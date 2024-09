El show de Sergio Peña en Perú vs Colombia por Eliminatorias 2026: desde un ‘taco’ hasta una sorpresiva ‘rabona’

El show del jugador de la selección peruana que deslumbró en el Nacional. (Video: Movistar Deportes)

El viernes 6 de setiembre, la selección peruana se enfrentó a su igual de Colombia por la fecha 7 de las Eliminatorias Sudamericanas camino a la Copa del Mundo 2026. El equipo de Jorge Fossati mostró un notorio cambio en el juego y Sergio Peña fue uno de los más destacados del primer tiempo.

El técnico de la ‘bicolor’ alineó una volante nueva para contrarrestar a los tres mediocampistas ‘cafeteros’. Esta estuvo conformada por Renato Tapia, Wilder Cartagena y Peña. El futbolista de Malmo se posicionó por la banda izquierda y protagonizó un duelo con Richard Rios.

Desde el pitazo inicial del árbitro Esteban Ostojich, ‘Peñita’ liberó toda su calidad en el gramado del Estadio Nacional de Lima. En una de sus primeras intervenciones, metió un ‘taco’ para hacer pasar al carrillero de su sector, Marcos López. La entrega fue correcta, pero la jugada no prosperó.

Después, a los 19 minutos, el exAlianza Lima se encontró con un balón en cancha contraria, descontó a un rival con un ‘sombrerito’, se perfiló con el pecho y le puso un sensacional pase a Alex Valera. El delantero de Universitario no pudo controlar bien y le dio posibilidad a que los colombianos lo cierren a tiempo.

Pero, el momento más sublime de Sergio Peña se dio a los 30′. La ‘blanquirroja’ recuperó el esférico cerca a su área y salió jugando a un solo toque. El volante de 28 años dejó correr la redonda y se proyectó por el sector izquierdo. Ahí, libre de presión, sacó un lujo de la gabeta: una espectacular ‘rabona’ para conectar con Valera.

Si bien el ‘incaico’ no podido llevar sus lujos al marcador, viene siendo uno de los futbolistas con alto rendimiento en el Perú vs Colombia. Algo que hace mucho no se veía. Se necesita más de él para cambiar el presente del ‘equipo de todos’ en este proceso clasificatorio.

Gol anulado a Gianluca Lapadula en Perú vs Colombia

Perú estuvo más cerca del gol que Colombia en el duelo correspondiente a la séptima jornada. El equipo de Jorge Fossati tocó a la puerta ‘cafetera’ con un cabezazo de Alex Valera, sin embargo, el portero Camilo Vargas se lució con una gran atajada a dos manos sobre la línea.

Luego, Luis Advíncula sacó un centro hacia atrás en el corazón del área y apareció Gianluca Lapadula para fusilar al guardameta visitante. El ‘Bambino’ perforó las redes de la escuadra de Néstor Lorenzo. Lastimosamente, su tanto fue anulado por el árbitro.

El ‘nueve’ de Cagliari se encontraba en posición adelantada, por lo que la decisión del juez Esteban Ostojich fue acertada. Los miles de hinchas que estaban en el coloso José Díaz y los millones de peruanos lo lamentaron. Y es que iban a anotar un gol después de tres partidos oficiales.

Próximo partido de Perú

En la fecha 8, la selección peruana visitará a Ecuador en la altura de Quito. Este encuentro se llevará a cabo el martes 10 de setiembre a las 16:00 horas en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Su rival de turno llegará luego de medirse con Brasil fuera de casa.

Próximo partido de Colombia

Colombian, por su parte, chocará con Argentina en la siguiente jornada. Este enfrentamiento se realizará el 10 de setiembre a las 15:30 horas en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, situado en la calurosa ciudad de Barranquilla. La ‘albiceleste’ viene de golear 3-0 a Chile.