y su reacción en el cambio previo al gol del 1-1 en el Perú vs Colombia. Crédito: Getty Images

Alexander Callens fue protagonista en el empate 1-1 entre las selecciones de Perú y Colombia por la séptima fecha de las Eliminatorias 2026. El defensor peruano abrió el marcador de dicho encuentro, irrumpiendo positivamente en el área rival para anotar su primer gol oficial con la ‘bicolor’; sin embargo, fue sustituido en los minutos finales contra su voluntad, hecho que a la ‘bicolor’ le terminó pasando factura en el empate.

Instantes previos al tanto de la escuadra ‘cafetera’, el zaguero de 32 años sufrió un corte en el rostro tras un codazo que sufrió de parte de Jhon Durán en la disputa de un balón. El ‘22′ del combinado patrio ya había logrado su cometido de despejar el balón, pero terminó sangrando. Pese a ello, el árbitro del partido Esteban Ostojich no cobró ninguna falta y la visita terminó ganando un córner importante.

Antes de ejecutarse el tiro de esquina, la selección peruana decidió hacer tres cambios. Precisamente uno de los afectados fue Callens, que fue atendido por el cuerpo médico y solo tenía que cambiarse de camiseta para volver a la acción. No obstante, finalmente fue sustituido por Luis Abram, lo cual causó sorpresa en el mismo jugador.

De hecho, mientras salía del campo con una malla en la cabeza, el central de Atenas hizo un gesto particular hacia el banco de suplentes, que tenía a Leonardo Martins -asistente de Jorge Fossati- como encargado. El jugador no comprendió su cambio. En un video publicado por la exfutbolista Marisella Joya en redes sociales, se puede notar el desconcierto del zaguero por su sustitución.

El defensor peruano mostró su sorpresa y desconcierto por sustitución durante el encuentro por el clasificatorio sudamericano. (Video: Marisella Joya)

Desde fuera de la cancha, Callens vio la ejecución del córner de James Rodríguez que terminó en gol de Luis Díaz, para el empate 1-1 en el Estadio Nacional de Lima. Hubo desatención defensiva en el área de Pedro Gallese y Colombia lo supo aprovechar. Tras ello, el autor del gol peruano lamentó esa situación con la frustración de no haber podido hacer nada para evitarlo.

La bronca de Callens tras el empate

Alexander Callens hizo un gran partido ante Colombia, pero su salida del campo tras el corte que padeció en la ceja escapó de sus manos. Al final del encuentro por Eliminatorias, el defensor confesó su molestia a raíz de la sustitución por Luis Abram, pero no consideró que esa acción haya sido una equivocación.

“Yo pienso que los cambios son para mejorar o para ayudar, no creo que haya sido error de nadie, ellos también hicieron tres cambios en el comienzo del segundo tiempo. Seguro no se veían bien, pero esto es fútbol, tuvieron una y ya está. No quería salir, me fui molesto, pero el doctor decidió”, declaró el zaguero para los medios de comunicación.

El defensa reveló que no quiso salir en el cambio tras estar sangrando. (Video: Movistar Deportes)

Alexander Callens se ha vuelto una figura indiscutible dentro de la selección peruana. Su presencia es importante en el esquema de Jorge Fossati. Personalmente, el zaguero ya acumula tres goles con la ‘bicolor’ a pesar de que su labor es estrictamente defensiva. Eso sí, los dos tantos anteriores que firmó habían sido en amistosos: anotó contra Irak y Qatar en el 2014.

Cabe mencionar que el siguiente reto de Perú será en la altura de Quito. El martes 10 de septiembre, la escuadra nacional peleará por los tres puntos contra su similar de Ecuador en condición de visitante. Últimamente, el cuadro ‘blanquirrojo’ ha logrado resultados positivos en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, por lo que buscará mantenerse en esa senda para conseguir su primera victoria en el presente clasificatorio sudamericano.