Periodista colombiano explotó contra la FPF tras negativa para ver el entrenamiento de Perú en el estadio Nacional

El periodista colombiano Jaime Dinas denunció que la FPF no lo dejó ingresar al entrenamiento de la selección peruana (Jaime Dinas)

La selección peruana cumplió una nueva jornada de entrenamientos en el Estadio Nacional, de cara a lo que será su partido contra Colombia de este viernes 6 de septiembre por la fecha 7 de las Eliminatorias Sudamericanas.

Para esta sesión de prácticas, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) autorizó el ingreso de periodistas para toma de imágenes. No obstante, solamente se permitió el acceso de prensa local, dejando afuera a 9 comunicadores colombianos. Este hecho desató la indignación del periodista ‘cafetero’ Jaime Dinas, quien expresó su molestia en redes sociales:

“Aquí en las afueras del Estadio Nacional de Lima, capital peruana, la prensa colombiana ha vivido algo inaudito. Algo que nunca me ha sucedido en los múltiples desplazamientos que he realizado por el mundo entero. El departamento de comunicaciones de la FPF a determinado que la prensa colombiana no tiene acceso a los entrenamientos de la selección peruana, incluso hoy, cuando ingresaron más de 37 peruanos, solo para la toma de imágenes”, expresó.

La selección peruana viene entrenando en el Estadio Nacional de cara al partido con Colombia por Eliminatorias 2026 (FPF)

Posteriormente, realizó comentarios provocativos contra Jorge Fossati y la FPF, recordando que la ‘bicolor’ se encuentra en el último lugar de la tabla de las clasificatorias: “Si el equipo de Fossati o la FPF pretende ganar los partidos no dejando entrar a la prensa extranjera, que lo hagan para que salgan de la última posición”, disparó.

Finalmente, denunció ser víctima de discriminación y calificó el hecho como un insulto a la prensa mundial y recordó que los periodistas peruanos sí pueden acudir a los entrenamientos cuando visitan tierras colombianas:

“Una vergüenza, una pena. Más que con el periodismo colombiano, con el mundial. Es una discriminación la que están haciendo aquí en Lima, están discriminando a Colombia, el pasaporte colombiano. Cuando van a Barranquilla, la prensa colombiana y la de cualquier país tiene las mismas garantías. No quieren ver a la prensa, no se si porque es Colombia, o porque están en el último lugar”, sentenció.

Jaime Dinas pidió actuar a la Conmebol

Posteriormente, Jaime Dinas brindó declaraciones a la prensa nacional, en la que denunció xenofobia y pidió a la Conmebol tomar acción al respecto. Además, negó que su intención sea espiar el trabajo de Jorge Fossati:

“Es un acto de xenofobia, así nos sentimos los 9 periodistas que estamos aquí. Cuando ustedes vayan a Barranquilla se darán cuenta que por la misma puerta que entra la prensa colombiana, entran ustedes. Y el mismo tiempo que le dan a la prensa colombiana, se lo dan a ustedes. Si es lo contrario el primer crítico con la Federación Colombiana de Fútbol voy a ser yo. Somos colombianos que trabajamos, hacemos una labor periodístico deportiva, no venimos a espiar, ni a menospreciar a Perú porque es último. He recorrido todo el mundo y es la primera vez que me siento discriminado, como un criminal o antisocial. Que Conmebol asuma una posición sobre esto”, exclamó.

Jaime Dinas pidió a la Conmebol tomar posición ante negativa de la FPF de ingresar a los periodistas colombianos al entrenamiento de Perú (Depor)

Apartado aclaratorio

La FPF, de acuerdo con la normativa CONMEBOL, invita a los medios de comunicación -tanto locales como visitantes- a presenciar el último entrenamiento oficial de la selección nacional, el mismo que se desarrolla un día antes de la fecha FIFA.

“Los miembros de la prensa podrán asistir, al menos, a 15 minutos de la sesión de entrenamiento de la víspera del partido de ambas Federaciones. En un principio, la sesión oficial de entrenamiento tendrá lugar en el estadio donde se disputará el encuentro. Los miembros de la prensa seguirán el entrenamiento desde las mismas posiciones que ocuparán durante el partido”, precisa el apartado.

En las jornadas que preceden a esa fecha, según ha podido conocer Infobae Perú, la Federación solo aprueba el ingreso de la prensa nacional, tal y como ha venido sucediendo, sin ningún problema, desde el inicio de las Eliminatorias Norteamérica 2026 al igual que en la Copa América 2024.